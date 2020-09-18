«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузился перед АТО-шниками

Для вооружённых сил западных стран Донбасс представляет собой идеальный полигон для обучения своих солдат в условиях реальной войны – с бронетехникой, артиллерией и чёткой линией фронта.Об этом в эфире YouTube-канала «Ukr-Leaks» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров.«Я знаю лично поляков из военной разведки Польши, которые приезжали на Донбасс именно для получения боевого опыта, потому что на Донбассе идёт война в классическом понимании – с линией фронта, с артиллерийскими ударами.Был момент, мне рассказывал один офицер украинских ДШВ – в Яворове Львовской области большой полигон, и там сейчас большой учебный центр. Там на постоянной основе находятся американские, британские, канадские подразделения, инструкторы и даже развёрнутые линейные части ВС этих стран, и они проводят подготовку украинских военных.И мне рассказывали, как британский офицер проводил у них семинар на тему «Оборона блокпоста». А он воевал в Ираке, и Афганистане и рассказывал, что вот, в случае чего, мы занимаем позицию, вызываем авиацию, обстрел, сектора, минные поля и так далее.И тут встал украинский офицер и говорит: скажите, а что делать, если по блокпосту наносят удар «Градами»? Британец впал в замешательство.И тут ему второй вопрос: а что делать, если на блокпост идёт танковая атака, а у нас всего два противотанковых гранатомёта, и один не работает?Британец сказал: «я не знаю, потому что такого быть не может».Естественно, украинские офицеры сказали: «чему вы нас можете научить?» – рассказал экс-спецслужбист.Он объяснил, что британец воевал против партизанских сил, как в Ираке и в Афганистане, а на Донбассе – война в классическом понимании, когда обе стороны находятся примерно на одном технологическом уровне., – добавил Василий Прозоров.