Думаю, легче всех было пережить итоги президентской гонки Борису Титову — бизнес-омбудсмену, руководителю Партии роста, владельцу знаменитого завода шампанских вин Абрау-Дюрсо и других предприятий. Не потому, что и так жизнь удалась. Просто это как раз тот случай, когда никаких неприятных сюрпризов уже не ждешь, поскольку хуже быть не может. Накануне выборов ВЦИОМ оценил шансы бизнес-омбудсмена на уровне 0,3% - это ниже, чем у всех. Другие социологические службы такой точности не давали, но сходились в одном: менее 1%. Предварительный результат полностью подтверждает прогноз: 0,76%.

Стало ли это неожиданностью для самого Титова? Не думаю. Как-никак человек занимается политикой и крупным бизнесом, наверняка способен объективно оценивать ситуацию. Даже слоган его избирательной кампании «А что Титов?» говорит об отсутствии высоких притязаний в этой гонке. По отношению к кому или к чему обычно задается вопрос в такой форме? Правильно: по отношению к персонажу или событию достаточно второстепенному. О котором, конечно, что-то слышали, но особо не вникали. Думаю, тут не обошлось без самоиронии, но этим слоганом Титов, в отличие от остальных кандидатов, как бы с самого начала заявил: не претендую. Кстати, о том, что не планирует выиграть, он заявлял и на встрече с избирателями.

Борис Юрьевич и по складу характера (во всяком случае, как это читается по зрительскую сторону экрана) сильно отличается от своих недавних конкурентов. Они — скандалисты- провокаторы, бойцы-гладиаторы, эмоции наружу, тут и слезы, тут и драчка, тут и белая, похоже, горячка. Короче, отпетые пассионарии. А что Титов? Не цыкнет, не рыкнет...

Помню, еще в самом начале гонки кандидат Грудинин раскатисто заявлял, что как совхоз свой поднял, так и экономику российскую поднимет. На что Титов тихо сквозь усмешку обронил, что одно его предприятие (а их у него несколько) имеет оборот и прибыль в разы больше, чем весь бизнес-ресурс оппонента. Однако если выключить звук на той передаче, то впечатление сложилось бы, будто Титов не осаживает оппонента, а наоборот, оправдывается. Издержки интеллигентного воспитания — не самый надежный помощник для подобных соревнований.

Есть у актеров такое амплуа: резонёр. Это который ни анекдота соленого не расскажет, ни дуэль не затеет, жену чужую не умыкнет, в бой на превосходящие силы не поведет. Сидит, помалкивает, иногда изречет что-то умное. И дальше молчит. Герои у него, безусловно, положительные. Но оваций зала резонёр не сорвет.

Очевидной неудачей Титова стало и отсутствие четкого, понятного избиратетелям позиционирования. Другие кандидаты наперегонки критиковали действующую власть. А что Титов? А чего ему критиковать, он-то по должности — человек из команды Путина. Но спрашивается, зачем голосовать за человека из команды действующего президента, когда можно проголосовать за него самого.

С другой стороны, Титов ратует за снижение уровня государственного участия в деловой жизни — идеи вполне либеральные. Но абсолютно непроходные. На одной лишь экономической программе, пусть даже грамотно составленной и пользующейся поддержкой населения, далеко не уедешь. Да и вообще, защита бизнеса — вряд ли это та идея, с которой есть смысл сейчас выходить к избирателю. «Нас-то, мил человек, кто защитит?» - спросит избиратель и предъявит бизнесу ответку: за высокие цены, за низкое качество, за свою бедную жизнь.

Самой запомнившейся акцией бизнес-омбудсмена стала поездка в Британию, в ходе которой он попытался договориться о возврате сбежавших капиталов. Не вышло.

И все-таки смысл участия Титова в выборах есть. Это участие на вырост. Безусловно интересный политик и экономист абсолютно неизвестен широкой публике. Возможно, его время еще не пришло. Кандидат от «партии денег» сможет рассчитывать на успех только тогда, когда в стране резко увеличится уровень доходов. Пока же идеи социальной справедливости пользуются большим спросом, чем поддержка предпринимательства.