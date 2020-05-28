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А как же Крым? Натанзон поймал либералов на гонконгском парадоксе
28 мая 2020, 16:55 • 234 • Политика
Западные и некоторые российские либералы часто говорят о праве Гонконга на самоопределение. Однако те же самые люди уверяют, что Крым не имеет права самостоятельно выбирать своё будущее и должен вернуться в состав Украины.
На этот парадокс двойных стандартов обратил внимание известный журналист Стас Натанзон.
Скриншот: Telegram/Натанзон
Напомним, что практически все западные страны в 2014 году встали на сторону жителей Гонконга, которые устроили многотысячный протест, требуя ослабить контроль со стороны Пекина. Западные СМИ в унисон осудили китайские власти и заявили о необходимости учитывать мнение народа.
В том же 2014 году западные страны выступили категорически против воссоединения Крыма с Россией и заявили, что не признают мнение местных жителей, которые решили судьбу полуострова на референдуме.
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