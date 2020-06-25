А как же Япония? В Госдуме указали на ошибку в назначении 3 сентября Днём окончания Второй мировой

В Государственную Думу РФ был внесён проект закона о переименовании памятной даты 3 сентября. Текст инициативы оказался в распоряжении РИА Новости.

Её авторы предлагают закрепить за этим днём не только завершение Второй мировой войны, но также и "День победы над милитаристской Японией".

Соответственно, название этого дня воинской славы в России должно звучать, по их мнению, следующим образом: "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией - окончание Второй мировой войны (1945 год)".

Инициаторы считают, что действующая формулировка не отражает упоминания о столь важном историческом событии, что провоцирует недоумение учёных и граждан.

В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что реализация предложенной инициативы поспособствует сохранению территориального единства РФ в её Дальневосточном регионе и восстановлению исторической справедливости.