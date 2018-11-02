«А доказательства где?»: Порошенко по-английски объяснил суть переговоров с Меркель

Украинский президент на странице в соцсети написал, что представил Ангеле Меркель новые доказательства действий России против Украины.

Президент Украины Петр Порошенко на странице в Twitter написал, что предоставил канцлеру ФРГ новые доказательства «агрессии России» в Донбассе. Твит украинского лидера был написан по-английски.

В своих сообщениях Порошенко также добавляет, что «тема прекращения российской агрессии была одной из ведущих» на переговорах с Меркель.

При этом твит украинского лидера не вдохновил его подписчиков в Сети. От него, также на английском, потребовали предоставить, что именно он сообщил Меркель об «агрессии России».

Однако ответа на вопрос подписчика не последовало.