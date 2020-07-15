Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаров...
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
Главная / Политика

А если бы кто-то вмешался в дела Техаса? ФРГ потребовала от США снять газовые санкции

15 июля 2020, 01:00  •  74 • Политика
Власти Германии потребовали от США снять газовые санкции. У американских конгрессменов спросили: что бы они сделали, если бы кто-то вмешался в дела Техаса.
Председатель комитета бундестага вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с призывом снять все ограничения.
Европа ожидает, что вы будете уважать решения, которые были приняты в ЕС демократическим путём. Как избранные представители народа, вы стали бы противодействовать попыткам вмешаться в дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании, - пишет Эрнст, Süddeutsche Zeitung.
По словам главы комитета, применение санкций против "Северного потока - 2" вредит американскому бизнесу, работающему в ЕС, и наносит урон репутации США. Он также опроверг заявления американских политиков о том, что строительство газопровода усилит энергозависимость Германии от России. Власти ФРГ приняли меры для диверсификации поставок энергоресурсов. Они согласились на строительство терминалов сжиженного природного газа, которым, в частности, торгуют в Европе американцы, а также добились продления транзита российского газа через Украину.
Напомним, что ранее немецкие промышленники выразили возмущение в связи с санкциями против "Северного потока - 2". Из-за угрозы попасть под ограничительные меры швейцарская компания Allseas отказалась от своего контракта по укладке труб на морском участке. В Евросоюзе также выразили недоумение в связи со вмешательством США в дела Европы. В Брюсселе обратили внимание, что из-за американской политики страдают европейские компании, которые никак не нарушили закон.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
14 июля 2020, 21:00
Принцип бумеранга: Главный производитель американских истребителей попал под китайские санкции
14 июля 2020, 21:00
Поклонская назвала имя заказчика акций Black Lives Matter в США: "Посмотрим, каковы будут итоги..."
14 июля 2020, 21:00
Для каких стран нельзя открывать границу России: Вирусолог РАН составил список
14 июля 2020, 21:00
Приговор Украине - убитые дети: Почему время не вылечит эту боль Донбасса
14 июля 2020, 23:00
Эксперт предупредил о провокациях против России: "США могут подтолкнуть Армению"
14 июля 2020, 23:00
Чиновники заплатят за ошибки в документах: Глава Курской области принял жёсткие меры
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 июля 2020, 23:00
Эксперт предупредил о провокациях против России: "США могут подтолкнуть Армению&...
14 июля 2020, 23:00
Американские "боевики" получат новые истребители под гиперзвуковое оружие
14 июля 2020, 23:00
Чиновники заплатят за ошибки в документах: Глава Курской области принял жёсткие меры
14 июля 2020, 23:00
Нагоняй чиновникам не помог: Сроки сдачи жилья для пострадавших в Тулуне под угрозой ...
14 июля 2020, 23:00
Истребители РФ отпугнули шпионов НАТО: Незваных гостей вежливо проводили подальше от ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2020, 19:00
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва отказала им в помощи
09 июля 2020, 06:00
«Горящие» штаты Америки: предчувствие гражданской войны
11 июля 2020, 02:00
Замурованная комната 102 года хранила тайну особняка
10 июля 2020, 22:00
После китайского разоблачения дела MH17 Нидерланды пошли на крайние меры
10 июля 2020, 03:00
Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США
08 июля 2020, 22:25
Владимир Жириновский — Дмитрию Гордону: 90% жителей Украины ждут часа, чтобы утром вывесить на балконе флаг России
08 июля 2020, 11:00
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.