А Диане можно было? Почему Кейт Миддлтон не стала принцессой

Отметившая на днях свой 39-й день рождения Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, уже почти 10 лет является супругой принца Уильяма, а также матерью троих его детей. Однако никто и никогда не называет её принцессой - как оказалось, дело в очень строгих правилах.

Эксперты объяснили, что титул принцессы Кейт могла бы получить только в случае родственных отношений с королевской семьёй. Но поскольку она не состоит с королевой Елизаветой даже в дальнем родстве, титул ей заказан.

Впрочем, Диана, мать Уильяма и жена принца Чарльза, в родстве с монаршей фамилией также не состояла. Почему же её сразу стали называть - и по сей день называют - принцессой Дианой? Оказывается, она носила этот титул неофициально: так её прозвали журналисты.

Правда, Диана также относилась к одному из крупнейших британских аристократических родов - Спенсерам, к которому относился, например, Уинстон Черчилль. Кейт же произошла из простой, незнатной семьи.