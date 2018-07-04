А где мне взять такую пенсию? • 149 • Аналитика Россия может позволить себе куда более плавный переход на новую пенсионную систему. Заметки обозревателя. Продолжение. Часть первую читайте здесь.







Не будем спорить, принципиально нас уже сумели убедить, что без повышения пенсионного возраста отечественной экономике попросту грозит коллапс. Графиками и таблицами с пугающей пенсионной статистикой буквально пестрят и печатные, и электронные СМИ.









Но это при условии реально действующей, охватывающей все сферы жизни страны, экономики. А не фрагментарной, расписанной по своим, как у нас имеет место сейчас. Даже оборонка и атомная промышленность, пусть и существуют во многом сами по себе, но так или иначе подвязаны под олигархов, и соответственно, под столь обожаемый навальновцами «распил». А что уж говорить про медицину и образование, которые просто приговорены к переходу на коммерческие рельсы.



На прошлом этапе пенсионных преобразований нечто подобное попытались сделать и с пенсионными фондами. Не получилось, хотя подключение страховщиков, исходя из зарубежного опыта, должно было по определению снять все проблемы с финансированием. Почему не получилось, понимают и граждане, и даже те, кто всё это несколько лет назад затеял. Деньги стали разворовывать уже до того, как они начали куда-нибудь реально поступать.



И произошло это не потому, что у нас такая уж коррупция неодолимая. Просто делалось всё по заведомо коррупционной схеме. И делалось коррупционерами, из которых, кажется, никого так и не посадили. Это на больших стройках вроде космодрома у нас принято сажать за то, что не по чину брали. А тут ни чинов не было, ни конкретных виновных никто не искал. Оказывается, что в России пенсионера, как художника, может обидеть всякий. И так было, увы всегда, даже в годы большого террора и большого застоя.







Однако, по-моему, именно из эпохи застоя многое сейчас стоило бы позаимствовать для создания хотя бы относительно справедливой пенсионной системы. Ведь мало кто помнит, что при последнем пересмотре пенсий в СССР предельно высокий уровень пенсии в 132 советских рубля был изначально установлен абсолютно для всех, без исключений. Хотя очень быстро, практически тут же появились исключения – так называемые «персоналки» для героев, академиков и лауреатов. Система тогда сразу стала отбирать своё, присоединив к этим действительно заслуженным людям ещё и ответственных работников.



Своеобразным стимулом к выходу на пенсию была и ещё одна норма, принятая в СССР. Расскажу о ней по собственному опыту проектировщика, полтора десятка лет проработавшего в атомной промышленности.



Однажды, а было это ближе к концу 80-х годов, будучи уже ведущим инженером, я решил зайти для согласования какого-то техзадания в кабинет одного из немолодых уже начальников отделов. С ним у меня сложились неплохие отношения, и я был немало удивлён, не увидев Анатолия Матвеевича на рабочем месте. Он по достижении 60 лет перебрался в общий зал конструкторов-строителей, став одним из главных специалистов. Всё дело в том, что руководителям уже среднего звена при сохранении поста и кресла, а также определённых льгот и благ пенсию тогда не платили. И очень многие в реальном секторе экономики порой предпочитали просто уступить дорогу более молодым.







Теперь посмотрим на вопрос с другой стороны. Тогда же, в 80-е годы, помимо верхней пенсионной планки (те самые 132 рубля) появилась и нижняя, заменившая собой поистине позорные 12 рублей в месяц колхозной пенсии. По новому раскладу это было сначала всего 24 рубля, потом даже 40, но ведь к тому времени у колхозников уже были и приусадебные участки, и право свободно торговать на рынках. Чем обернулась та свобода, известно, но важен сам факт наличия возможности жить достойно. Ведь в малых городах и на центральных усадьбах колхозов и совхозов была распространена ещё и практика подселения к местным жителям студентов и сезонных рабочих. Тоже кое-какая прибавка к тому, что платило государство. Наступление на юге Сирии. Фронтовая подготовка к политической встрече



Стоит ли вообще доказывать, что нужна как нижняя, так и верхняя планка пенсии? Стоит, да вот только кому? Законодателям с их безумными зарплатами, или ведущим телешоу с миллиардными рекламными бюджетами? Но всё равно стоит, иначе вообще ничего с места не сдвинется.



