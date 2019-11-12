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А без "Суджи" всё подозрительно: Украинцы нашли, что предъявить "Газпрому"
12 ноября 2019, 14:24 • 193 • В мире
Украинская компания "Нафтогаз" обратилась к "Газпрому" с настоятельной просьбой допустить украинских экспертов на газоизмерительную станцию "Суджа", которая находится на самой границе Украины и России. "А без "Суджи" всё подозрительно", - заявила украинская сторона.
Как заявили в "Нафтогазе", ранее предполагалось, что проверка пройдет 11 - 15 ноября, однако российская компания неожиданно якобы перенесла проверку, но точных дат не указала, пишет Nation News.
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, то, что "Газпром" "оказался не готов" к проведению проверки, выглядит "очень подозрительно", а если проверка и вовсе не будет проведена, то это должно стать неким "сигналом" для европейских потребителей: с российской стороны будто бы возможны различные "креативные акции". А в будущем, продолжил он, это "позволит обвинить Киев в воровстве газа", идущего в Европу транзитом через украинские территории.
Несколько дней назад народный депутат Верховной рады Украины, соратник президента Владимира Зеленского по партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что в Киеве все знают о схемах воровства российского газа. По его словам, купленное у Словакии голубое топливо качают ещё в начале транзита - то есть до того, как оно вообще добирается до конечного потребителя, Евросоюза.
Киев должен был бы приобретать газ у Братиславы, но это никому не интересно - воровать проще, говорит Дубинский: "Не имеет значения - прошёл он по транзиту или не прошёл. А покупаем мы его, как будто бы мы его закупаем из Словакии".
Кроме того, есть схема хищения бюджетных средств, о которой также заявил Дубинский. По его словам, транзитные деньги от России "отдают на словацкую компанию". Средства поступают в бюджет, после чего их вытаскивают оттуда и "отбрасывают на Словакию", поясняет депутат.
"То есть воруются ещё и деньги из бюджета на транзит, - цитирует депутата "Утро.ру". - И сразу отправляются в Словакию на офшорные компании".
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