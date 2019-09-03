80-летие начала Второй мировой войны в кривом польском зеркале • 100 • Аналитика









«Гиена Европы» и ее роль в развязывании Второй мировой войны

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Именно эта дата сейчас, спустя восемьдесят лет, считается «отправной» в начале Второй мировой войны. И, естественно, Польша не забывает постоянно напоминать о том, что вместе с Германией на нее в это время «напал» и Советский Союз. Поэтому, с точки зрения польского руководства, СССР несет такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и Германия. Но так ли это на самом деле?



«Гиена Европы» — так нелестно назвал Польшу Уинстон Черчилль, политик, которого сложно заподозрить в симпатиях к Советскому Союзу. Британский премьер, конечно, был человеком циничным и заботившимся лишь о своей власти и процветании Британской империи, но ему нельзя отказать в умении уважать противников. Например, Советский Союз и Сталина Черчилль уважал, а вот к Польше относился с глубочайшим презрением. Наверное, так же, как и американский президент Дональд Трамп, который просто проигнорировал приглашение Варшавы на торжественные мероприятия.



Гиена доедает за более крупным хищником, обычно львом, остатки его добычи. И у Черчилля были все основания проводить для Польши параллель с таким зверем. Ведь еще в 1934 году, практически сразу после прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии, Юзеф Пилсудский, находившийся в то время у власти в Польше, подписал пакт с Берлином. Тем самым Польша выступила в качестве союзника Германии и на протяжении пяти лет, вплоть до нападения гитлеровских войск, не противодействовала агрессивной политике Берлина в Восточной и Центральной Европе.



За год до нападения Германии на Польшу было подписано знаменитое Мюнхенское соглашение. Именно оно и открыло Гитлеру путь к агрессии против стран Восточной Европы. Пособниками Гитлера выступили представители западных держав, а польские власти очень благосклонно взирали на то, как Германия готовится поглотить соседнее славянское государство.







Польша с удовольствием приняла участие в разделе Чехословакии. Еще 21 сентября 1938 года Варшава потребовала от Праги вернуть Тешинскую область, в которой, кстати, польское население составляло лишь 80 тысяч человек, а чехов проживало более 120 тысяч человек. Но это польские власти не останавливало и они приступили к провокациям против соседней Чехословакии. Именно польское руководство отказалось пропустить советские войска на помощь Чехословакии, хотя Москва была готова прийти на помощь Праге и не допустить уничтожения чехословацкой государственности.



30 сентября 1938 года Польша выдвинула ультиматум Чехословакии, а когда гитлеровская армия вторглась в Судетскую область, Войско Польское вошло на территорию Тешинской области. После ее оккупации польские власти сразу же стали создавать невыносимые условия жизни для чешского населения, стремясь полностью «полонизировать» спорную территорию. Таким образом, Польша вместе с Германией участвовала в преступном разделе Чехословакии и также являлась одной из стран – агрессоров, готовивших почву для Второй мировой войны.



В марте 1939 года Чехословакия прекратила свое существование как независимое государство, чему Польша, кстати, была неслыханно рада. Могли ли в Варшаве предположить, что спустя какие-то шесть месяцев гитлеровские армии войдут уже на территорию Польши? Скорее всего, могли. Но «местечковое» мышление польских лидеров, их амбиции, «синдром шакала» не оставляли Варшаве пространства для маневра и, в итоге, Польша буквально за месяц была оккупирована гитлеровской Германией.



То есть никакой «невинной овечкой», на которую напали «злые волки» Германия и СССР, Польша не была. Она сама в сговоре с гитлеровской Германией уничтожила суверенитет соседней Чехословакии. Кстати, если Варшава обвиняет Советский Союз в оккупации польских земель, то ей стоило бы вспомнить и о том, что сейчас эти земли входят в состав Украины. Если они польские, то претензии можно предъявлять к Киеву, а не к Москве. И с него же получать репарации, поскольку земли были включены в состав Украинской ССР, а после распада Советского Союза остались уже в составе независимой Украины.



