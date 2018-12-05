«А где глубокая озабоченность Госдепа и ЕС?»: Двойные стандарты «майданов» во Франции и на Украине

В Сети шутят о двойных стандартах для «майданов» во Франции и на Украине. Многие задаются вопросом, где озабоченность Госдепа и ЕС по поводу разгона «желтых жилетов», а также где восхищение храбростью французского народа, свергающего «тирана Макрона»?

После массовых протестов и погромов «желтых жилетов» во Франции возле Триумфальной арки в Париже появилась надпись «Майдан 2018». Однако на Украине не спешат поддержать протестующих. США и Евросоюз также не выражают «озабоченность» из-за действий французской полиции по разгону «мирных демонстрантов», как это было на Украине в 2014 году. Многие в интернете увидели в этом очевидные двойные стандарты Запада.

Напомним, что протесты во Франции начались ещё 17 ноября из-за планов правительства повысить налоги и цены на топливо. В результате по Парижу прокатилась волна погромов. Активисты в желтых жилетах громили и разворовывали магазины, а также поджигали автомобили. Были задержаны 412 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 правоохранителя.

«Кстати, а где глубокая озабоченность Госдепа и ЕС по поводу происходящих в Париже событий? Там же «кровавый Макрон» гражданское общество разгоняет водометами», - удивляется двойным стандартам Запада политолог Дмитрий Корнейчук.

С ним солидарна украинский адвокат Татьяна Монтян. Она вспоминает, как в 2014 году французские власти были в полном восторге от великого украинского народа, который сверг «тирана» Виктора Януковича.