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А часовню тоже мы? Супертанкер с иранской нефтью задержали британцы, но след все равно "русский"

05 июля 2019, 15:09  •  126 • Политика
Иранское агентство Mehr сообщает, что задержанный в Гибралтаре танкер Grace 1, перевозивший нефть для Сирии, якобы принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line. Так и хочется спросить, читая об этом "русском" следе: а часовню тоже мы?
Задержанный в Гибралтаре танкер Grace 1, как пишет иранское агентство Mehr, принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line. Сведения, как водится, тиражируют со ссылкой на источники, не называя имен. Есть лишь намеки...
Утверждается, что супертанкер вез иранскую нефть из Сирии. Причем, согласно тому же сообщению, компания, которой принадлежит судно, зарегистрирована в ОАЭ. Тут запутаться можно на раз-два. Так и хочется спросить: а часовню тоже мы? Как в известном фильме Гайдая.
Кстати, еще вчера сообщалось, что британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре тот самый супертанкер Grace 1, который вез сырую нефть в Сирию из Ирана в обход санкций Евросоюза. О маневре сообщило правительство Гибралтара на своем официальном сайте. В заявлении отмечено, что судно задержали, поскольку есть подозрения: "судно Grace 1 действовало в нарушение санкций Европейского союза против Сирии".
Издание Gibraltar Chronicle пишет, что супертанкер перевозил по меньшей мере два миллиона баррелей нефти - груз везли из Ирана. При этом судно шло под флагом Панамы.
Добавим, санкции ЕС против Сирии действительно запрещают торговлю нефтью, кроме того, действуют ограничения на инвестиции. Также работает заморозка активов Центробанка Сирии в ЕС. Впрочем, большой вопрос вызывает в принципе сама законность введения этих санкций.

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