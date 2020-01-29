А дальше – сами: ситуация с газопроводом «Северный поток-2» • 23 • Аналитика

Недоброжелателям России, нетерпеливо потиравшим руки в ожидании того, когда российский промышленный гигант - "Газпром" - объявит о своей капитуляции в деле прокладки важнейшего трубопровода для поставок энергоносителей западным партнерам, рекомендуется расслабиться. Во время состоявшейся в Вене Европейской газовой конференции заместитель главы правления корпорации Елена Бурмистрова сделала заявление о том, что Россия вполне способна достроить газопровод самостоятельно, вопреки всем стараниям Соединенных Штатов.



Напомним, что под американскими санкциями западные компании-участники процесса были вынуждены остановить работу на Балтике. Выходит - дальше сами...







По словам представительницы «Газпрома», работы над проектом уже, собственно, завершены на 94%, а прокладка оставшегося участка длиной менее 150 километров, расположенного в датской прибрежной экономической зоне, вполне по силам отечественным судам соответствующего профиля. При этом рассматриваются различные варианты: как использование для проведения работ принадлежащего РАО «Газпром» многоцелевого строительного судна «Академик Черский», как раз сейчас проходящего модернизацию, так и привлечение к ним трубоукладочных барж Fortuna и MRTS Defender.



Одно из этих плавсредств уже принимало активное участие в строительстве – именно Fortuna осуществляла укладку определенной протяженности труб на российском участке газопровода. Безусловно, по многим своим техническим параметрам оно уступает судам, которые были задействованы швейцарской Allseas, но по километру в день прокладывать точно сможет. Главное, что делать это придется на глубине до 100 метров, при том, что для Fortuna предельной является вдвое большая глубина. Единственным, пожалуй, препятствием для работы наших барж у датских берегов может стать отсутствие у них системы динамического позиционирования, считающейся на Западе предпочтительной во время осуществления в море деятельности подобного рода. Однако, насколько известно, никаких категорических возражений против использования судов с якорным позиционированием Датское энергетическое агентство (DEA) вроде бы не высказывало. Максимум, во что несоответствие может вылиться, это достаточно небольшое время, которое придется потратить на дополнительно согласование.



Конечно, идеальным вариантом было бы использование «Академика Черского», располагающего системой динамического позиционирования и имеющего большую производительность, однако стоит помнить о том, что на данный момент корабль расположен в порту Находка и один лишь его путь к берегам Дании займет несколько месяцев. Fortuna же прямо сейчас находится в Германии, в порту Мукран и, по имеющимся данным, готова приступить к работам при наступлении благоприятной для них погоды. Возможно, уже с 1 февраля. В паре с MRTS Defender они вполне смогут обеспечить завершение укладки за два, максимум три месяца. В таком случае будет достигнуто главное: при официальном окончании строительства «Северного потока 2» до мая 2020 года он не должен попасть под «Газовую директиву» ЕС, ограничивающую его использование «Газпромом».



Впрочем, как бы то ни было, газопровод будет достроен вопреки всему. Елена Бурмистрова заверила, что, несмотря на «разорванные политическими противоречиями газопроводы», Россия нисколько не намерена снижать объемы поставок «голубого топлива» в Европу, напомнив о том, что, вопреки прогнозам, экспорт РАО «Газпром» в этом направлении в 2019 году снизился всего на 1,5%, да и то в сравнении с 2018 годом, когда, как мы помним, был поставлен абсолютный рекорд. На самом деле энергетическую безопасность Евросоюза обеспечивает РФ, а не заокеанские «благодетели», ставящие российским проектам палки в колеса.



