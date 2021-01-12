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А Диане можно было? Почему Кейт Миддлтон не стала принцессой
12 января 2021, 20:15 • 28 • В мире
Несмотря на то что Кейт Миддлтон является женой принца, её никогда не называют "принцессой Кейт". А вот Диану, мать принца Уильяма, почему-то удостоили такого звания.
Отметившая на днях свой 39-й день рождения Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, уже почти 10 лет является супругой принца Уильяма, а также матерью троих его детей. Однако никто и никогда не называет её принцессой - как оказалось, дело в очень строгих правилах.
Эксперты объяснили, что титул принцессы Кейт могла бы получить только в случае родственных отношений с королевской семьёй. Но поскольку она не состоит с королевой Елизаветой даже в дальнем родстве, титул ей заказан.
Впрочем, Диана, мать Уильяма и жена принца Чарльза, в родстве с монаршей фамилией также не состояла. Почему же её сразу стали называть - и по сей день называют - принцессой Дианой? Оказывается, она носила этот титул неофициально: так её прозвали журналисты.
Правда, Диана также относилась к одному из крупнейших британских аристократических родов - Спенсерам, к которому относился, например, Уинстон Черчилль. Кейт же произошла из простой, незнатной семьи.
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