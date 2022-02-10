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А что с Москвой и Петербургом? Главу МИД Британии поддели после конфуза

10 февраля 2022, 22:00  •  29 • Политика
Историк и публицист Александр Мясников отметил, что нынешний фейл гостьи из Великобритании свидетельствует о безграмотности.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс признала свою ошибку с русскими областями. Ранее, как сообщали журналисты, она не признала Воронежскую и Ростовскую области русскими регионами. Впрочем, затем она повинилась, указав, что неправильно поняла вопрос.
Однако, отмечает историк Александр Мясников, нынешний фейл с областями - свидетельство незнания истории.
"Я думаю, что она подвергнет сомнению суверенитет над Москвой и Петербургом… Это всё безграмотность историческая, ничего другого в этом нет, - заявил он в беседе с Царьградом. - Объявлять о том, что Воронеж нерусский город. А чей он тогда?"
Он пояснил, что конфуз министра является явственным примером, как действует пропаганда на Западе.

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