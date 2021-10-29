А если третья мировая. Как будет действовать Россия, заметив врага в Чёрном море

На волне публикаций очередных милитаристских сценариев о победе над Россией в акватории Чёрного моря военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом объяснил, как в действительности будут действовать русские в условиях третьей мировой. Которая так грезится нашим так называемым западным партнёрам.

Военные США заявляют, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу - уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов России.

Так, 19 октября вместе с польским и турецким экипажами американцы сделали вылазку в район Чёрного моря, пишет Forbes. Так называемые партнёры использовали противокорабельные ракеты большой дальности LRASM. Как утверждают военспецы США, на уничтожение Балтийского флота хватит 48 ракет такого калибра. А из Чёрного моря они намерены сделать тир.

Кому на руку такие публикации, без сомнения, расшатывающие и без того сложные отношения России и США? Вопрос открытый. Между тем военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом отметил, что на практике вылазка этой интернациональной группы выглядела не так браво, как на бумаге:

То, что происходил такой инцидент в акватории Чёрного моря - это всем участникам со стороны блока НАТО повезло, что "тир" они устроили в мирное время. На перехват были высланы наши Су-30, которые встретили гостей у границы и проводили домой.

Если бы "тир" попытались устроить в военное время, реакция была бы иной, продолжил Леонков:

Боевые действия в подобном составе - это уже третья мировая война, когда эти залётные бомбардировщики были бы сбиты вместе с сопровождающими на дальних рубежах. И Су-30 встречали бы их не у границ, а дальше, работая ракетой класса "воздух-воздух". И вряд ли участники провокации над Чёрным морем увернулись бы от нашей ракеты, потому что она достаточно манёвренная и высокоточная.

Таким образом, не стоит расписывать милитаристские сценарии на потребу. Ведь они запросто могут сбыться.