У Советского Союза, в свою очередь, не было иного выхода, кроме как ввести свои войска в Западную Белоруссию и Западную Украину. В противном случае, там бы стояли гитлеровцы, а Великая Отечественная война началась бы с нападения на Киев и Минск. Именно ввод войск в Западную Белоруссию и Западную Украину позволил отодвинуть границу с Германией и укрепить ее за почти два года, которые отделяли нападение на Польшу от нападения на Советский Союз.







Как в России отреагировали на поведение Варшавы



Нежелание приглашать в Польшу президента Российской Федерации Владимира Путина вызвало закономерную реакцию со стороны российских политиков.



Так, председатель Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин заявил, что польское руководство перечеркивает историческую память, но тем самым лишь показывает свою ущербность. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал Польшу рупором всех русофобских сил на Западе, а депутат Сергей Железняк напомнил, что в Польше возобладала нездоровая тенденция во всех своих бедах винить исключительно Россию.



Лишь одно изумление могут вызвать слова польского министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Польша не получила достойных репараций по итогам Второй мировой войны якобы из-за России. Советский Союз в то время не желал обострения отношений между Польшей и ГДР, и поэтому оказал давление на Варшаву и ПНР не стала требовать денег с ФРГ и ГДР. Причем здесь современная Россия, не очень понятно. Но в Польше даже в вопросе о репарациях с германской стороны узрели российский след.



Польские руководители объясняют, что в годы Холодной войны Польша якобы не была суверенным государством и поэтому ответственность за недополученные репарации лежит на Москве. Но в том-то и дело, что Польша была отдельным, независимым государством, а существовавшие хорошие взаимоотношения с СССР вряд ли можно назвать утратой суверенитета, иначе придется признать, что и сегодня Польша не суверенна, а зависима от своих партнеров по Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу.



За тридцать лет, прошедших со времени «размежевания» с СССР/Россией и выхода из социалистического лагеря, Польша так и не стала преуспевающим государством. Да, живется в Польше лучше, чем на Украине или в Молдавии, но по меркам Евросоюза Польша – страна бедная. Время идет, а положение не улучшается. И польские власти, вместо того, чтобы искать причины экономического кризиса, обращаются к привычной схеме – обвиняют во всем Россию.



Естественно, что в России подобная позиция Польши воспринимается как дикость. С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что действующие польские элиты стремятся услужить Соединенным Штатам и делают это столь нелепым образом, что, похоже, и сам Вашингтон уже несколько шокирован подобным поведением. Что поделать, «гиены Европы»…



Польские власти обидели евреев

Но не только у России возникают претензии к Варшаве. Так, во время торжественных мероприятий, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, лишь вскользь обмолвились о геноциде евреев Восточной и Центральной Европы. В своих выступлениях присутствовавшие политики славили польский народ и принесенные им жертвы в борьбе с гитлеризмом, однако практически не упоминали о катастрофе европейского еврейства. И это обстоятельство не осталось без внимания израильской прессы. Ни «Адское пламя» США, ни израильская «Пика» не пробьют российский «Панцирь»



Так, в газете Haaretz вышла возмущенная статья, в которой подчеркивается, что президент Польши Анджей Дуда, говоря о Второй мировой войне, уделил Холокосту пару слов, упомянув о погибших жителях Польши еврейской национальности. Но при этом представители Польши не забыли сообщить о том, что их страну унижает нахождение на ее территории остатков нацистских концлагерей, в которых сегодня оборудованы музеи. То есть, Варшаве было бы выгодно стереть всю память о чудовищных преступлениях гитлеровцев в Восточной Европе? Так получается?



Здесь стоит отметить, что польские националисты всегда стремились построить в Польше моноэтническое католическое государство. Но, несмотря на погромы, на дискриминацию еврейского населения, вплоть до начала Второй мировой войны евреи составляли значительную часть жителей Польши. Во многих польских городах евреи составляли до трети населения, играли заметную роль в экономике, науке, культуре довоенной Польши.



