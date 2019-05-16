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99 лет лишения свободы за аборт: В Алабаме вступил в силу новый закон

16 мая 2019, 09:24  •  172 • В мире
Запрет на аборты вступил в силу в американском штате Алабама, за нарушение предусматривается наказание в 99 лет лишения свободы.
Закон о запрете абортов на всех стадиях беременности вступил в силу в американском штате Алабама. Об этом сообщил губернатор этого штата Кей Айви в своем Twitter.
"Для своих многочисленных сторонников этот законопроект является свидетельством глубокой веры населения Алабамы в ценность жизни каждого человека и в то, что каждая жизнь является священным божьим даром", — написал глава штата.
По новому закону предусматривается уголовная ответственность для врачей, практикующих аборты. Им грозит до 99 лет лишения свободы.
В начале 2019 года ужесточили законодательство в этой сфере власти штатов Кентукки, Миссисипи и Огайо, а в прошлом году - Айова.

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