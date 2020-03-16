А если коронавирус проникнет в армию: размышления на фоне пандемии • 11 • Аналитика

Паника, связанная с распространением коронавируса, с пандемией и связанными с этим последствиями для экономики и культуры не только стран, но и всего человечества в целом, не могла не вызвать вполне резонных вопросов к военным. А что произойдет, если вирус обнаружат в воинских частях? Как в таких условиях армия сможет выполнять поставленные перед ней задачи? Может ли армия реально помочь в ликвидации опасности?



Согласитесь, вопросы не праздные. При любом отношении к пандемии, армия вызывает у большинства населения большое количество опасений.







Во-первых, воинские коллективы как нельзя лучше подходят для распространения вируса. Большое количество людей, сосредоточенных в одном месте, не способствует ограничению контактов. Представляете, что будет, если коронавирус проникнет в закрытую часть, например, ВКС? Или в соединение, контролирующее межконтинентальные баллистические ракеты?



Во-вторых, современное вооружение часто требует наличия экипажа для нормального функционирования. Отсутствие даже одного из членов экипажа приведет к потере части боеспособности всей системы. А, учитывая необходимость профилактических мероприятий с контактерами, заражение одного члена команды ведет к автоматической изоляции всего экипажа.



В-третьих, традиционно в России именно армия обеспечивает меры по соблюдению карантина. Армейские подразделения блокируют зараженную местность. Армейские медики вместе с гражданскими специалистами занимаются непосредственной работой с больными. Армия обеспечивает зону карантина всем необходимым, от мобильных госпиталей до продуктов питания и гигиены.



В-четвертых, именно армия обладает необходимым оборудованием и техникой, которые нужны при проведении работ по дезинфекции, дегазации, дезактивации. Оборудованием, которое способно ликвидировать большие очаги заражения. Причем делать это подразделения и части РХБ защиты могут во всех средах.



Попробуем разобраться в том, что могут противопоставить коронавирусу наши военные. Тем более, что додумывать тут ничего не надо. Большинство мероприятий отрабатываются на учениях, сведения о которых вполне доступны для интересующихся. Итак, что будет, если у военных появится информация о том, что какому-то закрытому гарнизону грозит эпидемия коронавируса?



Прежде всего, армейские подразделения блокируют район распространения инфекции. На всех дорогах выставляются блокпосты, которые не пускают в зону поражения гражданских лиц, либо пускают после проверки на вирус и обработки техники. Это мера необходимая. Просто потому, что современный человек так устроен, что обязательно найдутся «экстремалы», которым просто позарез будет необходимо проникнуть в эту зону.



Далее, внутри зоны будет проведена полная РХБ разведка. Будут взяты пробы земли, воздуха, воды. Это необходимо для того, чтобы определить степень заражения и тип вируса, вызвавшего вспышку инфекции.



Сразу возникает простой вопрос, а зачем все это? Ведь понятно, что это коронавирус.



Дело в том, что для специалистов необходимы факты. До сих пор никто не может назвать точно пути распространения инфекции. Да и лаборатория, которая возглавляет работы в этом направлении, находится в Новосибирске. Ждать результатов военные просто не могут.



То, что происходит дальше, не секрет для большинства читателей. Разворачиваются пункты по обработке техники, личного состава, местности, вооружения. Контроль за работами проводится с помощью разведывательных химических машин РХМ-6. Местность и автомобили, которые каким-либо образом попадают на территорию зоны, а это, учитывая дорожную сеть, вполне возможно.



Транзитный автомобиль просто на пару-тройку километров вынужден въезжать в зону. Шоссе так построено. А жизнь, даже при угрозе заражения, не остановишь. Кому-то всегда нужно срочно что-то отвезти.







Кстати, то, о чем я написал выше уже было проведено. Об этом сообщил мне как раз один из автолюбителей, который 12 марта поехал на дачу под Волгоград. Ну и стал участником учений полка РХБ по отражению вирусной атаки на закрытый военный гарнизон. На дороге его остановили вооруженные люди в масках и отправили машину на мойку. Качественно помыли из авторазливочной станции (АРС-14КМ) и отправили дальше.



Рассказал он мне об этом происшествии со смехом, но потом признался, что сердце ёкнуло. Именно тогда, когда увидел «космонавтов» в химзащите и с распылителями в руках. Не случилось ли чего? Наш народ в этом плане, как оказалось, подготовлен. Я про старшее поколение не говорю, даже молодежь, которой в школе не особо рассказывали об ОМП, понимает. Успокаивались быстро, как только узнавали, что это всего лишь учения. Многие вспоминали «Золотого теленка»…



Но такая радужная картина никак не исключает наличия уже зараженных солдат и офицеров в частях. На этот случай в частях существуют ОМедБ (в бригадах), МедР или медицинский пункт (в полках), МедВ или пункт (в батальонах). Там и организуются пункты карантина для заболевших и контактеров. При этом, заболевших необходимо эвакуировать в госпиталя в кратчайшие сроки.



Как видите, в целом ситуация с коронавирусом в армии понятна. При всех тех опасностях, которое несет в себе большое скопление людей при пандемии, армия имеет и значительное преимущество. Прежде всего, это управляемость. Любое подразделение или часть можно реально изолировать от внешнего мира или ограничить контакты до минимума. А в этом и заключается залог быстрой победы над инфекцией.



