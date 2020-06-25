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А как же Япония? В Госдуме указали на ошибку в назначении 3 сентября Днём окончания Второй мировой
25 июня 2020, 17:00 • 65 • Политика
В Госдуме указали на ошибку в назначении 3 сентября Днём окончания Второй мировой войны. Депутаты внесли проект закона о переименовании памятной даты. По их словам, в нынешней формулировке её названия не отражено такое ключевое событие, как победа над милитаристской Японией.
В Государственную Думу РФ был внесён проект закона о переименовании памятной даты 3 сентября. Текст инициативы оказался в распоряжении РИА Новости.
Её авторы предлагают закрепить за этим днём не только завершение Второй мировой войны, но также и "День победы над милитаристской Японией".
Соответственно, название этого дня воинской славы в России должно звучать, по их мнению, следующим образом: "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией - окончание Второй мировой войны (1945 год)".
Инициаторы считают, что действующая формулировка не отражает упоминания о столь важном историческом событии, что провоцирует недоумение учёных и граждан.
В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что реализация предложенной инициативы поспособствует сохранению территориального единства РФ в её Дальневосточном регионе и восстановлению исторической справедливости.
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