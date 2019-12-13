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А документ читал? Зеленский задумался об изменениях в Минских соглашениях. Гаспарян не сдержал иронии
13 декабря 2019, 14:54 • 86 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский задумался об изменениях в Минских соглашениях. Политолог Армен Гаспарян пришёл к выводу, что украинский лидер, видимо, вообще не читал документа "нормандского формата", и иронично высказался о лидере Незалежной, назвав его "удивительным человеком".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, рассуждая о Минских соглашениях, предложил передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter заметил на это, что "передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьёт Минские соглашения".
"Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР, - перечисляет последствия сенатор. - "Нормандский формат" будет отброшен Киевом за ненадобностью".
Политолог и публицист Армен Гаспарян, комментируя заявление Зеленского, так и вовсе иронии не сдержал и пришёл к выводу, что украинский лидер, видимо, вообще не читал документа "нормандского формата".
"То есть этот удивительный человек подписал документ нормандского формата не читая его. Молодец, чо", - заметил эксперт в личном телеграм-канале.
Похожего мнения придерживаются и другие интернет-пользователи.
"Президент Украины прямо и публично говорит, что выполнение Минских - это точно не их позиция, - пишет Радио Стыдоба @RadioStydoba и добавляет: - А санкции ЕС продлил против России".
Фото: скриншот twitter/RadioStydoba
"Совсем по-американски. Где это видано, чтоб проигравшая сторона чертила границу на своё усмотрение?" - недоумевает Garegin Davtyan @gareginus.
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