Так что, относиться к пандемии нам следует просто как к ещё одному вызову нашей армии. Очередному вызову. Нужно просто работать. Без паники и суеты. Паника, связанная с распространением коронавируса, с пандемией и связанными с этим последствиями для экономики и культуры не только стран, но и всего человечества в целом, не могла не вызвать вполне резонных вопросов к военным. А что произойдет, если вирус обнаружат в воинских частях? Как в таких условиях армия сможет выполнять поставленные перед ней задачи? Может ли армия реально помочь в ликвидации опасности?Согласитесь, вопросы не праздные. При любом отношении к пандемии, армия вызывает у большинства населения большое количество опасений.Во-первых, воинские коллективы как нельзя лучше подходят для распространения вируса. Большое количество людей, сосредоточенных в одном месте, не способствует ограничению контактов. Представляете, что будет, если коронавирус проникнет в закрытую часть, например, ВКС? Или в соединение, контролирующее межконтинентальные баллистические ракеты?Во-вторых, современное вооружение часто требует наличия экипажа для нормального функционирования. Отсутствие даже одного из членов экипажа приведет к потере части боеспособности всей системы. А, учитывая необходимость профилактических мероприятий с контактерами, заражение одного члена команды ведет к автоматической изоляции всего экипажа.В-третьих, традиционно в России именно армия обеспечивает меры по соблюдению карантина. Армейские подразделения блокируют зараженную местность. Армейские медики вместе с гражданскими специалистами занимаются непосредственной работой с больными. Армия обеспечивает зону карантина всем необходимым, от мобильных госпиталей до продуктов питания и гигиены.В-четвертых, именно армия обладает необходимым оборудованием и техникой, которые нужны при проведении работ по дезинфекции, дегазации, дезактивации. Оборудованием, которое способно ликвидировать большие очаги заражения. Причем делать это подразделения и части РХБ защиты могут во всех средах.Попробуем разобраться в том, что могут противопоставить коронавирусу наши военные. Тем более, что додумывать тут ничего не надо. Большинство мероприятий отрабатываются на учениях, сведения о которых вполне доступны для интересующихся. Итак, что будет, если у военных появится информация о том, что какому-то закрытому гарнизону грозит эпидемия коронавируса?Прежде всего, армейские подразделения блокируют район распространения инфекции. На всех дорогах выставляются блокпосты, которые не пускают в зону поражения гражданских лиц, либо пускают после проверки на вирус и обработки техники. Это мера необходимая. Просто потому, что современный человек так устроен, что обязательно найдутся «экстремалы», которым просто позарез будет необходимо проникнуть в эту зону.Далее, внутри зоны будет проведена полная РХБ разведка. Будут взяты пробы земли, воздуха, воды. Это необходимо для того, чтобы определить степень заражения и тип вируса, вызвавшего вспышку инфекции.Сразу возникает простой вопрос, а зачем все это? Ведь понятно, что это коронавирус.Дело в том, что для специалистов необходимы факты. До сих пор никто не может назвать точно пути распространения инфекции. Да и лаборатория, которая возглавляет работы в этом направлении, находится в Новосибирске. Ждать результатов военные просто не могут.То, что происходит дальше, не секрет для большинства читателей. Разворачиваются пункты по обработке техники, личного состава, местности, вооружения. Контроль за работами проводится с помощью разведывательных химических машин РХМ-6. Местность и автомобили, которые каким-либо образом попадают на территорию зоны, а это, учитывая дорожную сеть, вполне возможно.Транзитный автомобиль просто на пару-тройку километров вынужден въезжать в зону. Шоссе так построено. А жизнь, даже при угрозе заражения, не остановишь. Кому-то всегда нужно срочно что-то отвезти.Кстати, то, о чем я написал выше уже было проведено. Об этом сообщил мне как раз один из автолюбителей, который 12 марта поехал на дачу под Волгоград. Ну и стал участником учений полка РХБ по отражению вирусной атаки на закрытый военный гарнизон. На дороге его остановили вооруженные люди в масках и отправили машину на мойку. Качественно помыли из авторазливочной станции (АРС-14КМ) и отправили дальше.Рассказал он мне об этом происшествии со смехом, но потом признался, что сердце ёкнуло. Именно тогда, когда увидел «космонавтов» в химзащите и с распылителями в руках. Не случилось ли чего? Наш народ в этом плане, как оказалось, подготовлен. Я про старшее поколение не говорю, даже молодежь, которой в школе не особо рассказывали об ОМП, понимает. Успокаивались быстро, как только узнавали, что это всего лишь учения. Многие вспоминали «Золотого теленка»…Но такая радужная картина никак не исключает наличия уже зараженных солдат и офицеров в частях. На этот случай в частях существуют ОМедБ (в бригадах), МедР или медицинский пункт (в полках), МедВ или пункт (в батальонах). Там и организуются пункты карантина для заболевших и контактеров. При этом, заболевших необходимо эвакуировать в госпиталя в кратчайшие сроки.Как видите, в целом ситуация с коронавирусом в армии понятна. При всех тех опасностях, которое несет в себе большое скопление людей при пандемии, армия имеет и значительное преимущество. Прежде всего, это управляемость. Любое подразделение или часть можно реально изолировать от внешнего мира или ограничить контакты до минимума. А в этом и заключается залог быстрой победы над инфекцией.Так что, относиться к пандемии нам следует просто как к ещё одному вызову нашей армии. Очередному вызову. Нужно просто работать. Без паники и суеты. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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