|
84-летняя поэтесса Юнна Мориц не боится расправы майданщиков и продолжает жечь их глаголом
07 марта 2022, 20:10 • 334 • Украина
Кто из советских детей не знал наизусть её «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей» и «Ёжик резиновый с дырочкой в правом боку»! Впрочем, киевлянка Юнна Мориц пишет и для взрослых – об американских бомбардировках Белграда, о сожжённых бандеровцами заживо в Доме профсоюзов одесситах. Сегодня поэтесса Юнна Мориц продолжает жить и работать в Киеве, сохраняет при этом свойственный ей оптимизм и с иронией пишет про своих соотечественников, «чьи мозги промыла клизма русофобского нацизма».
Когда нам вещают о том, что, де, киевляне стали как-то по-иному относиться к русским, а в свете последних событий чуть ли и вовсе не перестали ощущать кровное родство наших народов, стоит почитать, что сегодня, вот как раз сейчас, пишет Юнна Мориц – коренная киевлянка. Её последние стихи – «чистая лирика Сопротивления», – считает поэтесса. «С точки зрения русофобского западного фашизма, истребление России – это «право выбора», а защита России, её несогласие истребиться – это «агрессия».
Юнна Мориц ещё и талантливый переводчик, с советских времён известны и любимы читателями её переводы Гарсии Лорки, Оскара Уайльда, Виталия Коротича и др. А сегодня она переводит забытых украинских поэтов, таких, как Василий Симоненко (1935-1963). Это стихотворение об украинских националистах он написал по-украински в 1959-м:
И если вы вдруг засомневаетесь, мол, ради чего нужна вся эта освободительная операция, в которой гибнут наши военные, – просто перечитайте стихи киевлянки Юнны Мориц, пожилой женщины, сохраняющей и завидное присутствие духа, и ясный ум даже в такое непростое для Украины и России время.
Подпишитесь на нас
334
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2022, 06:50
|
02 марта 2022, 02:10
|
03 марта 2022, 08:20
|
03 марта 2022, 06:30
|
04 марта 2022, 11:05
|
03 марта 2022, 05:05
|
01 марта 2022, 10:55