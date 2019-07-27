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А если Порошенко? В Раде сочли подозрительным захват российского танкера в Измаиле

27 июля 2019, 03:54  •  84 • В мире
Бывший президент Украины Пётр Порошенко может быть причастен к задержанию СБУ российского танкера Nika Spirit в украинском порту Измаил. С такой версией выступил нардеп Вадим Новинский. По его словам, в пользу этой догадки говорит то, что экс-президент может активно противостоять сближению Москвы и Киева, которое наметилось после вступления его преемника Владимира Зеленского в должность.
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский выдвинул версию, что к захвату российского корабля в Измаиле может иметь отношение экс-президент Пётр Порошенко. Такой версией он поделился в интервью "Известиям".
По его словам, Порошенко не поддерживает идею сближения Киева и Москвы. К тому же в пользу версии, что захват инициирован сторонниками Порошенко, говорит и то, что при Зеленском в СБУ ещё остались назначенцы бывшей власти.
К тому же, подчеркнул он, врио главы СБУ Иван Баканов пока не обладает всей широтой полномочий, а полностью взять контроль Баканов сможет лишь после того, как Рада проголосует за его кандидатуру.
"Те действия, которые прошли с момента инаугурации президента Зеленского, давали почву для осторожного оптимизма, что отношения каким-то образом будут потихоньку налаживаться", - отметил нардеп.
Однако эпизод с задержанием танкера явственно направлен на обострение ситуации.
Напомним, что моряков с задержанного в Измаиле судна отпустили, они вернулись в Россию.

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