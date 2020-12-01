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А если нефть - всё? Владимир Путин зарядил нефтяников на глобальные проекты
01 декабря 2020, 19:55 • 110 • Политика
Президент России Владимир Путин полагает, что будущее страны за развитием нефтехимии. В ходе совещания в Тобольске Путин зарядил нефтяников на глобальные проекты, которые помогут остаться в лидерах даже в условиях панических настроений в стиле "а что, если нефть - всё?"
Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск. Здесь проходит совещание по вопросам развития нефтегазохимической отрасли. Открывая совещание, Путин подчеркнул большую роль Тобольска в отрасли. Город в последние годы "без всякого преувеличения превратился в мировой центр нефтегазохимии".
"За семь лет построено несколько крупных предприятий, которые выводят этот регион да и нашу страну в число лидеров", - подчеркнул президент России.
Говоря о развитии нефтехимической отрасли, Владимир Путин отметил, что России есть над чем работать в вопросе зависимости от импорта.
"У российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны обеспечить не только внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке", - уверен президент России.
В частности, Владимир Путин призвал продвигать повторное использование пластика, а также увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Кроме того, Путин полагает, что игроки рынка должны активнее продвигать отечественную нефтехимическую продукцию как внутри России, так и за рубежом. И план такого продвижения есть, государство готово реализовать масштабные проекты с общим объёмом инвестиций около 5 триллионов рублей.
На ближайшую пятилетку Владимир Путин дал прогноз востребованности нефти. Однако спрос будет расти лишь на 1 процент в год, а затем и вовсе начнёт снижаться - на 0,1 процента в год, сказал президент России. Таким образом, важный шаг для России - развитие именно нефтехимии, благодаря чему удастся сохранить свой нефтяной потенциал.
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