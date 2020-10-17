«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха»: в России выявлено 14 922 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 14 922 новых случая коронавирусной инфекции, из них 4648 — в Москве (в общей сложности COVID-19 был диагностирован у 1 384 235 человек). От заболевания за прошедшие сутки вылечились 8617 пациентов, 279 — скончались. По словам главного аллерголога-иммунолога Минздрава РФ Рахима Хаитова, более 90% случаев заболевания сейчас приходится на возвращающихся с отдыха, где недостаточно строго следят за соблюдением карантинных мер. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что большая часть зафиксированных случаев коронавируса в России на данный момент приходится на офисных работников. По её оценке, соблюдение мер безопасности и следование рекомендациям позволит добиться снижения уровня заболеваемости в течение ближайших двух недель.

В России за последние сутки выявлено 14 922 новых случая коронавирусной инфекции, из них 4648 — в Москве. За это же время по стране от заболевания вылечились 8617 человек, 279 пациентов скончалось.

Общее число зарегистрированных в России случаев COVID-19 достигло 1 384 235, умерли 24 002 пациента, 1 065 199 человек выздоровели.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что наибольшее число новых случаев COVID-19 по регионам, помимо столицы, зафиксировано в Санкт-Петербурге (659), Подмосковье (458), Нижегородской (288), Ростовской (287), Свердловской (227) и Воронежской (224) областях, а также в Красноярском крае (220) и Архангельской области (207).

Проведено более 53,3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, под медицинским наблюдением остаются свыше 297 тыс. человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне рассказала, что большая часть случаев инфицирования COVID-19 в России на данный момент приходится на офисных работников. По её оценке, соблюдение мер безопасности и следование рекомендациям позволят добиться снижения уровня заболеваемости в течение ближайших двух недель. Говоря о возможном сроке выхода на плато, Попова в интервью Первому каналу призвала не дожидаться этого момента, а как можно скорее снижать показатели.

«Я бы не ждала, пока мы выйдем на плато. Я бы считала, что нам надо срочно снижаться и у нас для этого есть все основания», — отметила Попова.

При этом глава ведомства рассказала, что за несколько месяцев COVID-19 мутировал очень мало, в частности, его «агрессивность» не изменилась.

«Конечно, новый вирус, очень много надо ещё работать, но те знания, которые у нас есть, — знание эпидемиологии, знание клиники, знание групп риска, мы это понимаем, — это уже очень много для того, чтобы защитить население», — заявила глава Роспотребнадзора.

Попова также прокомментировала рост фиксируемых случаев коронавируса в стране.

«Растущие цифры связаны ещё и с тем, что если в весенний период волна COVID-19 шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространяясь за Урал и в Сибирь, то сегодня во всех субъектах, во всех городах, практически во всех населённых пунктах есть источники этой инфекции», — рассказала Попова.

В свою очередь, главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов подчеркнул важность соблюдения карантинных мер: носить маски и перчатки, избегать мест скопления людей.

«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию. Это было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах в ресторанах: один не надевает маску, другой носит неправильно. Сейчас нужно очень строго следить за соблюдением карантинных мер. В Китае только за счёт очень жёсткой дисциплины уже почти нет коронавируса», — подчеркнул Хаитов.

Специалист также сообщил о разработке препарата от COVID-19, который сможет «прицельно» останавливать размножение вируса. По словам учёного, препарат находится на стадии доклинических испытаний.

«Специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, на данный момент нет. Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию», — приводит слова академика РИА Новости.

РИА Новости

© Павел Львов

В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что производство третьей российской вакцины от COVID-19 может начаться в 2021 году. Об этом он сообщил в кулуарах форума «Биомедтех-2020».

«Мы должны получить от центра Чумакова до конца года, ожидаем возможности подключиться производству… Есть досье вакцины, как только мы его получим, мы должны пройти все регуляторные процедуры в Минздраве, имеется в виду клиника всех фаз, после этого мы запустим производство», — пояснил он.

Напомним, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН 6 октября сообщил о начале клинических испытаний собственной вакцины от COVID-19.

Тем временем,во Всемирной организации здравоохранения обсудили с институтом «Вектор» вторую российскую вакцину от коронавируса. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отметила, что у организации «были хорошие дискуссии с российскими разработчиками вакцин».

«У нас была хорошая телеконференция с разработчиками второй российской вакцины — институтом «Вектор». Они поделились с нами информацией и попросили разъяснения того, какие рекомендации мы можем дать по исследованиям, преквалификации, а также политической стратегии», — рассказала она.

Сваминатан сообщила, что «это был хороший диалог», который в ВОЗ «предложили продолжить».

14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19. Глава государства отметил, что РФ продолжает сотрудничество с иностранными партнёрами и будет продвигать российскую вакцину за рубежом.