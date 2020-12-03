А был ли Чубайс? Рыжий экономист прикрывал собой настоящих архитекторов приватизации

Автор:

Михаил Мельников

Школа скепсиса

Повторю банальность: все мы родом из детства. Формирование оригинальной личности Анатолия шло очень сложным путём. Он воспитывался на границе русской цивилизации, никогда не внутри неё. Детство в Одессе и Львове с их известной спецификой, потом внезапным контрастом школа с "продвинутым военно-патриотическим воспитанием" в Ленинграде, и всё это в семье фронтовика, пожившего в Германии начальника кафедры марксизма-ленинизма. Профессиональные марксисты – по крайней мере, лучшие из них – лучше других знали подлинную цену своей доктрины, и Толя не мог не чувствовать двойственности, фальши происходящего в стране. Сильным было и влияние старшего брата Игоря – человека, с молодости не скрывавшего оппозиционных взглядов. Позднее у них сложилось семейное "разделение труда": Игорь изучал политику и пропаганду, Анатолий – экономику. В конце 1980-х Чубайс-старший пытался стать одним из политических лидеров новой волны, но ему не хватило организационных способностей.

Младший брат, как мы знаем, достиг существенно большего, хотя экономическое значение деятельности Анатолия Чубайса представляется мне сильно преувеличенным. Внутри России мозгом и центром рыночных реформ был, безусловно, ещё один "трезвый марксист" Егор Гайдар, с которым Чубайс познакомился в 1982 году. Анатолий Борисович скорее выступал менеджером, организатором работы, исполнителем поручений своего младшего, но более талантливого и авторитетного товарища.

Строительство на развалинах

Я не готов рисовать деятельность этой группы сплошь чёрной краской – они оказались у управления страной без бюджета, с пустой казной и разорванными экономическими связями. Поднимите руку, кто уверен, что не наломал бы дров в такой ситуации. Популярный трибун Борис Ельцин доверился Гайдару, по сути, вслепую, поскольку не имел собственного представления о том, как должна быть устроена русская экономика в масштабах крупнее промышленного кластера. Его обличения злоупотреблений коммунистической верхушки были справедливыми, но понимал ли он, что всего через десять лет новая элита по роскоши и бесстыдству оставит старую далеко позади?

Получилось это следующим образом. Чувствуя недостаток знаний и умений (советское техническое образование было превосходным, экономическое – постыдным), реформаторы приняли решение целиком полагаться на "квалифицированных людей" – западных советников. Здесь обычно упоминают профессоров Джеффри Сакса, Андрея Шлейфера, студента(!)-консультанта Джонатана Хэя и других специально обученных граждан. Так получилась двойная слепота: Ельцин и его политическое окружение в экономике всецело полагались на группу Гайдара, а та, в свою очередь, слепо следовала указаниям западных кураторов.

Это были, кстати, действительно знающие люди, которые при желании могли бы помочь направить развалившуюся советскую экономику на современный путь. Вот только желания такого у них не было и быть не могло: с чего бы американцам, только-только выигравшим холодную войну, желать появления новой супердержавы, какой независимая Россия вполне могла стать? Более того, быстрые экономические успехи Москвы вполне могли вновь привлечь к ней стремительно нищавшие страны экс-СССР. Так что цели у американцев оказались совершенно иными.

И, собственно, размер морального счёта потомков к группе Гайдара и лично Чубайсу зависит от того, в какой момент они поняли, что строят не развитую рыночную экономику, а отсталую сырьевую провинцию. Что взят курс на уничтожение собственного производства, исключая первичную обработку природных ресурсов, на разрушение демографического баланса, на бессмысленную урбанизацию. Если эти люди прозрели только в 1995-м – они глупцы. Если в 1991-м – то как минимум беспримерные циники. И мы хорошо знаем, что Чубайс – не глупец.

Не думаю, что этого образованного, начитанного, тонко чувствующего человека вообще когда-нибудь всерьёз интересовали судьбы эврименов – таких серых, посредственных людей, как мы с вами, уважаемый читатель. Нигде не видно, чтобы его интересовала социальная сторона проводимой им политики – и это тоже следы влияния американских советников, которых в русских людях, кажется, заботило лишь одно: то, что их слишком много.

