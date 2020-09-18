Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
Главная / Украина

«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузился перед АТО-шниками

18 сентября 2020, 17:20  •  21 • Украина

Для вооружённых сил западных стран Донбасс представляет собой идеальный полигон для обучения своих солдат в условиях реальной войны – с бронетехникой, артиллерией и чёткой линией фронта.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukr-Leaks» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров.

«Я знаю лично поляков из военной разведки Польши, которые приезжали на Донбасс именно для получения боевого опыта, потому что на Донбассе идёт война в классическом понимании – с линией фронта, с артиллерийскими ударами.

Был момент, мне рассказывал один офицер украинских ДШВ – в Яворове Львовской области большой полигон, и там сейчас большой учебный центр. Там на постоянной основе находятся американские, британские, канадские подразделения, инструкторы и даже развёрнутые линейные части ВС этих стран, и они проводят подготовку украинских военных.

И мне рассказывали, как британский офицер проводил у них семинар на тему «Оборона блокпоста». А он воевал в Ираке, и Афганистане и рассказывал, что вот, в случае чего, мы занимаем позицию, вызываем авиацию, обстрел, сектора, минные поля и так далее.

И тут встал украинский офицер и говорит: скажите, а что делать, если по блокпосту наносят удар «Градами»? Британец впал в замешательство.

И тут ему второй вопрос: а что делать, если на блокпост идёт танковая атака, а у нас всего два противотанковых гранатомёта, и один не работает?

Британец сказал: «я не знаю, потому что такого быть не может».

Естественно, украинские офицеры сказали: «чему вы нас можете научить?» – рассказал экс-спецслужбист.

Он объяснил, что британец воевал против партизанских сил, как в Ираке и в Афганистане, а на Донбассе – война в классическом понимании, когда обе стороны находятся примерно на одном технологическом уровне.

«То есть, тут и артиллерия, и танки, и беспилотники с обеих сторон. Поэтому приезжают учиться, приезжают получать боевой опыт. Это правда», – добавил Василий Прозоров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
18 сентября 2020, 10:00
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
17 сентября 2020, 14:45
Евгений Марчук: Донбасс не вернуть, а война с РФ возможна
17 сентября 2020, 21:10
Зеленский посоветовал украинцам не ждать пенсий европейского уровня
18 сентября 2020, 10:00
Зрада: украинских военных будут награждать часами «агрессора»
18 сентября 2020, 12:45
В Киеве назвали возможные сроки реинтеграции Донбасса
18 сентября 2020, 15:30
Батька задел Украину за живое! Аваков сорвался с цепи и набросился на Лукашенко с оскорблениями
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб ...
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Си...
18 сентября 2020, 10:00
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
18 сентября 2020, 06:20
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визи...
18 сентября 2020, 08:10
Нестыковки с фото Навального после комы: Tagesspiegel привёл убедительные доказательс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 сентября 2020, 03:00
ЕС получил 9 неудобных вопросов по Навальному: "Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?"
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
16 сентября 2020, 22:15
Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
14 сентября 2020, 14:20
Германия объявила о результатах анализов Навального: Политолог парировал комичным фактом
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.