В Старом Свете это прекрасно понимают. Так, необходимость и безальтернативность завершения строительства «Северного потока 2» были подтверждены во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. А на упомянутой выше Европейской газовой конференции прозвучали слова председателя правления австрийской нефтегазовой компании OMV, партнера РАО «Газпром» по проекту «Северный поток 2» Райнера Зеле о том, что Европа «должна объединиться для поддержки и защиты» газопровода, поскольку именно он и является гарантом «независимости энергопоставок на континент и его промышленного сектора». Исключительно здравая идея. Недоброжелателям России, нетерпеливо потиравшим руки в ожидании того, когда российский промышленный гигант - "Газпром" - объявит о своей капитуляции в деле прокладки важнейшего трубопровода для поставок энергоносителей западным партнерам, рекомендуется расслабиться. Во время состоявшейся в Вене Европейской газовой конференции заместитель главы правления корпорации Елена Бурмистрова сделала заявление о том, что Россия вполне способна достроить газопровод самостоятельно, вопреки всем стараниям Соединенных Штатов.Напомним, что под американскими санкциями западные компании-участники процесса были вынуждены остановить работу на Балтике. Выходит - дальше сами...По словам представительницы «Газпрома», работы над проектом уже, собственно, завершены на 94%, а прокладка оставшегося участка длиной менее 150 километров, расположенного в датской прибрежной экономической зоне, вполне по силам отечественным судам соответствующего профиля. При этом рассматриваются различные варианты: как использование для проведения работ принадлежащего РАО «Газпром» многоцелевого строительного судна «Академик Черский», как раз сейчас проходящего модернизацию, так и привлечение к ним трубоукладочных барж Fortuna и MRTS Defender.Одно из этих плавсредств уже принимало активное участие в строительстве – именно Fortuna осуществляла укладку определенной протяженности труб на российском участке газопровода. Безусловно, по многим своим техническим параметрам оно уступает судам, которые были задействованы швейцарской Allseas, но по километру в день прокладывать точно сможет. Главное, что делать это придется на глубине до 100 метров, при том, что для Fortuna предельной является вдвое большая глубина. Единственным, пожалуй, препятствием для работы наших барж у датских берегов может стать отсутствие у них системы динамического позиционирования, считающейся на Западе предпочтительной во время осуществления в море деятельности подобного рода. Однако, насколько известно, никаких категорических возражений против использования судов с якорным позиционированием Датское энергетическое агентство (DEA) вроде бы не высказывало. Максимум, во что несоответствие может вылиться, это достаточно небольшое время, которое придется потратить на дополнительно согласование.Конечно, идеальным вариантом было бы использование «Академика Черского», располагающего системой динамического позиционирования и имеющего большую производительность, однако стоит помнить о том, что на данный момент корабль расположен в порту Находка и один лишь его путь к берегам Дании займет несколько месяцев. Fortuna же прямо сейчас находится в Германии, в порту Мукран и, по имеющимся данным, готова приступить к работам при наступлении благоприятной для них погоды. Возможно, уже с 1 февраля. В паре с MRTS Defender они вполне смогут обеспечить завершение укладки за два, максимум три месяца. В таком случае будет достигнуто главное: при официальном окончании строительства «Северного потока 2» до мая 2020 года он не должен попасть под «Газовую директиву» ЕС, ограничивающую его использование «Газпромом».Впрочем, как бы то ни было, газопровод будет достроен вопреки всему. Елена Бурмистрова заверила, что, несмотря на «разорванные политическими противоречиями газопроводы», Россия нисколько не намерена снижать объемы поставок «голубого топлива» в Европу, напомнив о том, что, вопреки прогнозам, экспорт РАО «Газпром» в этом направлении в 2019 году снизился всего на 1,5%, да и то в сравнении с 2018 годом, когда, как мы помним, был поставлен абсолютный рекорд. На самом деле энергетическую безопасность Евросоюза обеспечивает РФ, а не заокеанские «благодетели», ставящие российским проектам палки в колеса.В Старом Свете это прекрасно понимают. Так, необходимость и безальтернативность завершения строительства «Северного потока 2» были подтверждены во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. А на упомянутой выше Европейской газовой конференции прозвучали слова председателя правления австрийской нефтегазовой компании OMV, партнера РАО «Газпром» по проекту «Северный поток 2» Райнера Зеле о том, что Европа «должна объединиться для поддержки и защиты» газопровода, поскольку именно он и является гарантом «независимости энергопоставок на континент и его промышленного сектора». Исключительно здравая идея. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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