Четыре греха Чубайса

Список обвинений, выдвинутых оппонентами против Чубайса, огромен, но доминируют среди них четыре основных пункта:

Ваучерная мнимая приватизация, которая ничего не дала гражданам. Организация фальсификации президентских выборов 1996 года. Организация реальной приватизации через залоговые аукционы. Уничтожение РАО ЕЭС.

Всё это верно, но надо различать роли, которые играл наш герой. В приватизационных процессах Чубайс, повторюсь, выступил скорее лицом, чем мозгом операции – то есть принял удар на себя. Именно в качестве организатора, технического менеджера он выполнил поставленную американскими советниками задачу раздать все крупные государственные активы хищникам-оптимизаторам, которые сбросят с предприятий все социальные "обременения". Выполнил не полностью – "Газпром", например, уцелел из-за сопротивления Черномырдина и Немцова, – но что сделано, то сделано.

Что до выборов-1996, то Ельцина избрал действительно Чубайс. Президент за полгода до выборов имел рейтинг порядка 5%, но благодаря почти монопольному доступу к телевизионному ресурсу и деньгам свежесформировавшегося олигархата удалось провести очень эффектную кампанию. Тут интересно вспомнить, что старший брат Анатолия Борисовича ещё в 1978 году защитил кандидатскую диссертацию "Воздействие телевидения на формирование общественного мнения", и Чубайс-младший явно был в теме. Но всё же представлять его волшебником не стоит: во-первых, никаким соблюдением законности там не пахло, а во-вторых, если бы Геннадий Зюганов хотел выиграть те выборы, он бы их выиграл, – оснований для пересчёта голосов у него было куда больше, чем у Ющенко и Трампа.

Приватизация РАО "ЕЭС России" считалась последним государственным заданием для Анатолия Чубайса – уже в конце 1990-х его фамилия стала нарицательной, и направлять Чубайса на какое-либо созидание казалось безумием. Гайдар к тому времени отошёл от дел, гарвардских мальчиков сменили безликие улыбчивые люди из Всемирного банка, так что здесь Чубайс несёт полную ответственность за произошедшее. "Единая энергосистема страны разрушена, тепловая генерация перешла в частные руки, топ-менеджеры РАО "ЕЭС России" стали легальными мультимиллионерами, а оплачивать строительство новой генерации опять должен бюджет, то есть налогоплательщик", констатировал журнал "Эксперт" уже в 2008 году. Сейчас мы видим, как на развалинах бывшей монополии образовалась целая сеть компаний-паразитов, берущих в аренду буквально сто метров энергосетей и на основании этого факта устанавливающих для потребителей неадекватные тарифы. Даже Чубайс признаёт, что реформа привела к опережающему росту цен для потребителей – физических лиц. А заодно и то, что по паритету покупательской способности русские производители платят теперь за энергию в полтора раза больше, чем американские.

Россия - угроза НАТО №1 до 2030 года: К каким провокациям готовиться Москве Можно ли было провести реформу лучше – я не знаю. Но если в результате реформы стало хуже, то нужна ли была такая реформа?

"Роснано" считалось уже почётной пенсией для Чубайса: он, кстати, обещал после РАО ЕЭС отсыпаться несколько лет, но обещания своего не сдержал. Определённые успехи в области нанотехнологий в России за эти 12 лет, безусловно, достигнуты, но при столь обильном финансировании отрасли выглядят они, честно говоря, слишком скромно. Мы научились обеспечивать своим "железом" компьютерную технику военного назначения, но там, где требуются одновременно компактность и высокая производительность, русских решений по-прежнему не существует. Как не существует и индустрии товаров широкого потребления, произведённых на поддержанных в "Роснано" инновациях.

Что теперь будет делать Анатолий Борисович? Уйдёт ли с чистым сердцем в открытую оппозицию, примкнув к Михаилу Ходорковскому или Алексею Навальному? Постарается ли встать над схваткой в ожидании нового назначения, как это сделал в 2011 году Алексей Кудрин? Устало сядет в кресло-качалку и через полгодика начнёт раскачиваться? Не берусь предсказывать. Точно могу сказать только одно: никакого административного и уголовного преследования Чубайса мы не дождёмся.