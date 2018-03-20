А был ли «Новичок»? • 60 • Аналитика







Английские спецслужбы сумели каким-то образом идентифицировать, что в Солсбери был применен именно «Новичок», видимо, с помощью лаборатории Портон Даун, но предоставить доказательства отказываются, не допускают к материалам следствия Россию, но возлагают всю ответственность на Россию вплоть до президента Путина. Только на днях к телу отравленного Скрипаля вроде бы допустили экспертов ОЗХО.





Другие странности вокруг "Новичка" политического порядка. Сначала Россия устами Сергея Лаврова категорически отвергла все обвинения премьера Терезы Мей и главы английского МИД Бориса Джонсона, и настаивала на предъявлении доказательств и допуске российских экспертов к следствию в соответствии с Конвенцией ОЗХО. Произошёл обмен высылками дипломатов с обеих сторон.



Далее позиция России стала ужесточаться. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова категорически отрицает, что ОВ «Новичок» вообще производилось когда-либо не только в России, но и в СССР. И переводит стрелки на западные страны, где, возможно, пытались синтезировать ОВ под русским названием «Новичок». В числе возможных западных производителей «Новичка» упоминаются США и Англия. Пресс-секретарь Дмитрий Песков выступает также с жёсткой позицией: «Лондону предстоит подтвердить свои обвинения, или извиниться».



Бескомпромиссно выразился Владимир Путин: «Если бы это было боевое ОВ, люди погибли бы на месте. У нас нет таких средств».



Позиция же Лондона становится неуверенной. Непримиримый хулитель и обвинитель России Борис Джонсон говорит о готовности допустить Россию к следствию по делу Скрипаля. А затем делает совсем странное заявление: «То Россия говорит, что никогда не производила «Новичка», то уничтожила, то кое-что было вывезено в западные страны, даже в Англию». Борис смешал в одну кучу разные вещи, поэтому у него получилась такая абракадабра, и сделал он это, кажется, преднамеренно. Россия сказала, что уничтожила своё химическое оружие, под контролем ОЗХО, но «Новичка» в нём не было, о чём забывает Борис Джонсон.



Источником информации о боевом ОВ «Новичок» на Западе стал химик-перебежчик Вил Мирзоянов, пригретый США как выдающийся ученый-химик. Имя Вил – это сокращение от Владимир Ильич Ленин, на этом странности этого учёного химика не заканчиваются, а только начинаются. В 1995 году Вил получил заграничный паспорт и официально выехал за границу, причём Комиссия при МИД не хотела выпускать учёного, имевшего отношение к военным секретам. Решающее слово оказалось за тогдашним главой ФСБ Сергеем Ковалёвым: «Какой же Мирзоянов носитель секретов?» Ковалёв имел якобы ввиду то, что Россия уже присоединилась к Конвенции по запрещению химического оружия.



В США Мирзоянов выступает с докладами о созданном в СССР суперхимическом оружии «Новичок», невероятной смертоносности, выступает с большой статьёй в NYT, затем пишет книгу, в которой раскрывает химическую формулу «Новичка». Теперь любая квалифицированная химическая лаборатория на Западе могла попробовать синтезировать своего «Новичка». Благодаря потрясающей халатности экс-главы ФСБ Сергея Ковалёва. Кажется, именно это имела ввиду Мария Захарова, когда упомянула западные страны, которые могут разрабатывать своего «Новичка».



Проблема западных химиков состояла в том, что Мирзоянов был химик-аналитик, и никогда не имел дела с практическим синтезом ОВ. По словам Мирзоянова, эти технологии остались в СССР, и единственным доказательством существования «Новичка» были его формулы-прекурсоры, опубликованные в книге. Нефтяная конкуренция в Ираке: новое поле холодной войны России и Запада



Здесь нужно обратиться к интересной заметке некоего блогера Андрея Лазарчука в Фейсбуке от 16 марта, которая привлекла внимание многих любителей конспирологии. Лазарчук, не открывая своих источников, сообщил следующее.



В 80-х годах СССР приходит к выводу, что химическое оружие очень затратное, неудобное и неэффективное в применении, и отказывается от его разработок в пользу других вооружений. В 1984 году прекращаются поставки химического оружия в Советскую армию, химоружие вывозится на хранение. Это соответствует действительности, поскольку легко проверяется.



