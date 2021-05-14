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А банкоматов просто нет: Пенсию будут перечислять только на карточки на Украине
14 мая 2021, 00:50 • 29 • Политика
Власти Украины решили переводить пенсии старикам исключительно на банковские карты, сообщает украинский экс-премьер Николай Азаров. "Может, Зеленский не в курсе, что в сёлах попросту нет банкоматов?!" - негодует политик в соцсетях.
В Киеве додумались выплачивать пенсии украинским пенсионерам исключительно на карточку. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Twitter.
Он напоминает, что на Украине не везде есть банкоматы. Особенно эта проблема актуальна для жителей сельской местности. Поэтому перечисление пенсий только на карточку фактически оставит стариков без средств к существованию.
- пишет Азаров в соцсети.
Напомним также, что в Киеве арестовали и посадили под домашний арест оппозиционера Виктора Медведчука. Его обвиняют в госизмене и "нарушении обычаев войны". Сам политик все обвинения отвергает и называет дело против себя политическим.
Фото: скриншот Twitter/@AzarovNikolay_
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