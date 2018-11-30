Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После отмены встречи с Путиным Трамп понизил статус переговоров с Эрдоганом
«Твиттерная антидипломатия»: Слуцкий отреагировал на внезапную отмену встречи Тр...
Запад против России: удар на 5 триллионов рублей (Роман Романов)
ПВО Сирии уничтожили несколько вражеских целей на юге - СМИ
Главная / В мире

«А был ли самолет? Израиль молчит»: Сирия отчиталась об отражении лишь ракетной атаки

30 ноября 2018, 01:39  •  102 • В мире
Израильский военный самолет и четыре ракеты были сбиты сирийскими ПВО в результате отражения атаки на юге страны. Об этом ранее заявил «РИА Новости» источник в органах безопасности Сирии. При этом Израиль на данный момент не стал комментировать ситуацию по поводу воздушного судна. В Сети на этот счет усомнились в том, что ПВО САР сбили самолет ВВС Израиля. Пользователи допускают, что российские журналисты ошиблись, освещая ситуацию.
Сирия отчиталась о ракетной атаке на юге страны. Как говорится в сообщениях гостелевидения САР, ракетный обстрел был произведен в районе Эль-Кисва к югу от Дамаска.
При этом вместе со СМИ об успешном отражении ракет сирийской ПВО на сайте «РИА Новости» со ссылкой на военный источник появилась информация, что при отражении удара был сбит израильский военный борт.
#BREAKING: @AlHadath sources: Israeli jets strike positions of Iranian proxy militias in southern Syria pic.twitter.com/Q099cwl50A
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 29 ноября 2018 г.
При этом израильские военные отказались комментировать сообщения о своей причастности к налету на южные районы Сирии и возможных потерях при его отражении.
Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля заявил «РИА Новости», что военные не могут комментировать информацию зарубежным СМИ.
При этом в Сети пользователи не исключили, что новость о сбитом военном самолете Израиля является фейком. В ряде военных пабликов утверждается, что «Панцирь», которым управляли сирийские военные, поразил лишь вражеские ракеты.
Кроме того, ​​сотрудница Jeruslim Post на странице в Twitter сообщает, что Армия обороны Израиля опровергла информацию о сбитом самолете. По ее словам, военные уверяют, что один из снарядов упал в районе Голанских высот.
#IDF says all reports of an #Israeli plane being hit by #Syrian air defense are false. Confirms that one projectile has fallen in open territory in the #GolanHeights, still unclear if it fell on the Syrian or Israeli side
— Anna Ahronheim (@AAhronheim) 29 ноября 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

102
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 22:24
Порошенко готов развязать войну ради второго срока
29 ноября 2018, 22:24
В США обвинили жителя Барнаула за взлом «супер»-компьютера
30 ноября 2018, 01:39
«А был ли самолет? Израиль молчит»: Сирия отчиталась об отражении лишь ракетной атаки

30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
29 ноября 2018, 15:54
Как Латвию лишают русского начала
29 ноября 2018, 02:54
Почему немцы предпочли Россию Америке?
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 16:24
Бросивший Крым «украинский патриот» первым сдался русским в Керченском проливе во время вчерашней провокации
28 ноября 2018, 03:54
«Пограничники виновато улыбаются»: как россиян не пускают на Украину
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
26 ноября 2018, 04:54
Зачем Порошенко подставил своих моряков на прорыв под Керчью
29 ноября 2018, 09:09
«Полный хаос и неразбериха»: как на Украине прошёл первый день после введения военного положения
27 ноября 2018, 05:24
Военное положение будет действовать в 10 областях Украины
26 ноября 2018, 00:09
Погранслужба ФСБ России подбила украинские боевые катера, заявили в Минобороны Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.