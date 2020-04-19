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А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Москву
19 апреля 2020, 14:10 • 118 • Украина
Россия толкает Украину к прекращению войны на юго-востоке и признанию независимости республик Донбасса. И украинская власть так или иначе подчинится, даже если сейчас оперирует прямо противоположными тезисами.
Украина не имеет ни субъектности, ни самостоятельной политики, и до сих пор во многом зависит именно от России. Москве даже не нужно искать новых агентов влияния на Украине. Они давно внедрены в правящую верхушку и прекрасно себя чувствуют, оказывая непосредственное влияние на политику страны. Мало того, эти самые агенты регулярно летают в Москву, несмотря на формальный разрыв отношений и войну в Донбассе.
Такую скорбную и в то же время нагнетающую тираду в прямом эфире украинского телеканала задвинул скандально известный пропагандист и порохобот Юрий Бутусов, по старой доброй традиции обвиняя во всех бедах страны оппозиционную партию в парламенте. Он заверил публику, что пророссийские депутаты чуть ли не каждую неделю ездят в Москву, где, по факту, и формируется политический курс Украины. По крайней мере в вопросах Донбасса.
Пандемия нанесла стране изнасилованного достоинства смертельный удар. Украина осталась наедине с кризисом – дорогие западные партнёры отвернулись от марионеток, выбитые из колеи глобальным кризисом. Помочь Украине некому. Маргиналы у власти прекрасно понимают, что выжить в данной ситуации можно только под крылом РФ. Вот и готовят каналы связи, аккуратно переобуваясь и выдумывая как-бы поубедительней просить прощения и денег.
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