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9 мая разобьет рабочую неделю пополам - Роструд
16 августа 2019, 21:09 • 66 • В мире
Вторая рабочая майская неделя будет разделена ровно пополам одним праздничным днем - 9 мая. Об этом гражданам напомнил Роструд.
После первой суперкороткой рабочей недели жителей России ждет четырехдневная вторая. Как уточнили в Роструде, рабочими днями будут являться понедельник, 7 мая, вторник, 8 мая, четверг, 10 мая и пятница, 11 мая.
Среда 9 мая - традиционно - праздничный выходной день, когда вся страна отмечает День Победы.
Получается, что рабочая неделя будет поделена ровно напополам. Никаких иных переносов и изменений не предвидится.
Однако накануне праздника - 8 мая - по закону, будет сокращенный рабочий день.
«8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час», - цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.
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