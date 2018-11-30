«А был ли самолет? Израиль молчит»: Сирия отчиталась об отражении лишь ракетной атаки

Израильский военный самолет и четыре ракеты были сбиты сирийскими ПВО в результате отражения атаки на юге страны. Об этом ранее заявил «РИА Новости» источник в органах безопасности Сирии. При этом Израиль на данный момент не стал комментировать ситуацию по поводу воздушного судна. В Сети на этот счет усомнились в том, что ПВО САР сбили самолет ВВС Израиля. Пользователи допускают, что российские журналисты ошиблись, освещая ситуацию.

Сирия отчиталась о ракетной атаке на юге страны. Как говорится в сообщениях гостелевидения САР, ракетный обстрел был произведен в районе Эль-Кисва к югу от Дамаска.

При этом вместе со СМИ об успешном отражении ракет сирийской ПВО на сайте «РИА Новости» со ссылкой на военный источник появилась информация, что при отражении удара был сбит израильский военный борт.

#BREAKING: @AlHadath sources: Israeli jets strike positions of Iranian proxy militias in southern Syria pic.twitter.com/Q099cwl50A — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 29 ноября 2018 г.

При этом израильские военные отказались комментировать сообщения о своей причастности к налету на южные районы Сирии и возможных потерях при его отражении.

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля заявил «РИА Новости», что военные не могут комментировать информацию зарубежным СМИ.

При этом в Сети пользователи не исключили, что новость о сбитом военном самолете Израиля является фейком. В ряде военных пабликов утверждается, что «Панцирь», которым управляли сирийские военные, поразил лишь вражеские ракеты.

Кроме того, ​​сотрудница Jeruslim Post на странице в Twitter сообщает, что Армия обороны Израиля опровергла информацию о сбитом самолете. По ее словам, военные уверяют, что один из снарядов упал в районе Голанских высот.