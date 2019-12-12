А как же санкции? Трамп сделал Лаврову деловое предложение - СМИ

По данным "Ъ", во время беседы Сергея Лаврова и Дональда Трампа американский президент признался о своем желании увеличить товарооборот с Россией, однако как именно можно этого добиться в условиях текущего момента, он не объяснил.

Еще накануне приезда Сергея Лаврова в Вашингтон госсекретарь Майк Помпео рассказал журналистам о желании Белого дома говорить с Москвой о бизнесе.

Такое поручение главе Госдепартамента дал лично Дональд Трамп: обсудить с главой МИД России не только вопросы региональных конфликтов и вооружения и контроля над ним, но и связи с Москвой в сфере бизнеса. И все это – несмотря на постоянно расширяющиеся санкции с американской стороны.

Интересно, что после того как завершились переговоры Майка Помпео с Сергеем Лавровым, госсекретарь заявил журналистам: "Думаю, что достаточно скоро мы сделаем заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве". При этом Помпео также не раскрывал никаких подробностей.

Сам же Сергей Лавров, подводя итоги встречи с президентом США в ходе пресс-конференции, отметил увеличение товарооборота между двумя странами во время президентства Трампа, несмотря на санкции.

"С уровня $20 млрд, на который этот объем торговли низвел Барак Обама, Дональд Трамп по итогам этого года помог достичь уровня $27 млрд. Увеличение почти на одну треть означает новые рабочие места в обеих странах, рост прибыли производителей", - сообщил Сергей Лавров.

Как сообщают источники "Ъ", в ближайшее время ожидается запуск Российско-американского делового консультативного совета, о создании которого Владимир Путин и Дональд Трамп договорились еще в середине прошлого года. Предполагается, что первое заседание совета может состояться на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2020 года.