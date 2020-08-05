А если бы не Карабах: о границах между республиками Закавказья • 105 • Аналитика

Кто прокладывал эти границы между республиками Закавказья



Нынешнее обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном обусловлено далеко не только и не столько фактором Нагорного Карабаха. После мировой и гражданской войн и революций, после того, как и сама Россия и её закавказские соседи балансировали на грани распада или же перехода в полуколониальное состояние, многовековая межнациональная и межконфессиональная рознь армян и азербайджанцев никуда не ушла.



Её жёстко, хоть и не всегда успешно, подавляли и Персия, и Российская и Османская империи. Но эта рознь давала минимум шансов на урегулирование взаимных границ двух новообразованных мононациональных республик: Армянской и Азербайджанской. Они сначала входили в Закавказскую федерацию – не слишком удачный тамошний аналог РСФСР, но стали полноправными союзными в составе СССР. Тогда же они и получили свои весьма замысловатые границы.



Показательно, что задолго до известного конфликта, переросшего в полномасштабную войну, эти границы не устраивали обе стороны. Причём не устраивали изначально. Это только казалось, что армяно-азербайджанские рубежи на рубеже 20-х и 30-х годов были установлены окончательно и бесповоротно.



Соответствующие решения советского ВЦИК республиканские власти из Баку и Еревана периодически требовали изменить в свою пользу, но долгое время тщетно. Однако в конце концов руководство Азербайджанской ССР, несравнимо более влиятельное в Москве, чем армянские конкуренты, добилось демаркации взаимных границ. И в ее ходе Баку добился очень многого.



Чего добивался и добился Баку?

Во-первых, того, что территория Азербайджана в нескольких местах глубоко вклинивалась в территорию Армении. При этом территорию включенного в Азербайджанскую ССР Нагорного Карабаха, где всегда преобладало армянское население, демонстративно отделили от Армении "Лачинским коридором" шириной в 15-40 км. Именно тот коридор в начале 90-х годов был занят войсками Армении.





Во-вторых, именно вблизи армяно-азербайджанской границы в Армении были созданы три района — эксклава, принадлежащих Азербайджану. Причем один из таких районов расположился всего лишь в 30 км от Еревана, то есть между Нахичеванской АССР Азербайджана и столицей Армении. Да и эта АССР была создана внутри Армянской ССР, поэтому Нахичеванский регион Азербайджана фактически является крупнейшим эксклавом внутри Армении.



Армения же выторговала для себя лишь один подобный эксклав — Арцвашен (азербайджанский Башкенд) вблизи границы Азербайджана с Арменией. Характерно и то, что этот армянский эксклав и два из трёх азербайджанских эксклавов расположены в сопредельных друг с другом северо-западном регионе Азербайджана (Арцвашен) и северо-восточном регионе Армении.





Естественно, что столь "причудливые" взаимные границы и принадлежность тех эксклавов нередко оспаривались армянами и азербайджанцами в советский период. Прежде всего Баку и Ереван предлагали так "выровнять" границы, чтобы те национальные эксклавы вошли в состав территорий соответственно Азербайджана и Армении.



Причем в Армении периодически претендовали также на большую часть соседнего Тоузского района Азербайджана (точнее, для её соединения с эксклавом Арцвашен), где ныне развернулся военный конфликт, а также на северный район Нахичеванской АССР (Норашенский район), чтобы "отодвинуть" границу с Азербайджаном от Еревана.



Азербайджан адекватно "отвечал" претензиями на весь восточный берег армянского озера Севан. И даже на южно-армянский регион — Мегри-Кафанский район, который находится между Нахичеванской АССР Азербайджана и остальной территорией Азербайджанской ССР. В этом случае вся советско-иранская граница в Закавказье была бы на территории Азербайджана.



А в Кремле не торопились

Москва по понятным причинам не решалась изменить эти границы. Но старые споры резко обострились после 1991 года, а к середине 90-х годов упомянутые эксклавы были упразднены Арменией и Азербайджаном. Так что столь длительный военно-политический конфликт Армении с Азербайджаном обусловлен не только Нагорным Карабахом.



