А как же BLM? "Назначенная" Байденом будущий вице-президент США оказалась потомком рабовладельцев

О корнях Харрис, которой Байден прочит место своего заместителя в случае победы на выборах, рассказал известный американский писатель и режиссёр индийского происхождения Динеш Д'Суза.

Вот имена более 200 рабов, принадлежащих предку Камалы Харрис - Гамильтону Брауну на Ямайке в 1817 году. Один из крупнейших плантаторов на Ямайке, Браун теперь имеет город, названный в его честь - Браун-таун, - пишет он в Twitter.

Скриншот: Twitter/@DineshDSouza

Некоторые интернет-ресурсы уже отметили ироничность попыток Байдена получить поддержку движения Black Lives Matter (BLM), продвигая политика, происходящего из семьи рабовладельцев.

Скриншот:Telegram/НАШ президент США

Напомним, что во время BLM-погромов в США, которые захлестнули страну после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, протестующие валили памятники Джорджу Вашингтону за то, что тот был рабовладельцем.

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил протеже Байдена. По его словам, Харрис - идеальный кандидат для леволиберальной американской элиты. Она крайне радикальна в вопросах западных ценностей, особенно - в плане защиты прав меньшинств. К тому же она женщина и наполовину афроамериканка, а также ратует за репарации афроамериканцам за "тёмную историю США".