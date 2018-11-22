«А где такие галстуки раздают?»: На Украине соцсети шумят из-за стильного костюма Путина

Одетый с иголочки Владимир Путин довел украинцев «до белого каления», пишут журналисты, анализируя реакцию в украинском сегменте соцсетей. Поводом стало фото со встречи президента России с главой Абхазии Раулем Хаджимбой.

Президент России Владимир Путин появился на встрече с главой Абхазии Раулем Хаджимбой в стильном черном костюме. Также оба лидера надели одинаковые галстуки. На Украине этот малозначительный факт стал одной из главных тем для обсуждения. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов отметил, что одинаковые галстуки означают «стремление к общим культурным ценностям».

«Форменные галстуки ФСБ?», «А где такие галстуки раздают?» – цитирует «Дни.ру» самые цензурные комментарии украинских пользователей.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко похвастаться стилем или умением подбирать одежду не одарен. Украинский лидер часто приходит на международные встречи в помятых костюмах, за что регулярно высмеивается в соцсетях.