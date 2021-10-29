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А если третья мировая. Как будет действовать Россия, заметив врага в Чёрном море
29 октября 2021, 06:15 • 42 • Политика
На волне публикаций очередных милитаристских сценариев о победе над Россией в акватории Чёрного моря военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом объяснил, как в действительности будут действовать русские в условиях третьей мировой. Которая так грезится нашим так называемым западным партнёрам.
Военные США заявляют, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу - уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов России.
Так, 19 октября вместе с польским и турецким экипажами американцы сделали вылазку в район Чёрного моря, пишет Forbes. Так называемые партнёры использовали противокорабельные ракеты большой дальности LRASM. Как утверждают военспецы США, на уничтожение Балтийского флота хватит 48 ракет такого калибра. А из Чёрного моря они намерены сделать тир.
Кому на руку такие публикации, без сомнения, расшатывающие и без того сложные отношения России и США? Вопрос открытый. Между тем военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом отметил, что на практике вылазка этой интернациональной группы выглядела не так браво, как на бумаге:
Если бы "тир" попытались устроить в военное время, реакция была бы иной, продолжил Леонков:
Таким образом, не стоит расписывать милитаристские сценарии на потребу. Ведь они запросто могут сбыться.
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