«…А есть статистика»: оказывается, за 20 лет россияне стали богаче в 16 раз • 48 • Аналитика

За последние двадцать лет объем частных средств россиян увеличился в 16 раз. Российские граждане владеют состояниями на общую сумму в 1,6 трлн долларов (более 111 трлн рублей по текущему курсу или около 99 трлн по курсу на момент оценки - 2019 год).





Даже пандемия и кризис не помешали росту богатств

Объем частных состояний россиян озвучили специалисты Boston Consulting Group (BCG) в аналитическом исследовании «Частные состояния в 2020 году. Россия» (часть глобального исследования «Мировое богатство–2020»). Суммы, находящиеся в частных руках, сопоставимы с 90% российского ВВП. В подсчитанное богатство вошли лишь финансовые активы взрослых (старше 18 лет) россиян – депозиты в банках и иных финансовых организациях, валюта, облигации, акции, инвестиции в фонды, пенсии, страхование жизни. При этом в названную сумму не входит стоимость принадлежащей россиянам недвижимости, движимого имущества, драгоценных металлов и камней.



Рост богатства россиян именно за последние двадцать лет связан со стабилизацией экономики (по сравнению с «лихими девяностыми»), с довольно долго державшимися высокими ценами на нефть, с появлением новых бизнесов. Даже финансовые рецессии не сказались на богатстве российских граждан: состояния все равно продолжают расти, пусть и не столь высокими темпами, как прежде. Например, с 2014 года, несмотря на санкции и валютную инфляцию, богатство россиян увеличивается в среднем на 11,7% в год. Что интересно, 1,1 трлн долларов приходится на финансовые активы в самой России и более 440 млрд долларов – на офшорные активы. Но напомним, что это – лишь те суммы, которые удалось подсчитать.



Серьезным ударом по благосостоянию россиян стала пандемия. Из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом фактически остановились целые сегменты экономики. Аналитики считают, что темпы роста богатств замедлятся до 4-6% в год. Такая ситуация сохранится в ближайшие годы, по крайней мере – в период 2020-2024 гг.



Разрыв между бедными и богатыми в России колоссален

Также стоит понимать, что в России – крайне высокий уровень социальной поляризации. Разница в доходах между сверхбогатыми и основной частью населения страны колоссальна. Существует огромная диспропорция между количеством богатых и бедных в России. Так, весной 2019 года аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка озвучили впечатляющую информацию: почти все финансовые активы, находящиеся в частной собственности, сосредоточены в руках наиболее обеспеченных россиян, составляющих 3% населения страны.



Аналитики Credit Suisse называли несколько иные цифры: 10% россиян владеют 83% совокупного богатства страны. По данным World Inequality Database, за двадцать лет с 1995 по 2015 гг. доля самого обеспеченного 1% россиян увеличились с 22% до 43% общего богатства всех российских домохозяйств.



Социальная поляризация обусловлена не только профессиональными отличиями, но и региональной дифференциацией доходов: практически все богатейшие россияне сосредоточены в Москве, семьи многих из них постоянно проживают за границей. По неравномерности распределения финансовых ресурсов и иных богатств Россия обогнала почти все страны, которые можно отнести к развитым, за исключением США.





Практически африканский уровень поляризации: абсолютное меньшинство владеет всем, пока большинство пытается покрыть лишь самые насущные потребности в еде, одежде, крове над головой. Конечно, кто-то попытается возразить, ссылаясь на «толпы россиян», до пандемии осаждавших турецкие и тунисские курорты или рассекающих по торговым центрам, к которым приезжают на недешевых иномарках.



Сложно не согласиться с известным писателем Германом Садулаевым, который 4 года назад опубликовал в «Советской России» статью о социальном расслоении в Санкт-Петербурге. Из 5 млн жителей северной столицы, по мнению писателя, 1 миллион человек живет хорошо, 3 миллиона – удовлетворительно, то есть плохо. И еще 1 миллион живет ужасно.



Но видим мы в большинстве именно первый «золотой миллион» - ту самую часть соотечественников, которые считают себя «средним классом» (не тем, что с доходом в 1,5 МРОТ, как в известном интервью президента). Именно они посещают торговые центры, сидят в кафе, ходят по кинотеатрам, покупают автомобили. Хотя все благосостояние «золотого миллиона» довольно условно: многие предприниматели и менеджеры уже во время режима самоизоляции наглядно почувствовали на себе всю уязвимость своего положения.



Три миллиона – это те, кто передвигаются преимущественно в общественном транспорте, путевки на курорт могут позволить себе раз в пять лет, а кафе посещают по особым случаям. Ну и, наконец, последний миллион – те, кто выбирает между проездом в общественном транспорте и булкой хлеба. Таких людей много и в столицах, но в провинции их общее количество и процент в доле населения возрастает в разы.



Их ровно столько же, сколько золотого миллиона. Ничуть не меньше. Но золотой миллион видно везде, а железный миллион нищеты никому не заметен. Так устроен современный город, так устроен современный мир. Их не видно. Но они есть.

- пишет Герман Садулаев.