И что бы нам ни твердили о плохой жизни в СССР, но с советской пенсией в кармане, особенно в последние годы существования Союза, прожить худо-бедно было можно. С нынешней пенсией, как бы нас ни убеждали в обратном с экранов ТВ, нельзя. Люди с ней не живут, а выживают или, точнее, доживают. И именно нежелание доживать, а не жить, и может их сегодня вывести на улицы. К тому же мы имеем сейчас абсолютно противоположную описанной выше практику совмещения постов и огромных, по сравнению с простой публикой, пенсий.



И такая практика ведь ещё и подкрепляется тем, что с зарплат выше 700 тысяч рублей в год в России уже не идут отчисления в тот же пенсионный фонд. Иначе как издевательством над людьми и здравым смыслом такое назвать язык не поворачивается. В оправдание нам говорят, что тем самым стимулируется вывод высоких зарплат из тени и отказ от конвертных выплат.



Это ничего вам не напоминает? Мне напомнило один из постулатов пресловутой рейганомики, когда для богатых налоги снижались, а для бедных фактически повышались, хотя в США это сумели упаковать в красивую обёртку стимулирования бизнеса.



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Самое время теперь посчитать, на что же могут рассчитывать будущие старые пенсионеры. При той схеме, по году прибавки к возрасту за год, количество пенсионеров в России на протяжении нескольких лет не будет увеличиваться. Это как минимум, а что будет, если уйдут в никуда нынешние позитивные демографические тенденции?



Ведь те самые 78 лет средней статистической продолжительности жизни нам даёт сегодня относительно крепкое поколение тех, кто сумел в детстве пережить войну. То есть, как бы жестоко это ни звучало, прошёл через сито естественного отбора. Их зрелые годы пришлись на лучшие годы СССР, когда взорвали супербомбу и полетели в космос, вышли из разрухи и одолели хрущёвскую голодуху. А потом будут умирать те немногие из родившихся уже в годы войны — годы глубокой демографической ямы.



Значит, вполне можно вести речь о том, что на одного пенсионера в России так и останется примерно два с половиной работающих — ну точно, как те полтора землекопа из страны невыученных уроков. Что ж, это статистика, там можно. И прокормить надо будет всего-то около 36 миллионов пенсионеров.



Так вот, при средней зарплате в 50 тысяч рублей, что вообще-то вполне достижимо, 18-процентные отчисления с каждого сразу дадут пенсию в 22,5 тысячи. Многим такое покажется просто сказкой, если конечно, инфляция всё не съест. И это если не кормить пенсионные фонды и не копить на будущее. Перечислять людям напрямую, минуя коррумпированных посредников, и не морочить никому голову.







Отсюда вообще-то напрашивается только один вывод – за повышение пенсий лучше всего бороться путём повышения зарплат. Не исключая даже такой меры, как установление жёсткого зарплатного минимума, и прежде всего в госсекторе. О каких пристойных пенсиях можно вообще вести речь, если на периферии медсестёр и рабочих в 2018 году всерьёз приглашают на зарплаты в 7-8 тысяч рублей в месяц, а то и меньше? Почему-то не видел я на столах у наших депутатов региональных выпусков газеты «Ищу работу». Пенсии — личное дело президента?



Ну а что будет дальше, понять несложно. Число пенсионеров уже через пять-семь лет может чуть ли не само по себе при сколько возможно плавном повышении возраста снизиться где-то до 30-32 миллионов, а то и меньше, и на какое-то время стабилизируется.



