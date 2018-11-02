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«А доказательства где?»: Порошенко по-английски объяснил суть переговоров с Меркель

02 ноября 2018, 00:54  •  48 • В мире
Украинский президент на странице в соцсети написал, что представил Ангеле Меркель новые доказательства действий России против Украины.
Президент Украины Петр Порошенко на странице в Twitter написал, что предоставил канцлеру ФРГ новые доказательства «агрессии России» в Донбассе. Твит украинского лидера был написан по-английски.
В своих сообщениях Порошенко также добавляет, что «тема прекращения российской агрессии была одной из ведущих» на переговорах с Меркель.
При этом твит украинского лидера не вдохновил его подписчиков в Сети. От него, также на английском, потребовали предоставить, что именно он сообщил Меркель об «агрессии России».
Однако ответа на вопрос подписчика не последовало.
The termination of Russian aggression was one of the primary focuses of our negotiations with Chancellor. We discussed the situation in the Donbas and Crimea, including in the field of human rights.I have brought new undeniable evidence of Russian criminal actions against Ukraine pic.twitter.com/77uD8FAdA7
— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 ноября 2018 г.

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