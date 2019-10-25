А база-то непростая. Ракета может долететь за 20 минут: Военного США поймали за курением наркотиков

Как информирует издание Task & Purpose, в профильных соцсетях появились сообщения о том, что за курением марихуаны во время своей смены был пойман один из военных на базе ВВС США "Майнот". Как выяснилось, самокрутка с наркотиком была обнаружена в результате обыска в одном из помещений военной базы.

От представителя военной базы "Майнот" Габриэля Кушинга стало известно, что руководство базы сейчас проверяет сведения в отношении своего военнослужащего - о его употреблении нелегальных наркотиков. Кушинг отказался разглашать подробности до окончания расследования.

Инцидент произошел еще 9 октября на объекте, где работает служба предупреждения о ракетном запуске. Как подчеркнул собеседник агентства, наркотик не находился поблизости от операторов наведения ракет.

Minuteman III - межконтинентальная баллистическая ракета, которая стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Она является единственной американской МБР шахтного базирования.

Максимальная дальность ракеты - 13 000 км. Расстояние до целей в России ракета преодолеет, по разным подсчетам, за время от 20 до 30 минут.

Ракета несет одну боеголовку мощностью до 50 мегатонн. Для сравнения: мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму и убившей около 126 тыс. человек, составляла до 18 килотонн.