В это же время КГБ СССР проводит массированную операцию по выявлению каналов утечек научной информации на Запад, подготавливаются десятки липовых, но подробных проектов химического сверхоружия серии NOVA. Через Мирзоянова проходит проект «Новичок», очень скоро КГБ обнаруживает его утечку, но продолжает снабжать Мирзоянова дезинформацией по боевому ОВ «Новичок». Это проверить невозможно, но в 1995 году глава ФСБ Сергей Ковалёв действительно выпускает Мирзоянова в США. Этот факт сообщает в своих интервью сам Мирзоянов.



Таким образом, возможно, «Новичок» - это не боевое ОВ, а шифр операции КГБ СССР, с помощью которой спецслужба проверяла учёную химическую среду на предмет утечек, и поставляла дезу за рубеж. Поэтому Сергей Ковалёв поспособствовал выезду Мирзоянова в США. Но что же тогда произошло в Солсбери со Скрипалём и его дочерью?



Похоже, «мёртвая рука» КГБ СССР с того света достала Англию, с Терезой Мэй и Борисом Джонсоном. Благодаря их усилиям, мистификация ОВ «Новичок» из СССР сумела отравить в Солсбери Скрипалей. Или к отравлению Скрипалей имеет отношение лаборатория Портон Даун, что находится по соседству с Солсбери? Где производилось реальное ОВ VX.



