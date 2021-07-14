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А где же "самая сильная" армия Европы...

14 июля 2021, 17:20  •  189 • Украина

Что не генерал на Украине, то очередная бестолочь...

Бывший начальник следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил, что совместные с НАТО учения, запуск саммитов и платформ по Крыму – это всего лишь площадки для кофе-брейков, которые не помогут Украине вернуть контроль над Крымом.

По словам этого горе-хенерала, единственная помощь, которую Украине может оказать НАТО? – это высадка десанта и военный поход на Россию, но не такой трусливый, как недавняя провокация британского эсминца «Дефендер».

«Си Бриз», 32 страны, флоты все: 6-й американский, Великобритания – помогут ли нам эти учения, даже если их будет 60 стран, освободить Крым? Эти учения каждый год проводятся, они помогают нам хоть чуть-чуть в освобождении Крыма? «Крымская платформа», эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада – поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам…Если Соединенные Штаты Америки выводят свои войска, Великобритания – свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на три километра и потом быстро сбегает, и эсминец там получает награду, командир корабля, что он героический поступок совершил, а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю – вот, что нам поможет. У нас с этими «платформами» и так все хорошо, это звучит, это патриотично. Но я в них перспектив не вижу», – заявил Вовк.

Т.е. иностранный флот ДОЛЖЕН для Украины вступить в войну с Россией и отвоевать для вот таких идиотов Крым?

Вероятно десантникам НАТО не терпится за Украину, свои кишки на проводах Севастополя развесить?

Вовк, всё ещё надеется, что Крым можно вернуть силой? Этот глупый баран до сих пор всё ещё не может понять что Крым ушёл из Украины в Россию окончательно и бесповоротно, никакие силы не в состоянии его отвоевать и насильно у России отобрать...

Да и потом... как всегда: надежда только на чужие руки. а где же своя "самая сильная" армия в Европе?

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