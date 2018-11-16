85-летие возобновления дипотношений с США: Дата с двойным дном

Столь плохих отношений между Россией и США, как сейчас, не было никогда, даже когда их не было

Автор:

Латышев Сергей

Дипломатические отношения между Россией и США были установлены в 1807 году. Дата, отмечаемая сегодня, — 85-летие восстановления дипотношений между США и Красной Россией, прерванных после октябрьского переворота. И это весьма странная, на первый взгляд, дата.

С крупнейшими державами того времени — Британией, Францией, фашистской Италией — коммунистическая Россия установила дипломатические отношения в 1924 году, с Германией — в 1918 году, с Японией — в 1925-м. А с США, главным спонсором Февральской буржуазной революции в России и октябрьского переворота (помимо прямого финансирования революционеров, и потраченные на большевиков «немецкие» деньги тоже были на самом деле американскими), — лишь в 1933 году. Почему так?

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте пробежимся по истории российско-американских отношений, которые не были никогда такими плохими, как сейчас, даже когда их... не было.

Тогда все было хорошо

До конца XIX века отношения между обеими странами, столь непохожими друг на друга, были, можно сказать, образцовыми. Они несколько раз помогали друг другу выкарабкиваться из очень непростых ситуаций. Причем Россия оказала США значительно больше услуг, чем наоборот. Мало того, своему появлению на свет эта страна была обязана России. Столкнувшись с восстанием своих 13 североамериканских колоний (1775-1783 гг.) и желая подавить его, Лондон обратился за помощью к Санкт-Петербургу, считавшемуся тогда ближайшим союзником. Осенью 1775 года Георг III попросил «преданного друга» — российскую императрицу Екатерину II — послать 20 тысяч военнослужащих для подавления мятежа, присовокупив к этой просьбе проект договора о дружбе и торговле. Король и его окружение были уверены в успехе.

Императрица Екатерина II имела возможность задушить США в колыбели. Фото: www.globallookpress.com

Англичане уже убедились в несокрушимости русского солдата и не сомневались, что вместе с набранными в Европе наемниками и собственной армией смогут одолеть колонистов, среди которых у них было и немало сторонников. Они предлагали выгодную сделку и взывали к монархической солидарности, надеясь, что Россия примет сторону законного правительства против бунтовщиков. Однако Екатерина II, выразив британцам свое «сочувствие» и призвав их «помириться» с восставшими колониями, отказала, написав Георгу III, что посылка русских войск в Америку якобы «выходит за пределы возможного». С тех пор Россия стала для Англии принципиальным врагом.

В 1777 году главнокомандующий английскими войсками в Северной Америке умолял о присылке хотя бы 10 тысяч русских солдат, гарантируя в этом случае победу над мятежниками, но тщетно. Россия между тем объявила о «вооруженном нейтралитете», возглавив группу стран, которые выступали против намерения Британии ввести полную блокаду провозглашенных США. Морское могущество Англии оказалось под угрозой, а сама она — в изоляции. Приславшие британцам наемников мелкие немецкие государства заменить Россию не могли, собственных сил не хватало. С помощью королевской Франции, пославшей через океан на помощь бунтовщикам свою армию, американцы победили.

Как Россия подарила США Латинскую Америку

Россия позволила американцам реализовать принятую в 1823 году Доктрину Монро, хотя она противоречила принципам Священного союза, которые касались не только Европы. Многочисленные испанские колонии в Латинской Америке после завершения наполеоновских войн и крайнего ослабления из-за этого метрополии стали одна за другой объявлять о своей независимости. Победители Наполеона были обязаны помочь монархической Испании восстановить свой контроль над мятежными владениями, которые уже признали в качестве независимых стран США. Это предполагалось сделать с помощью Франции. Однако США объявили, что будут «рассматривать любое вмешательство европейской державы с целью угнетения этих стран или установления какого-либо контроля над ними не иначе, как недружественное проявление по отношению к Соединенным Штатам», которое «представляет опасность нашему миру и безопасности».