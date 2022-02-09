А, испугались, супостаты? В США гадают, какие ракеты Россия разместит на Кубе 

Милитаристский шабаш вокруг Украины, намерение США втянуть её в НАТО и превратить в жупел против России неожиданно для многих, и в первую очередь для самих Штатов, придали этому кризису глобальное измерение. Они заставили по-иному взглянуть на забытую в России Латинскую Америку. Этот регион, считавшийся "личными задворками" США, похоже, выходит на авансцену мировой политики. Прежде всего потому, что в нынешних обстоятельствах он видится Штатам зоной, откуда им может исходить прямая и реальная угроза. С трясущимся подбородком американцы всматриваются в карту Карибского моря и гадают, какие именно ракеты Россия непременно разместит на Кубе.

Американцев наконец-то прорвало. До сего момента американская и вся западная пресса бросала в воздух многочисленные, но однотипные вопросы, суть которых сводилась к следующему: на самом ли деле президент Путин намерен разместить русские ракеты неподалёку от южного побережья США в ответ на размещение наступательных ударных систем НАТО у границ России? Теперь ясно, что американский истеблишмент реально напуган и уже пытается предпринимать контрмеры. В прессу вылезли бродящие в головах американских стратегов домыслы о том, каким способом Россия намерена сдерживать США с юга и какие именно ракеты Россия готова разместить на Кубе, от которой до ближайшей точки Флориды всего 87 миль.

Откуда будем бомбить Америку?

Весьма популярный либеральный американский журнал The National Interest, претендующий на звание аналитического издания, опубликовал статью, в которой в форме некоего прогноза пишет, что Россия, памятуя Карибский кризис 1962 года (тогда Россия разместила на Кубе свои баллистические ракеты с ядерными зарядами в ответ на размещение в Турции натовских ракет, нацеленных на СССР), скорее всего разместит свои ракеты на Кубе. Совершенно понятно, что эти размышления не могли бы прийти в голову автору статьи Джеймсу Холмсу сами по себе. Его публикация, скорее всего, является некоей квинт-эссенцией того, что автор наслушался в кабинетах военных и политиков, которые уже строят планы того, как они будут противодействовать русским в Карибском бассейне.

Ссылаясь на стратегические исследования ещё конца 19-го века, Холмс полагает, что Россия, мол, вознамерится блокировать всякое судоходство в Мексиканском заливе и перекроет доступ судов в Панамский канал, который является кратчайшим путём из Тихого океана в Атлантический и обратно и важнейшей для США водной транспортной артерией.

Важнейшие морские пути проходят вдоль северного, восточного и западного побережий Кубы. … Куба изобилует природными особенностями, подходящими для размещения флота. А в области обороноспособности Куба – это мини-континент, который будет трудно блокировать,

– пишет The National Interest.

Перекроем весь Мексиканский залив

Кроме использования территории Кубы, считает автор статьи, "российский военно-морской флот мог бы разместить эскадру военных кораблей в Карибском море с достаточной численностью и боевой мощью, чтобы ощутить свой вес на морских путях, пересекающих регион". Американцы убеждены, что "русские стратеги, несомненно, обратили внимание на стратегическую ценность Кубы". При этом сегодня Москва якобы не только будет контролировать акваторию к югу от Кубы, но и

смотреть на север, в сторону Хьюстона, Нового Орлеана, Мобила и других приморских городов США на побережье Мексиканского залива... С Кубы открывается выход в узкий морской пролив, отделяющий Гавану от Ки-Уэста (Флорида – прим. авт.), через который совершаются рейсы между портами восточного побережья США и побережья Мексиканского залива, а также идут морские пути на восток и запад.

И далее совершенно примечательный пассаж, говорящий о том, что Штатам можно всё, а остальным – по усмотрению.

По сути, – пишет The National Interest, – российский военно-морской флот может угрожать перекрыть судоходство между побережьями Мексиканского залива и Атлантики США, а также судоходство, направляющееся в Тихий океан через Панамский канал. В случае успеха Москва может превратить Кубу в островной барьер для американского морского судоходства, подобно тому, как американские военные и их партнёры предполагают использовать небольшие острова (в Южно-Китайском море – прим. авт.) для ограничения морских и воздушных перевозок Китая.

То есть американцы могут использовать чужие острова для блокады суверенного Китая, но кому-то другому поступить аналогично в другом районе мира запрещено.

Чем будем бомбить?

Американские эксперты смотрят на войну "из-за Украины" как на очевидную неизбежность. И потому именно так же они смотрят на собственные оценки того, что предпримет Россия в Карибском бассейне. Они полагают, что России невыгодно перебрасывать на Карибы свои силы в массовом количестве, поскольку

это приведёт к вытеснению российских войск с театров военных действий, представляющих исключительный интерес для Путина, таких как Чёрное море, Восточное Средиземноморье, Балтийское море и Северная Атлантика. Это означало бы подвергнуть риску жизненно важные интересы, близкие к дому, в обмен на то, чтобы разыгрывать нарушителя спокойствия за границей. В конце концов, нет особого стратегического смысла рисковать тем, что важнее всего, ради того, что имеет меньшее значение.

И потому, полагают американцы, русские изберут другой вариант. Москва, мол, "вместо того чтобы повышать ставки, размещая ядерное оружие или крупные силы в Западном полушарии, может вместо этого направить в регион противокорабельные крылатые ракеты и ракеты класса "земля–воздух". Поступая таким образом, русские могли бы распространить своё влияние на юг Соединённых Штатов, одновременно помогая обуздать влияние США и союзников в российском ближнем зарубежье".

Американцы знают уже, какие средства мы будем использовать в Карибском море. Это, по их мнению, противокорабельные ракеты, которые поставят "под угрозу судоходство, проходящее через узкие проливы". Это будут ракеты, которыми стреляет ударный комплекс "Калибр" (по американской классификации SS-27 Sizzler), а также ракеты 3М55 "Оникс" (по американской классификации SS-N-26 STROBILE).

Что думает американский обыватель, читая эти выкладки? Правильно, он думает о том, как, когда и куда бежать, потому что русские обязательно придут (прилетят, приплывут) и обязательно разбомбят.

Что с того?

Всё это свидетельствует о том, что, во-первых, американские стратеги всерьёз напуганы. Во-вторых, они реально ждут нас на Карибах и готовятся к войне. К реальной войне, которой они не знали на своей территории со времён гражданской войны 1861–1865 годов. И, значит, они готовятся к реальной войне на Украине, которую и провоцируют.

Это ещё раз подтверждает вполне реальную опасность того, что США, в попытке упредить Россию в её намерении оказывать давление с юга, могут предпринять военную операцию против Кубы и других союзников России в Карибском бассейне (Венесуэлы и Никарагуа).

Автор статьи в The National Interest с полной уверенностью пишет, что "русские соединят географию с высокими технологиями, чтобы создать блокаду на подходах к Мексиканскому заливу, и это заставит американских военных действовать". И потому "у Пентагона, пытающегося справиться с проблемами по всему миру, возникнет ещё одна головная боль, с которой придётся бороться". То есть Россию провоцируют, унижают, вынуждают предпринимать ответные меры ради защиты своего суверенитета и целостности, и эти ответные меры рассматриваются нашими оппонентами как агрессивные замыслы. За нас Штаты уже всё расписали, всё спланировали. Им осталось только самим по себе отбомбиться.

А что делать России и её союзникам? Думается, нам надо, как и прежде, крепить оборону и иметь в виду, что мы имеем дело с политическими оппонентами, у которых надменность и абсурд – практически высшая ступень их когнитивных способностей.