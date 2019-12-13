А документ читал? Зеленский задумался об изменениях в Минских соглашениях. Гаспарян не сдержал иронии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, рассуждая о Минских соглашениях, предложил передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.

Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter заметил на это, что "передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьёт Минские соглашения".

"Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР, - перечисляет последствия сенатор. - "Нормандский формат" будет отброшен Киевом за ненадобностью".

Политолог и публицист Армен Гаспарян, комментируя заявление Зеленского, так и вовсе иронии не сдержал и пришёл к выводу, что украинский лидер, видимо, вообще не читал документа "нормандского формата".

"То есть этот удивительный человек подписал документ нормандского формата не читая его. Молодец, чо", - заметил эксперт в личном телеграм-канале.

Похожего мнения придерживаются и другие интернет-пользователи.

"Президент Украины прямо и публично говорит, что выполнение Минских - это точно не их позиция, - пишет Радио Стыдоба @RadioStydoba и добавляет: - А санкции ЕС продлил против России".

Фото: скриншот twitter/RadioStydoba

"Совсем по-американски. Где это видано, чтоб проигравшая сторона чертила границу на своё усмотрение?" - недоумевает Garegin Davtyan @gareginus.