А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой белорусского МИД ответил на высказывание Венецианской комиссии по поводу поправок в Конституцию России.

Напомним, данный орган Совета Европы обратил внимание на планируемое изменение для внесения в Основной закон РФ, которое предусматривает признание приоритета Конституции над международным законодательством. Члены комиссии посоветовали исключить эту поправку.

Лавров заметил, что был удивлён данным комментарием членов европейского органа и в целом их вниманием к этому моменту.

Дипломат подчеркнул, что большое количество государств, позиционирующих себя как развитые демократические страны, имеют в законах такие же регулировки. Среди них, в частности, Великобритания и ФРГ.

Министр также подчеркнул, что планируемые поправки в российскую Конституцию полностью законны, в том числе в контексте международного законодательства.