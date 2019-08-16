Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А сколько тогда украли США?": Захарова поставила на место советника п...
"Это несколько неприлично": Охлобыстин язвительно отчитал чиновников
Коррупция и оппозиция. Как на Украине?
«Алгоритм США провалился»: почему Вашингтон не смог оставить под арестом ирански...
Главная / В мире

9 мая разобьет рабочую неделю пополам - Роструд

16 августа 2019, 21:09  •  66 • В мире
Вторая рабочая майская неделя будет разделена ровно пополам одним праздничным днем - 9 мая. Об этом гражданам напомнил Роструд.
После первой суперкороткой рабочей недели жителей России ждет четырехдневная вторая. Как уточнили в Роструде, рабочими днями будут являться понедельник, 7 мая, вторник, 8 мая, четверг, 10 мая и пятница, 11 мая.
Среда 9 мая - традиционно - праздничный выходной день, когда вся страна отмечает День Победы.
Получается, что рабочая неделя будет поделена ровно напополам. Никаких иных переносов и изменений не предвидится.
Однако накануне праздника - 8 мая - по закону, будет сокращенный рабочий день.
«8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час», - цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
16 августа 2019, 04:54
"Маленький принц", каким его не знали: В Швейцарии найдены уникальные иллюстрации авторства Экзюпери
15 августа 2019, 22:24
«Кашмир наш». Как Индия отметила 72-ю годовщину независимости
16 августа 2019, 17:54
Лондон — собачка гордая: Пока не пнёшь, не полетит
16 августа 2019, 17:54
Выход России из госдолга США поможет ФРС переубедить Трампа поднять ключевую ставку
16 августа 2019, 20:54
«Предположительно, напали нигерийские пираты»: что известно о захвате российских моряков в Гвинейском заливе
16 августа 2019, 17:54
Зачем Трамп хочет купить самый большой остров в мире?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2019, 22:54
"Несколько десятков уже под землей": Дипломатам США "раскрыли глаза" на визит Путина в Крым
14 августа 2019, 10:24
Вылет киевского «Динамо», трудности «Аякса» и 22 пенальти в Копенгагене: итоги ответных матчей квалификации ЛЧ
12 августа 2019, 21:09
Украина не имела права перекрывать Северо-Крымский канал. После этого начало затапливать Херсонскую область
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
10 августа 2019, 21:54
Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра
16 августа 2019, 04:54
Украинцы решили мстить выжившим из самолета А321 (Telegram. обзор)
15 августа 2019, 06:09
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось гиперзвуковое оружие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.