А как же "чемодан, вокзал"? Украинцев призвали бежать из России

МИД Украины рекомендовал украинцам немедленно бежать и России. В Сети уже недоумевают, "а как же "чемодан, вокзал, Россия"?".

"Подчёркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", - заявили в МИД Украины.

Обращение к украинцам с рекомендацией немедленно покинуть Россию (считай, бежать из России), было опубликовано на сайте министерства иностранных дел Незалежной. В качесте причины для столь быстрого и, надо понимать, массового, побега (учитывая, что в нашей стране десятки тысяч мигрантов из Украины), в ведомстве называют "усиление российской агрессии против Украины".

В Сети призыв украинского МИДа вызвал шутки и искреннее недоумение. Многие припомнили, как политики предложили выгонять из Незалежной русскоязычных граждан.

"А как же "чемодан, вокзал, Россия"?" - недоумевает, например, автор Telegram-канала "Зрада чи Перемога".