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9 вопросов по Навальному попали в точку: В России узнали о болезненной реакции ЕС
16 сентября 2020, 23:10 • 101 • Политика
Постоянное представительство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Алексеем Навальным. Как отметил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, эти вопросы задели европолитиков за живое. "На заданные вопросы некоторые из них реагируют. И довольно болезненно", - сказал он.
В России "стимулировали мыслительную деятельность" европейских политиков прямым указанием, что не стыкуется в истории с отравлением Алексея Навального. В письме в Европарламент от российского представительства перечислены 9 вопросов, на которые до сих пор ни Берлин, ни иные представители ЕС не дают ответа.
В частности, дипломаты РФ призвали Европу объяснить, зачем Москве травить блогера с 2 процентами популярности. Почему Навального по прилете в Берлин сопровождала охрана из полиции и агентов спецлужб, почему у ЕС нет вопросов относительно загадочной спутницы Навального по Сибири и ряд других логичных вопросов, указывающих на явные нестыковки.
Как заметил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов, формального ответа на обращение в постпредстве не ожидают. При этом он выразил надежду, что это стимулирует мыслительную деятельность европейских политиков, которые не замечают очевидных фактов.
При этом, добавил Чихов в эфире программы "60 минут", очевидно, что письмо России было евроколлегами получено. Некоторые даже не скрывают своей реакции по этому поводу.
"Это видно, на заданные вопросы некоторые из них реагируют. И довольно болезненно. Значит, мы попали в точку", - сказал он.
Завтра, 17 сентября, в Европарламенте будет рассмотрена резолюция, в которой в том числе будет включено и дело Навального.
По словам посла, обращение готовилось именно к этой пленарной сессии. Вероятно, логические доводы Москвы смогут повлиять на настроение более чем 700 евродепутатов.
"Мы рассчитываем на то, что они зададутся вполне логичными вопросами", - пояснил Чижов в эфире.
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