«А был ли самолет? Израиль молчит»: Сирия отчиталась об отражении лишь ракетной атаки

Сирия отчиталась о ракетной атаке на юге страны. Как говорится в сообщениях гостелевидения САР, ракетный обстрел был произведен в районе Эль-Кисва к югу от Дамаска.

При этом вместе со СМИ об успешном отражении ракет сирийской ПВО на сайте «РИА Новости» со ссылкой на военный источник появилась информация, что при отражении удара был сбит израильский военный борт.

При этом израильские военные отказались комментировать сообщения о своей причастности к налету на южные районы Сирии и возможных потерях при его отражении.

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля заявил «РИА Новости», что военные не могут комментировать информацию зарубежным СМИ.

При этом в Сети пользователи не исключили, что новость о сбитом военном самолете Израиля является фейком. В ряде военных пабликов утверждается, что «Панцирь», которым управляли сирийские военные, поразил лишь вражеские ракеты.

Кроме того, ​​сотрудница Jeruslim Post на странице в Twitter сообщает, что Армия обороны Израиля опровергла информацию о сбитом самолете. По ее словам, военные уверяют, что один из снарядов упал в районе Голанских высот.

#IDF says all reports of an #Israeli plane being hit by #Syrian air defense are false. Confirms that one projectile has fallen in open territory in the #GolanHeights, still unclear if it fell on the Syrian or Israeli side