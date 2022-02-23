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А как же "чемодан, вокзал"? Украинцев призвали бежать из России

23 февраля 2022, 12:10  •  192 • Политика
МИД Украины рекомендовал украинцам немедленно бежать и России. В Сети уже недоумевают, "а как же "чемодан, вокзал, Россия"?".
"Подчёркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", - заявили в МИД Украины.
Обращение к украинцам с рекомендацией немедленно покинуть Россию (считай, бежать из России), было опубликовано на сайте министерства иностранных дел Незалежной. В качесте причины для столь быстрого и, надо понимать, массового, побега (учитывая, что в нашей стране десятки тысяч мигрантов из Украины), в ведомстве называют "усиление российской агрессии против Украины".
В Сети призыв украинского МИДа вызвал шутки и искреннее недоумение. Многие припомнили, как политики предложили выгонять из Незалежной русскоязычных граждан.
"А как же "чемодан, вокзал, Россия"?" - недоумевает, например, автор Telegram-канала "Зрада чи Перемога".

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