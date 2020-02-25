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А был ли "Бук"? Нидерланды нашли "свидетеля" запуска ракеты по "Боингу MH17"

25 февраля 2020, 01:09  •  97 • В мире
Нидерланды нашли свидетеля запуска ракеты из ЗРК "Бук" по малайзийскому "Боингу" рейса MH17, сообщил прокурор Фред Вестербеке. Однако его заявления идут вразрез с опубликованными ранее документами полиции Австралии, в которых сомневаются в том, был ли "Бук" вообще в зоне крушения.
Как рассказал прокурор американскому телеканалу CBS, Нидерланды располагают "минимум одним очевидцем" пуска ракеты. Что это за "очевидец", Вестербеке уточнять отказался.
Кроме того, он добавил, что из 298 жертв крушения удалось установить личности 296. Останки ещё двух погибших так и не найдены.
Малайзийский Boeing рейса MH17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года. Киев и его западные партнёры сразу обвинили в произошедшем ополченцев, а затем и Россию.
В ДНР и ЛНР указали, что не обладают оружием, способным сбить самолёт на такой высоте. Москва же подчеркнула голословность обвинений и назвала расследование предвзятым и однобоким. Все данные, полученные российскими экспертами и спутниками, Совместная следственная группа (без участия РФ) рассматривать отказалась.
Нидерланды настаивают, что самолёт сбили из ЗРК "Бук".
Однако недавно в Сети появились документы полиции Австралии. Позже правоохранители подтвердили подлинность двух из четырёх бумаг. В материалах содержатся показания свидетелей о том, что в небе под Донецком перед крушением видели украинские истребители. Кроме того, отмечается, что представленные Австралией фото оказались кем-то обрезаны и обработаны.
Ещё один документ исключал наличие "Буков" в районе крушения.

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