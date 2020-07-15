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А если бы кто-то вмешался в дела Техаса? ФРГ потребовала от США снять газовые санкции
15 июля 2020, 01:00 • 74 • Политика
Власти Германии потребовали от США снять газовые санкции. У американских конгрессменов спросили: что бы они сделали, если бы кто-то вмешался в дела Техаса.
Председатель комитета бундестага вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с призывом снять все ограничения.
По словам главы комитета, применение санкций против "Северного потока - 2" вредит американскому бизнесу, работающему в ЕС, и наносит урон репутации США. Он также опроверг заявления американских политиков о том, что строительство газопровода усилит энергозависимость Германии от России. Власти ФРГ приняли меры для диверсификации поставок энергоресурсов. Они согласились на строительство терминалов сжиженного природного газа, которым, в частности, торгуют в Европе американцы, а также добились продления транзита российского газа через Украину.
Напомним, что ранее немецкие промышленники выразили возмущение в связи с санкциями против "Северного потока - 2". Из-за угрозы попасть под ограничительные меры швейцарская компания Allseas отказалась от своего контракта по укладке труб на морском участке. В Евросоюзе также выразили недоумение в связи со вмешательством США в дела Европы. В Брюсселе обратили внимание, что из-за американской политики страдают европейские компании, которые никак не нарушили закон.
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