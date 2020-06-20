Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купироват...
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским ...
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Главная / Политика

А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами

20 июня 2020, 10:00  •  292 • Политика
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами. Ранее данный орган Совета Европы посоветовал исключить из пакета поправок в Конституцию России положение о признании приоритета Основного закона страны над международным правом. Дипломат, однако, обратил внимание, что Британия, ФРГ и целый ряд других стран имеют такие же регулировки в своём законодательстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой белорусского МИД ответил на высказывание Венецианской комиссии по поводу поправок в Конституцию России.
Напомним, данный орган Совета Европы обратил внимание на планируемое изменение для внесения в Основной закон РФ, которое предусматривает признание приоритета Конституции над международным законодательством. Члены комиссии посоветовали исключить эту поправку.
Лавров заметил, что был удивлён данным комментарием членов европейского органа и в целом их вниманием к этому моменту.
Дипломат подчеркнул, что большое количество государств, позиционирующих себя как развитые демократические страны, имеют в законах такие же регулировки. Среди них, в частности, Великобритания и ФРГ.
Министр также подчеркнул, что планируемые поправки в российскую Конституцию полностью законны, в том числе в контексте международного законодательства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



292
Источник
Похожие новости
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
20 июня 2020, 04:00
Очередное предупреждение: Секрет статьи Путина раскрыт
20 июня 2020, 06:00
"Не могут правильно перевести текст": Депутат Госдумы обвинил ЕС в двойных стандартах
20 июня 2020, 00:00
Россия отказалась платить акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов. Суд Нидерландов принял жалобу Москвы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2020, 12:00
"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мировые СМИ
14 июня 2020, 00:00
Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна
19 июня 2020, 07:00
Путин раскрыл, кого считает предателями
15 июня 2020, 06:00
Новый российский "контргиперзвук" приятно "удивит" наших партнёров - Путин
14 июня 2020, 06:00
Вы хотели новой Конституции? Получите и распишитесь!
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от бессилия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.