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А действительно ли для Белоруссии? Собчак увидела подвох даже в помощи для Минска

27 августа 2020, 17:20  •  17 • Политика
Известная телеведущая Ксения Собчак увидела подвох даже в решении президента России Владимира Путина оказать помощь Белоруссии в случае, если ситуация в стране выйдет из-под контроля.
А действительно ли для помощи Беларуси? Или для помощи одному конкретному человеку? - пишет она в Telegram.
Скриншот:Telegram/Кровавая барыня
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сформировал по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко резерв силовиков, которые готовы оказать помощь Минску, если ситуация с протестами выйдет из-под контроля.
По словам российского лидера, силовики могут быть использованы, если протестующие "перейдут черту": начнут поджигать машины, громить магазины и захватывать административные здания. До тех пор резерв применяться не будет. Путин также добавил, что Россия проявляет куда большую сдержанность и нейтральность по отношению к Белоруссии, в отличие от США и стран Европы.
Напомним, что ситуация в Белоруссии остаётся нестабильной уже несколько недель. Сторонники проигравшего на выборах кандидата Светланы Тихановской массово вышли на улицу, требуя пересмотреть результаты голосования. США и европейские страны тут же поддержали протест. По словам Лукашенко, некоторые государства открыто вмешиваются во внутренние дела Белоруссии в попытках расшатать ситуацию. В частности, он указал на Польшу, которая хочет присвоить себе Гродненскую область.

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