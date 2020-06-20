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А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
20 июня 2020, 10:00 • 292 • Политика
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами. Ранее данный орган Совета Европы посоветовал исключить из пакета поправок в Конституцию России положение о признании приоритета Основного закона страны над международным правом. Дипломат, однако, обратил внимание, что Британия, ФРГ и целый ряд других стран имеют такие же регулировки в своём законодательстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой белорусского МИД ответил на высказывание Венецианской комиссии по поводу поправок в Конституцию России.
Напомним, данный орган Совета Европы обратил внимание на планируемое изменение для внесения в Основной закон РФ, которое предусматривает признание приоритета Конституции над международным законодательством. Члены комиссии посоветовали исключить эту поправку.
Лавров заметил, что был удивлён данным комментарием членов европейского органа и в целом их вниманием к этому моменту.
Дипломат подчеркнул, что большое количество государств, позиционирующих себя как развитые демократические страны, имеют в законах такие же регулировки. Среди них, в частности, Великобритания и ФРГ.
Министр также подчеркнул, что планируемые поправки в российскую Конституцию полностью законны, в том числе в контексте международного законодательства.
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