Относительно же азербайджанской принадлежности Нахичеванского региона нельзя не вспомнить Карсский договор, подписанный 13 октября 1921 года Армянской, Азербайджанской, Грузинской ССР и РСФСР с Турцией. Он действует бессрочно и предусматривает в статье 5, что:



«Турецкое правительство и советские правительства Азербайджана и Армении соглашаются, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении 3 настоящего договора, образует автономную территорию под покровительством Азербайджана». Как известно, такое решение было составной, если не важнейшей частью тогдашней советской политики уступок в отношении кемалистской Турции. Власти которой изначально поддерживали территориальные аппетиты к Армении со стороны даже советского Азербайджана».

Между тем на рубеже 40-х и 50-х годов минувшего века усилиями тогдашнего главы Азербайджана М. Д. Багирова (см. Меня здесь русским именем когда-то нарекли.) в республике была разгромлена разветвленная сеть пантюркистской агентуры. Но вскоре после расстрела Багирова (1956 г.), инициированного лично Н.С. Хрущевым, почти все "пострадавшие", выжившие пантюркисты, были реабилитированы и стали получать должности в среднем и высшем звеньях руководства Азербайджана.



Нет ничего удивительного в том, что позиция Анкары с прямой поддержкой Азербайджана сохраняется и поныне. Как отмечали авторы французской "Фигаро" 17 июля уже нынешнего года,



«Турция всегда занимала враждебную позицию по отношению к Армении и поддерживала близкие связи с Азербайджаном, у которого с ней одни лингвистические корни и религия.

Как бы то ни было, у Анкары есть в первую очередь свои территориальные притязания не только в Закавказье, которые уходят в османские времена, а сегодня разжигаются президентом Эрдоганом. Нынешние бои относятся к контексту усиления агрессивности Турции и, в частности Эрдогана, который хочет вернуться к имперскому прошлому».

При этом "оборонные расходы Азербайджана превосходят общий бюджет Армении". Что же касается пограничных споров Еревана с Баку, то "эти конфликты были заморожены на протяжении 80 лет при советской власти, но ничего так и не было урегулировано.