А потом совсем уйдёт крепкое военное поколение, пенсионеров может стать даже ещё меньше, а пенсионный возраст всё же будет повышен. И может быть, всё же повышен не так быстро и резко, как предлагается сейчас. И есть даже шансы, что тех, кто уже на данный момент заработал свою пенсию десятилетиями честного труда, вообще не тронут. Неспроста же депутаты-единороссы так задёргались. Можно ведь, напортачив с пенсиями, не только на президентский гнев нарваться, но и на народный… Не будем спорить, принципиально нас уже сумели убедить, что без повышения пенсионного возраста отечественной экономике попросту грозит коллапс. Графиками и таблицами с пугающей пенсионной статистикой буквально пестрят и печатные, и электронные СМИ.Но это при условии реально действующей, охватывающей все сферы жизни страны, экономики. А не фрагментарной, расписанной по своим, как у нас имеет место сейчас. Даже оборонка и атомная промышленность, пусть и существуют во многом сами по себе, но так или иначе подвязаны под олигархов, и соответственно, под столь обожаемый навальновцами «распил». А что уж говорить про медицину и образование, которые просто приговорены к переходу на коммерческие рельсы.На прошлом этапе пенсионных преобразований нечто подобное попытались сделать и с пенсионными фондами. Не получилось, хотя подключение страховщиков, исходя из зарубежного опыта, должно было по определению снять все проблемы с финансированием. Почему не получилось, понимают и граждане, и даже те, кто всё это несколько лет назад затеял. Деньги стали разворовывать уже до того, как они начали куда-нибудь реально поступать.И произошло это не потому, что у нас такая уж коррупция неодолимая. Просто делалось всё по заведомо коррупционной схеме. И делалось коррупционерами, из которых, кажется, никого так и не посадили. Это на больших стройках вроде космодрома у нас принято сажать за то, что не по чину брали. А тут ни чинов не было, ни конкретных виновных никто не искал. Оказывается, что в России пенсионера, как художника, может обидеть всякий. И так было, увы всегда, даже в годы большого террора и большого застоя.Однако, по-моему, именно из эпохи застоя многое сейчас стоило бы позаимствовать для создания хотя бы относительно справедливой пенсионной системы. Ведь мало кто помнит, что при последнем пересмотре пенсий в СССР предельно высокий уровень пенсии в 132 советских рубля был изначально установлен абсолютно для всех, без исключений. Хотя очень быстро, практически тут же появились исключения – так называемые «персоналки» для героев, академиков и лауреатов. Система тогда сразу стала отбирать своё, присоединив к этим действительно заслуженным людям ещё и ответственных работников.Своеобразным стимулом к выходу на пенсию была и ещё одна норма, принятая в СССР. Расскажу о ней по собственному опыту проектировщика, полтора десятка лет проработавшего в атомной промышленности.Однажды, а было это ближе к концу 80-х годов, будучи уже ведущим инженером, я решил зайти для согласования какого-то техзадания в кабинет одного из немолодых уже начальников отделов. С ним у меня сложились неплохие отношения, и я был немало удивлён, не увидев Анатолия Матвеевича на рабочем месте. Он по достижении 60 лет перебрался в общий зал конструкторов-строителей, став одним из главных специалистов. Всё дело в том, что руководителям уже среднего звена при сохранении поста и кресла, а также определённых льгот и благ пенсию тогда не платили. И очень многие в реальном секторе экономики порой предпочитали просто уступить дорогу более молодым.Теперь посмотрим на вопрос с другой стороны. Тогда же, в 80-е годы, помимо верхней пенсионной планки (те самые 132 рубля) появилась и нижняя, заменившая собой поистине позорные 12 рублей в месяц колхозной пенсии. По новому раскладу это было сначала всего 24 рубля, потом даже 40, но ведь к тому времени у колхозников уже были и приусадебные участки, и право свободно торговать на рынках. Чем обернулась та свобода, известно, но важен сам факт наличия возможности жить достойно. Ведь в малых городах и на центральных усадьбах колхозов и совхозов была распространена ещё и практика подселения к местным жителям студентов и сезонных рабочих. Тоже кое-какая прибавка к тому, что платило государство.