А как же Крым? Натанзон поймал либералов на гонконгском парадоксе

На этот парадокс двойных стандартов обратил внимание известный журналист Стас Натанзон.

Мне нравится, как одни и те же люди говорят сейчас: "Нельзя лишать жителей Гонконга возможности выбирать своё будущее! Нельзя лишать их свободы!" А ещё недавно говорили: "Нельзя давать жителям Крыма выбирать своё будущее! Нельзя давать им свободу! - пишет он в Telegram.

Скриншот: Telegram/Натанзон

Напомним, что практически все западные страны в 2014 году встали на сторону жителей Гонконга, которые устроили многотысячный протест, требуя ослабить контроль со стороны Пекина. Западные СМИ в унисон осудили китайские власти и заявили о необходимости учитывать мнение народа.

В том же 2014 году западные страны выступили категорически против воссоединения Крыма с Россией и заявили, что не признают мнение местных жителей, которые решили судьбу полуострова на референдуме.