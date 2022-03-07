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84-летняя поэтесса Юнна Мориц не боится расправы майданщиков и продолжает жечь их глаголом

07 марта 2022, 20:10  •  334 • Украина
Кто из советских детей не знал наизусть её «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей» и «Ёжик резиновый с дырочкой в правом боку»! Впрочем, киевлянка Юнна Мориц пишет и для взрослых – об американских бомбардировках Белграда, о сожжённых бандеровцами заживо в Доме профсоюзов одесситах. Сегодня поэтесса Юнна Мориц продолжает жить и работать в Киеве, сохраняет при этом свойственный ей оптимизм и с иронией пишет про своих соотечественников, «чьи мозги промыла клизма русофобского нацизма».
Когда нам вещают о том, что, де, киевляне стали как-то по-иному относиться к русским, а в свете последних событий чуть ли и вовсе не перестали ощущать кровное родство наших народов, стоит почитать, что сегодня, вот как раз сейчас, пишет Юнна Мориц – коренная киевлянка. Её последние стихи – «чистая лирика Сопротивления», – считает поэтесса. «С точки зрения русофобского западного фашизма, истребление России – это «право выбора», а защита России, её несогласие истребиться – это «агрессия».
«Они гордятся тем, что нагло врут.
У них – такого издевательства манера:
Заставить вас проделать адский труд –
Разоблачить враньё громадного размера,
Собрать улики, доказательства вранья,
Их предъявить с настойчивостью пылкой!
На это глянет с издевательской ухмылкой
Свинья вранья, – вранья глобальная свинья».
Юнна Мориц ещё и талантливый переводчик, с советских времён известны и любимы читателями её переводы Гарсии Лорки, Оскара Уайльда, Виталия Коротича и др. А сегодня она переводит забытых украинских поэтов, таких, как Василий Симоненко (1935-1963). Это стихотворение об украинских националистах он написал по-украински в 1959-м:
«Теперь вы снова, подвязавши кости,
Торгуясь, как потасканная б…
Хозяев новых кликаете в гости
Украинские хлеб и сало жрать.
Вы будете слоняться по чужбинам,
Пока вас чёрт к себе не заберёт.
Но знайте – не погибла Украина
Фашистам даст отпор и не умрёт!»
И если вы вдруг засомневаетесь, мол, ради чего нужна вся эта освободительная операция, в которой гибнут наши военные, – просто перечитайте стихи киевлянки Юнны Мориц, пожилой женщины, сохраняющей и завидное присутствие духа, и ясный ум даже в такое непростое для Украины и России время.

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