Стоит отметить, что сама попытка "усреднить" понятие "богатств" россиян в данном случае выглядит странно. Ведь если богатство полусотни миллиардеров удвоилось, а доход 30 млн человек существенно снизился, то статистика может показать средний прирост благосостояния. Как в том анекдоте про голубцы, когда один ест мясо, другой капусту... В общем, статистика "интересная", но вот как точно она отражает реалии по основной массе населения, которая к миллиардерам точно не относится, вопрос риторический. За последние двадцать лет объем частных средств россиян увеличился в 16 раз. Российские граждане владеют состояниями на общую сумму в 1,6 трлн долларов (более 111 трлн рублей по текущему курсу или около 99 трлн по курсу на момент оценки - 2019 год).Объем частных состояний россиян озвучили специалисты Boston Consulting Group (BCG) в аналитическом исследовании «Частные состояния в 2020 году. Россия» (часть глобального исследования «Мировое богатство–2020»). Суммы, находящиеся в частных руках, сопоставимы с 90% российского ВВП. В подсчитанное богатство вошли лишь финансовые активы взрослых (старше 18 лет) россиян – депозиты в банках и иных финансовых организациях, валюта, облигации, акции, инвестиции в фонды, пенсии, страхование жизни. При этом в названную сумму не входит стоимость принадлежащей россиянам недвижимости, движимого имущества, драгоценных металлов и камней.Рост богатства россиян именно за последние двадцать лет связан со стабилизацией экономики (по сравнению с «лихими девяностыми»), с довольно долго державшимися высокими ценами на нефть, с появлением новых бизнесов. Даже финансовые рецессии не сказались на богатстве российских граждан: состояния все равно продолжают расти, пусть и не столь высокими темпами, как прежде. Например, с 2014 года, несмотря на санкции и валютную инфляцию, богатство россиян увеличивается в среднем на 11,7% в год. Что интересно, 1,1 трлн долларов приходится на финансовые активы в самой России и более 440 млрд долларов – на офшорные активы. Но напомним, что это – лишь те суммы, которые удалось подсчитать.Серьезным ударом по благосостоянию россиян стала пандемия. Из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом фактически остановились целые сегменты экономики. Аналитики считают, что темпы роста богатств замедлятся до 4-6% в год. Такая ситуация сохранится в ближайшие годы, по крайней мере – в период 2020-2024 гг.Также стоит понимать, что в России – крайне высокий уровень социальной поляризации. Разница в доходах между сверхбогатыми и основной частью населения страны колоссальна. Существует огромная диспропорция между количеством богатых и бедных в России. Так, весной 2019 года аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка озвучили впечатляющую информацию: почти все финансовые активы, находящиеся в частной собственности, сосредоточены в руках наиболее обеспеченных россиян, составляющих 3% населения страны.Аналитики Credit Suisse называли несколько иные цифры: 10% россиян владеют 83% совокупного богатства страны. По данным World Inequality Database, за двадцать лет с 1995 по 2015 гг. доля самого обеспеченного 1% россиян увеличились с 22% до 43% общего богатства всех российских домохозяйств.Социальная поляризация обусловлена не только профессиональными отличиями, но и региональной дифференциацией доходов: практически все богатейшие россияне сосредоточены в Москве, семьи многих из них постоянно проживают за границей. По неравномерности распределения финансовых ресурсов и иных богатств Россия обогнала почти все страны, которые можно отнести к развитым, за исключением США.Практически африканский уровень поляризации: абсолютное меньшинство владеет всем, пока большинство пытается покрыть лишь самые насущные потребности в еде, одежде, крове над головой. Конечно, кто-то попытается возразить, ссылаясь на «толпы россиян», до пандемии осаждавших турецкие и тунисские курорты или рассекающих по торговым центрам, к которым приезжают на недешевых иномарках.Сложно не согласиться с известным писателем Германом Садулаевым, который 4 года назад опубликовал в «Советской России» статью о социальном расслоении в Санкт-Петербурге. Из 5 млн жителей северной столицы, по мнению писателя, 1 миллион человек живет хорошо, 3 миллиона – удовлетворительно, то есть плохо. И еще 1 миллион живет ужасно.Но видим мы в большинстве именно первый «золотой миллион» - ту самую часть соотечественников, которые считают себя «средним классом» (не тем, что с доходом в 1,5 МРОТ, как в известном интервью президента). Именно они посещают торговые центры, сидят в кафе, ходят по кинотеатрам, покупают автомобили. Хотя все благосостояние «золотого миллиона» довольно условно: многие предприниматели и менеджеры уже во время режима самоизоляции наглядно почувствовали на себе всю уязвимость своего положения.Три миллиона – это те, кто передвигаются преимущественно в общественном транспорте, путевки на курорт могут позволить себе раз в пять лет, а кафе посещают по особым случаям. Ну и, наконец, последний миллион – те, кто выбирает между проездом в общественном транспорте и булкой хлеба. Таких людей много и в столицах, но в провинции их общее количество и процент в доле населения возрастает в разы.- пишет Герман Садулаев.Стоит отметить, что сама попытка "усреднить" понятие "богатств" россиян в данном случае выглядит странно. Ведь если богатство полусотни миллиардеров удвоилось, а доход 30 млн человек существенно снизился, то статистика может показать средний прирост благосостояния. Как в том анекдоте про голубцы, когда один ест мясо, другой капусту... В общем, статистика "интересная", но вот как точно она отражает реалии по основной массе населения, которая к миллиардерам точно не относится, вопрос риторический. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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