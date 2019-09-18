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90 миллионов погибнут или покалечатся в первые же часы: Американские учёные смоделировали войну США и России

18 сентября 2019, 15:39  •  38 • Политика
Американские учёные из проекта "Наука и всеобщая безопасность" смоделировали, что будет происходить с миром, если между США и Россией начнётся война. Их расчёты свидетельствуют: уже в первые часы конфликта 90 млн человек погибнут или покалечатся.
Сценарий развития военного конфликта с применением сначала обычных вооружений, а затем и ядерного оружия просчитали учёные из Принстонского университета.
Симуляция была создана в рамках проекта "Наука и всеобщая безопасность". Четырёхминутный ролик получил название "План А" и доступен в YouTube-канале автора исследования - профессора машиностроения и аэрокосмический техники Алекса Глэйзера.
Американские учёные исходили из того, что после начала военного конфликта Россия нанесёт превентивный ядерный удар по Германии и Польше, направленный против сил США и НАТО в Европе. В ответ НАТО ударит ядерными боеголовками по Калининграду. Затем полем действия ядерной войны станет Европа, после чего ядерный апокалипсис распространится на США и Россию.
Оценив открытые данные о количестве ядерных вооружений и расположении тактических целей, учёные пришли к выводу, что уже в первые часы войны будут убиты или покалечены 90 млн человек.
Напомним, в Москве неоднократно подчёркивали, что военная доктрина России не предусматривает возможности нанесения превентивных ударов — как обычными вооружениями, так и ядерными. В частности, на этом настаивал президент Владимир Путин. В одном из выступлений он прямо указал, что Россия может применить ядерное оружие только в ответ на агрессию, и это, скорее всего, приведёт к глобальной катастрофе.
"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы, как жертвы агрессии, мы как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - пояснил Путин на Валдайском форуме в Сочи.
В отличие от России в США главной целью Пентагона являются боевые действия за пределами США. Задачи по обороне Соединённых Штатов возложены на Национальную гвардию, а около 800 американских военных баз, расположенных по всему миру, ориентированы на наступательные операции.

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