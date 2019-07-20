«99% пострадавших получили выплаты»: глава Иркутской области отчитался о ликвидации последствий паводка

99% пострадавших от паводка жителей Иркутской области получили положенные им выплаты. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко. Он также сообщил, что власти восстановили электро- и водоснабжение. По данным МЧС, вода ушла из всех населённых пунктов, подтопленной остаётся только часть Тулуна. Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий наводнения. Глава государства возмутился тем фактом, что не все пострадавшие получили выплаты.

99% пострадавших от паводка в Иркутской области получили положенные им выплаты. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко. Он также рассказал о ходе работ по ликвидации последствий наводнения.

«Из подтопленных и разрушенных 300 участков автомобильных дорог 250 восстановлено. Проезд по федеральной трассе открыт. Восстановлены электроснабжение и водоснабжение. За 18 суток было доставлено 209 тонн воды и около 170 тонн продовольствия. 99% пострадавших получили положенные им выплаты», — написал он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram За 18 суток после паводка были проведены масштабные работы. Все службы работали и продолжают работать в круглосуточном режиме. Из подтопленных и разрушенных 300 участков автомобильных дорог 250 восстановлено. Из 48 мостов 46 восстановлено. Проезд по федеральной трассе открыт. Восстановлено электроснабжение и водоснабжение. За 18 суток было доставлено 209 тонн воды и около 170 тонн продовольствия . 99% выплат пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее. #губернаториркутскойобласти #сергейлевченко Публикация от Сергей Левченко (@tovarish.levchenko) 20 Июл 2019 в 3:19 PDT

Губернатор подчеркнул, что электроснабжение подведено не только к объектам социальной инфраструктуры, но и к жилым домам.

По данным МЧС, к 20 июля от воды были освобождены все населённые пункты Иркутской области, кроме части Тулуна, — там подтопленными остаются 25 домов.

«Объём работы действительно огромен. Воду мы отвели практически во всех населённых пунктах, большую часть завалов удалось ликвидировать. Сейчас социально значимые объекты активно просушиваются и готовятся к эксплуатации», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

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«Это так организована работа на местах?»

Ранее, 19 июля, регион посетил президент России Владимир Путин. После общения с местными жителями он провёл совещание по ликвидации последствий паводка. В ходе него вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что сносу подлежат почти 3,5 тыс. жилых домов, в которых проживают 11,7 тыс. человек. Ещё свыше 560 домов были снесены самим паводком, добавил чиновник.

По итогам совещания Владимир Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий. Он отметил, что из-за плохой организации люди не знают, где получать необходимые им справки, как восстанавливать документы. Отдельно Путин остановился и на теме гуманитарной помощи, которую порой просто выбрасывают в воду.

«Слышали, наверное, о чём сегодня говорили: как распределяется гуманитарная помощь. К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается в воду. Это так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — подчеркнул Путин.

Возмущение президента вызвал также и тот факт, что не все пострадавшие получили финансовую помощь.

«Из федерального бюджета деньги пришли, и пришли достаточно быстро. Но я с удивлением сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жильё, не только за утраченное наполовину жильё, но даже по 10 тыс. некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать-то?» — обратился он с вопросом к присутствующим чиновникам.

Раскритиковал Владимир Путин и работу оценочных комиссий, которые должны оценивать объёмы повреждений. По словам президента, люди не понимают правила, по которым работают эти комиссии.

«На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство. К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать всё, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с вниманием», — обратился Путин к чиновникам.

Также глава государства призвал завершить все работы до зимы, чтобы люди были обеспечены жильём до холодов. При этом школы должны быть готовы принимать учеников уже к началу учебного года — к 1 сентября, подчеркнул Путин.

Добавим, что 19 июля в Тулунский городской суд поступили административные дела в отношении глав районов области, пострадавших от паводка. Речь идёт о невыполнении обязательств по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Паводок в Иркутской области

Паводок в Иркутской области начался из-за сильных ливней, идущих в регионе с 25 июня. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Погибли 25 человек, ещё семеро числятся пропавшими без вести. Общее число пострадавших превышает 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия были привлечены значительные силы спасателей и армия. Так, в работах участвовали свыше 3,6 тыс. личного состава, 945 единиц техники, свыше 550 плавсредств и десять воздушных судов. Помощь в ликвидации последствий отказывают также и волонтёры из разных регионов России.

Правительство перевело в региональный бюджет почти 3 млрд рублей на выплаты населению: по 10 тыс. каждому пострадавшему, за утерю имущества — по 50 или 100 тыс., а также по другим социальным программам. 18 семьям, в которых есть погибшие, выплатили по 1 млн рублей.

На восстановление жилищного фонда Иркутской области правительство выделило свыше 14 млрд рублей.