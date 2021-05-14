А банкоматов просто нет: Пенсию будут перечислять только на карточки на Украине

Власти Украины решили переводить пенсии старикам исключительно на банковские карты, сообщает украинский экс-премьер Николай Азаров. "Может, Зеленский не в курсе, что в сёлах попросту нет банкоматов?!" - негодует политик в соцсетях.

В Киеве додумались выплачивать пенсии украинским пенсионерам исключительно на карточку. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Twitter.

Он напоминает, что на Украине не везде есть банкоматы. Особенно эта проблема актуальна для жителей сельской местности. Поэтому перечисление пенсий только на карточку фактически оставит стариков без средств к существованию.

Может, Зеленский не в курсе, что в сёлах попросту нет банкоматов?! Ну расскажите ему уже кто-нибудь!

- пишет Азаров в соцсети.

Напомним также, что в Киеве арестовали и посадили под домашний арест оппозиционера Виктора Медведчука. Его обвиняют в госизмене и "нарушении обычаев войны". Сам политик все обвинения отвергает и называет дело против себя политическим.

Фото: скриншот Twitter/@AzarovNikolay_