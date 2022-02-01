А если война: молдаване выйдут с хлебом-солью, унионисты сбегут в Румынию

В Молдавии начали готовить бомбоубежища

Западные СМИ, продолжающие писать о скором наступлении российской армии на украинскую территорию, не смогли напугать граждан Украины, зато заставили задуматься молдаван, в особенности – унионистов.

Так, молдавские политики , приглашённые в эфир передачи «Întreabă Ghețu» на телеканале TV8, сошлись во мнении – в случае эскалации ситуации в регионе, молдавская армия не сможет противостоять вооружённому конфликту, ведь в стране не осталось добровольцев, которые смогли бы взять в руки оружие для защиты страны. При этом совершенно непонятно, кто угрожает Молдавии и против кого следует брать в руки оружие?

«Одни укроются в Румынии, другие встретят россиян хлебом-солью, это наша идентичность. После трагического опыта 1992 года в стране больше нет добровольцев, которые могли быть взять в руки оружие»,

– заявил бывший депутат парламента Октавиан Цыку.

С ним согласен и экс-депутат Кирилл Моцпан, который напоминает – все, кто мог бы взять оружие, сегодня находятся за границей на заработках, в Молдавии остались одни пенсионеры. В 1992 году в стране был один миллион молодых людей призывного возраста, сегодня и трети от них не осталось.

По мнению же других политиков, вероятность вооружённого конфликта в регионе слишком преувеличена, идёт целенаправленное нагнетание обстановки.

«Я, например, считаю процессы слишком истеричными. Мы находимся на этапе, когда отношения между великими акторами геополитики становятся всё более напряжёнными. Перспектива настоящей борьбы также сильно преувеличена. Я не верю в перспективу военного конфликта такого масштаба»,

– считает бывший министр иностранных дел и европейской интеграции Валериу Осталеп.

Политический эксперт Валерий Паша отмечает, что в последнее время в новостях и Румынии, и Молдавии слишком часто произносится слово «война», такого не было даже в 2014 году, тогда никто не говорил о вероятности полномасштабной войны. Тот факт, что об этом так много говорят сегодня – настораживает, заявил эксперт во время другой телевизионной программы – «Территория свободы».

На молдавском телевидении и дня не проходит без обсуждения в эфире военных прогнозов, при этом эксперты в прогнозах не стесняются, уверяя, что «войной уже не пахнет, а воняет».

На этом фоне не добавляет спокойствия начало срочной инвентаризации бомбоубежищ в стране – власти затребовали информацию о количестве убежищ, их местоположении и состоянии, сообщает молдавский политолог Богдан Цырдя.

Масло в огонь подливает и президент Майя Санду.

«Если мы посмотрим на заявления, сделанные на уровне других стран, риски очень высокие. Мы надеемся, что эти риски не материализуются, и будет найдено дипломатическое решение. Мы не можем исключать худший вариант развития событий – силовые действия. Мы обязаны, и мы рассматриваем все риски с более низкой или более высокой вероятностью»,

– «успокоила» глава государства.

А премьер-министр Наталья Гаврилица внезапно объявила об увеличении бюджета Министерства обороны при том, что в стране не хватает финансов на социальные программы.

«Растущее напряжение между Россией и Украиной создаёт определённые риски в регионе, которые мы не можем избежать. Прежде всего, из-за Левобережья, где есть неконтролируемый конституционными властями режим и российские войска»,

– объяснила необходимость увеличения военного бюджета Гаврилица.