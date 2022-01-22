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А если война? Русские встанут на защиту Донбасса - Баранец рассказал о сценарии

22 января 2022, 03:10  •  57 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец рассказал о сценарии войны на Украине. Он уверен: русские встанут на защиту Донбасса.
В случае с Донбассом должны работать механизмы, признанные на международном уровне. В первую очередь референдум. В нынешней политической ситуации он нужен как никогда. И если на него не приедут представители Запада, Россия сможет позвать много других наблюдателей - всех членов ОДКБ, Китай, Северную Корею, Иран.
Главным вопросом референдума должен быть "Вы хотите перехода ДНР и ЛНР под юрисдикцию России?", считает Баранец.
Может, дончане захотят быть автономной республикой. Если они хотят стать субъектом России, тогда тоже этот вопрос впишите в референдум. Когда это состоится, 99,9% будут за то, чтобы вернуться в Россию,
- произнёс журналист в беседе с Царьградом.
Следующий этап - признание Россией результатов референдума. Затем республики должны обратиться к Москве с просьбой принять их в состав России на основании результатов всенародного референдума.
После этого мы признаём публично эти независимые республики, высказываем желание сотрудничать. Их руководители приезжают в Кремль, в Георгиевский зал, где в присутствии тысячи людей заключается этот исторический договор. Я просто так вижу,
- признался Баранец.
Россия сможет оказывать экономическую, научную, культурную и, главное, военно-техническую помощь Донбассу по закону. Но на это обязательно отреагирует Запад. Он обозлится, начнёт давить и подталкивать Украину к силовому решению. К этому уже идёт. Но тогда русские встанут на защиту Донбасса.

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