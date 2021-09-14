А голосовать он собирается? Путин загадал загадку политологам

Президент России Владимир Путин заявил, что уходит на самоизоляцию в связи с тем, что в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью коронавирусом. Это одно из самых важных событий для России и всей Евразии.

О своём решении президент России сообщил в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин объяснил коллеге, что не сможет прилететь в Душанбе на сессию Совета безопасности ОДКБ и совместное заседание глав государств ОДКБ и ШОС.

Тут же возникли многочисленные предположения о том, что президент России воспользовался старинным и эффективным приёмом под названием "дипломатическая болезнь" - в прежние времена таким образом главы государств (да и не только они) избегали встреч, например, с послами недружественных держав, тем не менее не создавая скандала: правитель болен, что поделаешь, встреча состоится позже. В наше время современных способов коммуникации воспользоваться этим приёмом, однако, было бы затруднительно. Да Путин, очевидно, и не имел в виду ничего такого: он сразу же объяснил, что примет участие в обоих важных совещаниях в дистанционном формате, в режиме видеоконференции.

К тому же трудно себе представить причину, по которой глава России постарался бы избежать встречи руководителей ОДКБ - организации, в которой Россия доминирует, - да ещё и в момент, когда главы государств собираются обсуждать ситуацию, сложившуюся в связи со сменой власти в Афганистане.

Так что версия конспирологов, совершенно очевидно, не имеет права на существование.

Есть все основания для вопроса о том, как скажется решение президента на ходе предвыборной кампании и результатах выборов в Государственную думу. Точнее, примет ли президент участие в голосовании?

До сих пор Владимир Путин ни разу не манкировал возможностью отдать свой голос на выборах федерального уровня. 1 июля 2020 года он тоже пришёл на избирательный участок, чтобы голосовать за поправки к Конституции. Тогда многие обратили внимание на то, что Путин был на участке для голосования в здании президиума Академии наук без маски. А как будет теперь? Ведь самоизоляция вряд ли может продлиться только три или четыре дня, обычно самоизолируются при угрозе заражения ковидом на две недели, так неужели президент не будет голосовать?

Пока эксперты сходятся во мнении, что Владимир Путин опробует (и, таким образом, лично прорекламирует) дистанционное электронное голосование. Экзотический вариант, при котором посланцы избирательной комиссии прибудут в резиденцию главы государства в специальных защитных костюмах, наверное, стоит рассматривать в последнюю очередь, как курьёз.

Однако и это не последняя линия обсуждения неожиданного для многих решения президента.