НАТО требует сейчас от России раскрыть информацию по программе «Новичок». Представляете, что будет, когда Россия откроет, что «Новичок» - это шифр операции КГБ СССР для НАТО! Кажется, это имел в виду Сергей Лавров, когда строго сказал, что «Англия ответит за то, что ввела в заблуждение мировую общественность». Странная история происходит с применением якобы ещё советского боевого отравляющего вещества «Новичок» в английском Солсбери, от которого пострадали экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь, между прочим, по соседству с крупнейшей химической лабораторией Англии в Портон Даун. Выступающие в эфире эксперты говорят, что суперхимического оружия «Новичок» никто из них не видел, ни в одной классификации его нет. Но всё ведь может быть, и они ставят «Новичок» в один ряд с ОВ VX , который можно, по аналогии, назвать «Старичком», и производил его Портон Даун.Английские спецслужбы сумели каким-то образом идентифицировать, что в Солсбери был применен именно «Новичок», видимо, с помощью лаборатории Портон Даун, но предоставить доказательства отказываются, не допускают к материалам следствия Россию, но возлагают всю ответственность на Россию вплоть до президента Путина. Только на днях к телу отравленного Скрипаля вроде бы допустили экспертов ОЗХО.Другие странности вокруг "Новичка" политического порядка. Сначала Россия устами Сергея Лаврова категорически отвергла все обвинения премьера Терезы Мей и главы английского МИД Бориса Джонсона, и настаивала на предъявлении доказательств и допуске российских экспертов к следствию в соответствии с Конвенцией ОЗХО. Произошёл обмен высылками дипломатов с обеих сторон.Далее позиция России стала ужесточаться. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова категорически отрицает, что ОВ «Новичок» вообще производилось когда-либо не только в России, но и в СССР. И переводит стрелки на западные страны, где, возможно, пытались синтезировать ОВ под русским названием «Новичок». В числе возможных западных производителей «Новичка» упоминаются США и Англия. Пресс-секретарь Дмитрий Песков выступает также с жёсткой позицией: «Лондону предстоит подтвердить свои обвинения, или извиниться».Бескомпромиссно выразился Владимир Путин: «Если бы это было боевое ОВ, люди погибли бы на месте. У нас нет таких средств».Позиция же Лондона становится неуверенной. Непримиримый хулитель и обвинитель России Борис Джонсон говорит о готовности допустить Россию к следствию по делу Скрипаля. А затем делает совсем странное заявление: «То Россия говорит, что никогда не производила «Новичка», то уничтожила, то кое-что было вывезено в западные страны, даже в Англию». Борис смешал в одну кучу разные вещи, поэтому у него получилась такая абракадабра, и сделал он это, кажется, преднамеренно. Россия сказала, что уничтожила своё химическое оружие, под контролем ОЗХО, но «Новичка» в нём не было, о чём забывает Борис Джонсон.Источником информации о боевом ОВ «Новичок» на Западе стал химик-перебежчик Вил Мирзоянов, пригретый США как выдающийся ученый-химик. Имя Вил – это сокращение от Владимир Ильич Ленин, на этом странности этого учёного химика не заканчиваются, а только начинаются. В 1995 году Вил получил заграничный паспорт и официально выехал за границу, причём Комиссия при МИД не хотела выпускать учёного, имевшего отношение к военным секретам. Решающее слово оказалось за тогдашним главой ФСБ Сергеем Ковалёвым: «Какой же Мирзоянов носитель секретов?» Ковалёв имел якобы ввиду то, что Россия уже присоединилась к Конвенции по запрещению химического оружия.В США Мирзоянов выступает с докладами о созданном в СССР суперхимическом оружии «Новичок», невероятной смертоносности, выступает с большой статьёй в NYT, затем пишет книгу, в которой раскрывает химическую формулу «Новичка». Теперь любая квалифицированная химическая лаборатория на Западе могла попробовать синтезировать своего «Новичка». Благодаря потрясающей халатности экс-главы ФСБ Сергея Ковалёва. Кажется, именно это имела ввиду Мария Захарова, когда упомянула западные страны, которые могут разрабатывать своего «Новичка».Проблема западных химиков состояла в том, что Мирзоянов был химик-аналитик, и никогда не имел дела с практическим синтезом ОВ. По словам Мирзоянова, эти технологии остались в СССР, и единственным доказательством существования «Новичка» были его формулы-прекурсоры, опубликованные в книге.Здесь нужно обратиться к интересной заметке некоего блогера Андрея Лазарчука в Фейсбуке от 16 марта, которая привлекла внимание многих любителей конспирологии. Лазарчук, не открывая своих источников, сообщил следующее.В 80-х годах СССР приходит к выводу, что химическое оружие очень затратное, неудобное и неэффективное в применении, и отказывается от его разработок в пользу других вооружений. В 1984 году прекращаются поставки химического оружия в Советскую армию, химоружие вывозится на хранение. Это соответствует действительности, поскольку легко проверяется.В это же время КГБ СССР проводит массированную операцию по выявлению каналов утечек научной информации на Запад, подготавливаются десятки липовых, но подробных проектов химического сверхоружия серии NOVA. Через Мирзоянова проходит проект «Новичок», очень скоро КГБ обнаруживает его утечку, но продолжает снабжать Мирзоянова дезинформацией по боевому ОВ «Новичок». Это проверить невозможно, но в 1995 году глава ФСБ Сергей Ковалёв действительно выпускает Мирзоянова в США. Этот факт сообщает в своих интервью сам Мирзоянов.Таким образом, возможно, «Новичок» - это не боевое ОВ, а шифр операции КГБ СССР, с помощью которой спецслужба проверяла учёную химическую среду на предмет утечек, и поставляла дезу за рубеж. Поэтому Сергей Ковалёв поспособствовал выезду Мирзоянова в США. Но что же тогда произошло в Солсбери со Скрипалём и его дочерью?Похоже, «мёртвая рука» КГБ СССР с того света достала Англию, с Терезой Мэй и Борисом Джонсоном. Благодаря их усилиям, мистификация ОВ «Новичок» из СССР сумела отравить в Солсбери Скрипалей. Или к отравлению Скрипалей имеет отношение лаборатория Портон Даун, что находится по соседству с Солсбери? Где производилось реальное ОВ VX.НАТО требует сейчас от России раскрыть информацию по программе «Новичок». Представляете, что будет, когда Россия откроет, что «Новичок» - это шифр операции КГБ СССР для НАТО! Кажется, это имел в виду Сергей Лавров, когда строго сказал, что «Англия ответит за то, что ввела в заблуждение мировую общественность». Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 60 Источник Похожие новости Записки Колорадского Таракана. Мы вам покажем настоящие выборы! Новая тарифная политика США и интересы России Народный выбор и конец эпохи многопартийности в России

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