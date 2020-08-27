А действительно ли для Белоруссии? Собчак увидела подвох даже в помощи для Минска

А действительно ли для помощи Беларуси? Или для помощи одному конкретному человеку? - пишет она в Telegram.

Скриншот:Telegram/Кровавая барыня

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сформировал по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко резерв силовиков, которые готовы оказать помощь Минску, если ситуация с протестами выйдет из-под контроля.

По словам российского лидера, силовики могут быть использованы, если протестующие "перейдут черту": начнут поджигать машины, громить магазины и захватывать административные здания. До тех пор резерв применяться не будет. Путин также добавил, что Россия проявляет куда большую сдержанность и нейтральность по отношению к Белоруссии, в отличие от США и стран Европы.

Напомним, что ситуация в Белоруссии остаётся нестабильной уже несколько недель. Сторонники проигравшего на выборах кандидата Светланы Тихановской массово вышли на улицу, требуя пересмотреть результаты голосования. США и европейские страны тут же поддержали протест. По словам Лукашенко, некоторые государства открыто вмешиваются во внутренние дела Белоруссии в попытках расшатать ситуацию. В частности, он указал на Польшу, которая хочет присвоить себе Гродненскую область.