99 лет лишения свободы за аборт: В Алабаме вступил в силу новый закон

Закон о запрете абортов на всех стадиях беременности вступил в силу в американском штате Алабама. Об этом сообщил губернатор этого штата Кей Айви в своем Twitter.

"Для своих многочисленных сторонников этот законопроект является свидетельством глубокой веры населения Алабамы в ценность жизни каждого человека и в то, что каждая жизнь является священным божьим даром", — написал глава штата.

По новому закону предусматривается уголовная ответственность для врачей, практикующих аборты. Им грозит до 99 лет лишения свободы.

В начале 2019 года ужесточили законодательство в этой сфере власти штатов Кентукки, Миссисипи и Огайо, а в прошлом году - Айова.