Стоит ли вообще доказывать, что нужна как нижняя, так и верхняя планка пенсии? Стоит, да вот только кому? Законодателям с их безумными зарплатами, или ведущим телешоу с миллиардными рекламными бюджетами? Но всё равно стоит, иначе вообще ничего с места не сдвинется.И что бы нам ни твердили о плохой жизни в СССР, но с советской пенсией в кармане, особенно в последние годы существования Союза, прожить худо-бедно было можно. С нынешней пенсией, как бы нас ни убеждали в обратном с экранов ТВ, нельзя. Люди с ней не живут, а выживают или, точнее, доживают. И именно нежелание доживать, а не жить, и может их сегодня вывести на улицы. К тому же мы имеем сейчас абсолютно противоположную описанной выше практику совмещения постов и огромных, по сравнению с простой публикой, пенсий.И такая практика ведь ещё и подкрепляется тем, что с зарплат выше 700 тысяч рублей в год в России уже не идут отчисления в тот же пенсионный фонд. Иначе как издевательством над людьми и здравым смыслом такое назвать язык не поворачивается. В оправдание нам говорят, что тем самым стимулируется вывод высоких зарплат из тени и отказ от конвертных выплат.Это ничего вам не напоминает? Мне напомнило один из постулатов пресловутой рейганомики, когда для богатых налоги снижались, а для бедных фактически повышались, хотя в США это сумели упаковать в красивую обёртку стимулирования бизнеса.Самое время теперь посчитать, на что же могут рассчитывать будущие старые пенсионеры. При той схеме, по году прибавки к возрасту за год, количество пенсионеров в России на протяжении нескольких лет не будет увеличиваться. Это как минимум, а что будет, если уйдут в никуда нынешние позитивные демографические тенденции?Ведь те самые 78 лет средней статистической продолжительности жизни нам даёт сегодня относительно крепкое поколение тех, кто сумел в детстве пережить войну. То есть, как бы жестоко это ни звучало, прошёл через сито естественного отбора. Их зрелые годы пришлись на лучшие годы СССР, когда взорвали супербомбу и полетели в космос, вышли из разрухи и одолели хрущёвскую голодуху. А потом будут умирать те немногие из родившихся уже в годы войны — годы глубокой демографической ямы.Значит, вполне можно вести речь о том, что на одного пенсионера в России так и останется примерно два с половиной работающих — ну точно, как те полтора землекопа из страны невыученных уроков. Что ж, это статистика, там можно. И прокормить надо будет всего-то около 36 миллионов пенсионеров.Так вот, при средней зарплате в 50 тысяч рублей, что вообще-то вполне достижимо, 18-процентные отчисления с каждого сразу дадут пенсию в 22,5 тысячи. Многим такое покажется просто сказкой, если конечно, инфляция всё не съест. И это если не кормить пенсионные фонды и не копить на будущее. Перечислять людям напрямую, минуя коррумпированных посредников, и не морочить никому голову.Отсюда вообще-то напрашивается только один вывод – за повышение пенсий лучше всего бороться путём повышения зарплат. Не исключая даже такой меры, как установление жёсткого зарплатного минимума, и прежде всего в госсекторе. О каких пристойных пенсиях можно вообще вести речь, если на периферии медсестёр и рабочих в 2018 году всерьёз приглашают на зарплаты в 7-8 тысяч рублей в месяц, а то и меньше? Почему-то не видел я на столах у наших депутатов региональных выпусков газеты «Ищу работу».Ну а что будет дальше, понять несложно. Число пенсионеров уже через пять-семь лет может чуть ли не само по себе при сколько возможно плавном повышении возраста снизиться где-то до 30-32 миллионов, а то и меньше, и на какое-то время стабилизируется.А потом совсем уйдёт крепкое военное поколение, пенсионеров может стать даже ещё меньше, а пенсионный возраст всё же будет повышен. И может быть, всё же повышен не так быстро и резко, как предлагается сейчас. И есть даже шансы, что тех, кто уже на данный момент заработал свою пенсию десятилетиями честного труда, вообще не тронут. Неспроста же депутаты-единороссы так задёргались. Можно ведь, напортачив с пенсиями, не только на президентский гнев нарваться, но и на народный… Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 149 Источник Похожие новости Пенсии — личное дело президента? Майский указ нам не указ! Минэкономразвития прогнозирует стагнацию Окрошка, русская и мировая. Летнее лакомство

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