А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Москву

Россия толкает Украину к прекращению войны на юго-востоке и признанию независимости республик Донбасса. И украинская власть так или иначе подчинится, даже если сейчас оперирует прямо противоположными тезисами.Украина не имеет ни субъектности, ни самостоятельной политики, и до сих пор во многом зависит именно от России. Москве даже не нужно искать новых агентов влияния на Украине. Они давно внедрены в правящую верхушку и прекрасно себя чувствуют, оказывая непосредственное влияние на политику страны. Мало того, эти самые агенты регулярно летают в Москву, несмотря на формальный разрыв отношений и войну в Донбассе.Такую скорбную и в то же время нагнетающую тираду в прямом эфире украинского телеканала задвинул скандально известный пропагандист и порохобот Юрий Бутусов, по старой доброй традиции обвиняя во всех бедах страны оппозиционную партию в парламенте. Он заверил публику, что пророссийские депутаты чуть ли не каждую неделю ездят в Москву, где, по факту, и формируется политический курс Украины. По крайней мере в вопросах Донбасса.Бутусов, как всегда, намеренно раскачивает ситуацию и поливает грязью пророссийскую оппозицию в Раде. Но он, видимо, не в курсе, что и Зеленский сейчас отчаянно пытается наладить контакты с РФ и даже Порошенко готов перекраситься, в любой момент. Вся украинская верхушка в буквальном смысле выстроилась в очередь на поклон в Москву, но каждый тормозит, рассчитывая на некое чудо, которое ещё может быть спасёт Украину.Пандемия нанесла стране изнасилованного достоинства смертельный удар. Украина осталась наедине с кризисом – дорогие западные партнёры отвернулись от марионеток, выбитые из колеи глобальным кризисом. Помочь Украине некому. Маргиналы у власти прекрасно понимают, что выжить в данной ситуации можно только под крылом РФ. Вот и готовят каналы связи, аккуратно переобуваясь и выдумывая как-бы поубедительней просить прощения и денег.