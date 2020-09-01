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А если мы с подлодок "бахнем"? Уберегут ли США расставленные по всему океану ловушки

01 сентября 2020, 22:55  •  130 • Политика
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с Царьградом возмутился учениями НАТО в 110 км от российской границы. По его словам, это подленькая провокация. Он предложил посмотреть на реакцию американцев, если Россия решит "бахнуть" с подлодок вблизи границ США. И тут уже вопрос, уберегут ли американцев расставленные ими по всему океану ловушки.
Посольство России в Вашингтоне раскритиковало решение США провести военные учения в Эстонии, в 110 км от российской границы. В диппредставительстве отметили недопустимость такого мероприятия - военные собираются применять реактивные системы залпового огня в непосредственной близости от российских границ. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с Царьградом прокомментировал ситуацию.
"Я полностью поддерживаю подобного рода ноту протеста со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации. Хотя я, так скажем, беру в кавычки ноту протеста - это просто документ, который обозначает нашу позицию в отношении участия в учениях Соединённых Штатов. Они являются основным драйвером подготовки и проведения подобного рода учений в такой чрезвычайно близкой, рискованной зоне для нас, очень близко к нашим границам", - заявил Кошкин.
В целом, отметил эксперт, действия США в Североатлантическом альянсе можно характеризовать как агрессивные - они способствовали дестабилизации ситуации в Европе, прежде всего на Восточном фланге, близ границ с Российской Федерацией.
"Подобного рода учения - это как раз олицетворение зла для добра европейским своим союзникам. Вы посмотрите, как сегодня хрупко стабилизируется мир в Белоруссии, не всё там здорово. И прибалтийские государства желают активно принимать участие в раскачивании лодки стабильности в Белоруссии. Мы неоднократно говорили о том, что не надо привлекать страны Балтии к проведению учений, потому что это вызывает нервозность у нас, мы на эти угрозы реагируем. И сегодня будут проводиться стрельбы, тем более из РСВО, реактивными снарядами вблизи. Это, в общем-то, желание совершить провокацию и посмотреть, как будет на эту провокацию реагировать Российская Федерация", - уверен Кошкин.
Он считает, что было бы интересно посмотреть, как бы отреагировали американцы, если бы Россия решила "бахнуть" со своих подводных лодок вблизи их морских границ.
"Они весь океан заполнили своими ловушками для того, чтобы фиксировать, где проходят наши подводные лодки, так они переживают за свои границы. А нас провоцируют просто. И знаете, в чём заключается эта провокация? Они прекрасно понимают, что они провоцируют Россию против своих же союзников", - заметил Кошкин.

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