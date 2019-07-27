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89-летняя американка забралась на Килиманджаро и установила мировой рекорд из зависти

27 июля 2019, 13:39  •  44 • В мире
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила мировой рекорд. Однако восхождение не было легким. "Упала, не могла дышать", - говорит она. Однако решилась на это восхождение она из зависти – ее титул "увела" соперница.
Новый рекорд – 89-летняя американка Энн Лоримор покорила Килиманджаро. Восхождение было трудным, но оно того стоило, по мнению активной пенсионерки.
О том, что Лоримор смогла забраться на самый высокий вулкан Африки, сообщает телеканал ABC 15.
Примечательно, что несколько лет назад Лоримор уже была самой пожилой покорительницей Килиманджаро. Но буквально через несколько месяцев другая пенсионерка тоже забралась на вулкан, и титул достался ей.
Тогда Лоримор решила вновь покорить вершину. Не скрывает, что "сработало" чувство зависти. Однако восхождение далось нелегко.
"Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала восхождение, - рассказывает азартная пенсионерка. - У меня сильно болел бок, и я не могла глубоко дышать".
На то, чтобы снова вернуть себе титул и установить новый мировой рекорд, понадобилось девять дней.

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