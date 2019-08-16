9 мая разобьет рабочую неделю пополам - Роструд

После первой суперкороткой рабочей недели жителей России ждет четырехдневная вторая. Как уточнили в Роструде, рабочими днями будут являться понедельник, 7 мая, вторник, 8 мая, четверг, 10 мая и пятница, 11 мая.

Среда 9 мая - традиционно - праздничный выходной день, когда вся страна отмечает День Победы.

Получается, что рабочая неделя будет поделена ровно напополам. Никаких иных переносов и изменений не предвидится.

Однако накануне праздника - 8 мая - по закону, будет сокращенный рабочий день.

«8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час», - цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.