Судя по однозначной поддержке Турцией Азербайджана и в нынешнем тоузском конфликте, резонно предположить, что, принимая во внимание трезвые оценки "Фигаро", при продолжении этого конфликта Анкара окажет Баку как минимум политическую поддержку. Нынешнее обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном обусловлено далеко не только и не столько фактором Нагорного Карабаха. После мировой и гражданской войн и революций, после того, как и сама Россия и её закавказские соседи балансировали на грани распада или же перехода в полуколониальное состояние, многовековая межнациональная и межконфессиональная рознь армян и азербайджанцев никуда не ушла.Её жёстко, хоть и не всегда успешно, подавляли и Персия, и Российская и Османская империи. Но эта рознь давала минимум шансов на урегулирование взаимных границ двух новообразованных мононациональных республик: Армянской и Азербайджанской. Они сначала входили в Закавказскую федерацию – не слишком удачный тамошний аналог РСФСР, но стали полноправными союзными в составе СССР. Тогда же они и получили свои весьма замысловатые границы.Показательно, что задолго до известного конфликта, переросшего в полномасштабную войну, эти границы не устраивали обе стороны. Причём не устраивали изначально. Это только казалось, что армяно-азербайджанские рубежи на рубеже 20-х и 30-х годов были установлены окончательно и бесповоротно.Соответствующие решения советского ВЦИК республиканские власти из Баку и Еревана периодически требовали изменить в свою пользу, но долгое время тщетно. Однако в конце концов руководство Азербайджанской ССР, несравнимо более влиятельное в Москве, чем армянские конкуренты, добилось демаркации взаимных границ. И в ее ходе Баку добился очень многого.Во-первых, того, что территория Азербайджана в нескольких местах глубоко вклинивалась в территорию Армении. При этом территорию включенного в Азербайджанскую ССР Нагорного Карабаха, где всегда преобладало армянское население, демонстративно отделили от Армении "Лачинским коридором" шириной в 15-40 км. Именно тот коридор в начале 90-х годов был занят войсками Армении.Во-вторых, именно вблизи армяно-азербайджанской границы в Армении были созданы три района — эксклава, принадлежащих Азербайджану. Причем один из таких районов расположился всего лишь в 30 км от Еревана, то есть между Нахичеванской АССР Азербайджана и столицей Армении. Да и эта АССР была создана внутри Армянской ССР, поэтому Нахичеванский регион Азербайджана фактически является крупнейшим эксклавом внутри Армении.Армения же выторговала для себя лишь один подобный эксклав — Арцвашен (азербайджанский Башкенд) вблизи границы Азербайджана с Арменией. Характерно и то, что этот армянский эксклав и два из трёх азербайджанских эксклавов расположены в сопредельных друг с другом северо-западном регионе Азербайджана (Арцвашен) и северо-восточном регионе Армении.Естественно, что столь "причудливые" взаимные границы и принадлежность тех эксклавов нередко оспаривались армянами и азербайджанцами в советский период. Прежде всего Баку и Ереван предлагали так "выровнять" границы, чтобы те национальные эксклавы вошли в состав территорий соответственно Азербайджана и Армении.Причем в Армении периодически претендовали также на большую часть соседнего Тоузского района Азербайджана (точнее, для её соединения с эксклавом Арцвашен), где ныне развернулся военный конфликт, а также на северный район Нахичеванской АССР (Норашенский район), чтобы "отодвинуть" границу с Азербайджаном от Еревана.Азербайджан адекватно "отвечал" претензиями на весь восточный берег армянского озера Севан. И даже на южно-армянский регион — Мегри-Кафанский район, который находится между Нахичеванской АССР Азербайджана и остальной территорией Азербайджанской ССР. В этом случае вся советско-иранская граница в Закавказье была бы на территории Азербайджана.Москва по понятным причинам не решалась изменить эти границы. Но старые споры резко обострились после 1991 года, а к середине 90-х годов упомянутые эксклавы были упразднены Арменией и Азербайджаном. Так что столь длительный военно-политический конфликт Армении с Азербайджаном обусловлен не только Нагорным Карабахом.Относительно же азербайджанской принадлежности Нахичеванского региона нельзя не вспомнить Карсский договор, подписанный 13 октября 1921 года Армянской, Азербайджанской, Грузинской ССР и РСФСР с Турцией. Он действует бессрочно и предусматривает в статье 5, что:Между тем на рубеже 40-х и 50-х годов минувшего века усилиями тогдашнего главы Азербайджана М. Д. Багирова (см. Меня здесь русским именем когда-то нарекли.) в республике была разгромлена разветвленная сеть пантюркистской агентуры. Но вскоре после расстрела Багирова (1956 г.), инициированного лично Н.С. Хрущевым, почти все "пострадавшие", выжившие пантюркисты, были реабилитированы и стали получать должности в среднем и высшем звеньях руководства Азербайджана.Нет ничего удивительного в том, что позиция Анкары с прямой поддержкой Азербайджана сохраняется и поныне. Как отмечали авторы французской "Фигаро" 17 июля уже нынешнего года,При этом "оборонные расходы Азербайджана превосходят общий бюджет Армении". Что же касается пограничных споров Еревана с Баку, то "эти конфликты были заморожены на протяжении 80 лет при советской власти, но ничего так и не было урегулировано.Судя по однозначной поддержке Турцией Азербайджана и в нынешнем тоузском конфликте, резонно предположить, что, принимая во внимание трезвые оценки "Фигаро", при продолжении этого конфликта Анкара окажет Баку как минимум политическую поддержку. Алексей Чичкин, Артём Алексеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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