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07 марта 2019, 21:09  •  20 • В мире
Английская королева впервые самостоятельно создала пост в соцсети Instagram. Свое появление в официальном аккаунте монаршей семьи она начала рассказом о необычной находке — письме, написанном изобретателем первого в мире компьютера Бэббиджем ее прапрадеду принцу Альберту.
В своем первом посте в Instagram Елизавета II сообщает, что письмо, датированное 1843 годом, хранится в английском Музее науки. Содержание его таково: изобретатель Чарльз Бэббидж пишет принцу Альберту и его супруге королеве Виктории о своем новом проекте. Речь идет о самом первом компьютере, созданном Бэббиджем.
Королева также добавляет, что ей подробно рассказали о том, как детей обучают компьютерному программированию. Впечатлившись этой информацией, Елизавета и решила, по ее словам, провести для пользователей соцсети небольшую экскурсию в историю.
Кстати, появление королевы произвело настоящий фурор — ее пост уже набрал к настоящему времени около 62 тысяч лайков.
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Today, as I visit the Science Museum I was interested to discover a letter from the Royal Archives, written in 1843 to my great-great-grandfather Prince Albert. Charles Babbage, credited as the world’s first computer pioneer, designed the “Difference Engine”, of which Prince Albert had the opportunity to see a prototype in July 1843. In the letter, Babbage told Queen Victoria and Prince Albert about his invention the “Analytical Engine” upon which the first computer programmes were created by Ada Lovelace, a daughter of Lord Byron. Today, I had the pleasure of learning about children’s computer coding initiatives and it seems fitting to me that I publish this Instagram post, at the Science Museum which has long championed technology, innovation and inspired the next generation of inventors. Elizabeth R. PHOTOS: Supplied by the Royal Archives © Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2019
Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

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