Достаточно сказать, что из погибших в годы войны шести миллионов евреев около трех миллионов человек были гражданами Польши. Именно в результате геноцида, развязанного гитлеровской Германией на оккупированных территориях, Польша и превратилась в моноэтническое государство, коим она сейчас и является. Таким образом, Гитлер исполнил заветную мечту польских националистов. Не по этой ли причине польские руководители так не любят вспоминать о Холокосте?







Впрочем, есть и еще одно объяснение такому замалчиванию. Дело в том, что количество поляков, верой и правдой служивших нацистскому режиму, едва ли не превышало количество поляков, боровшихся с нацизмом. Именно из польского населения вербовались полицейские, бойцы вспомогательных подразделений, в том числе и те жестокие палачи и надзиратели, которые служили в концлагерях, непосредственно мучили и убивали евреев, коммунистов, военнопленных. Естественно, что «подвиги» этих поляков не вписываются в «героическую» историю польского сопротивления гитлеровской Германии. Да и, чего таить, действующая польская власть недалеко ушла от тех полицаев.



Впрочем, дальше возмущения на газетных полосах дело не идет. Ведь и Израиль, и Польша серьезно зависят от США, и израильское руководство не может позволить себе чересчур жесткие выпады в адрес Варшавы. Зато польские власти, понимая, что сейчас Польша весьма значима для реализации американского проекта в Восточной Европе, начинают позволять себе все больше и больше.



Война прошла, фальсификация истории осталась

Восьмидесятилетие начала Второй мировой войны прошло, но оставило очень неприятный осадок. Мероприятия в Польше вполне можно назвать торжеством фальсификации истории, поскольку одно демонстративное пренебрежение к России показало – для современной Варшавы 80-я годовщина начала войны стала лишь поводом для политического демарша. Правда, демарш этот получился так себе.



Ведь не только Путин, но и Трамп не почтил своим присутствием Варшаву. И это – наглядный пример того, как в США относятся к своему «самому сателлитистому сателлиту». Вашингтон показал, что Польша и ее проблемы, праздники и даты не занимает приоритетного положения в американской внешней политике. И как раз после этого польским властям и стоит задуматься, вспомнив о том, как перед Второй мировой войной Запад точно также заигрывал с Польшей, а затем фактически отдал ее на съедение гитлеровской Германии.



Конечно, есть у Польши и другая альтернатива – изменить свою политику, восстановить нормальные отношения с Россией, отказаться от чрезмерных амбиций. Но мы прекрасно понимаем, что в сложившейся системе координат такое развитие событий выглядит настоящей фантастикой. В Польше празднуют 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. О том, что гитлеровскую Германию победил Советский Союз, в Варшаве не вспоминают, как не говорят и о геноциде народов Восточной Европы. Зато трагическую дату польские власти использовали для очередных нападок на Россию.1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Именно эта дата сейчас, спустя восемьдесят лет, считается «отправной» в начале Второй мировой войны. И, естественно, Польша не забывает постоянно напоминать о том, что вместе с Германией на нее в это время «напал» и Советский Союз. Поэтому, с точки зрения польского руководства, СССР несет такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и Германия. Но так ли это на самом деле?«Гиена Европы» — так нелестно назвал Польшу Уинстон Черчилль, политик, которого сложно заподозрить в симпатиях к Советскому Союзу. Британский премьер, конечно, был человеком циничным и заботившимся лишь о своей власти и процветании Британской империи, но ему нельзя отказать в умении уважать противников. Например, Советский Союз и Сталина Черчилль уважал, а вот к Польше относился с глубочайшим презрением. Наверное, так же, как и американский президент Дональд Трамп, который просто проигнорировал приглашение Варшавы на торжественные мероприятия.Гиена доедает за более крупным хищником, обычно львом, остатки его добычи. И у Черчилля были все основания проводить для Польши параллель с таким зверем. Ведь еще в 1934 году, практически сразу после прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии, Юзеф Пилсудский, находившийся в то время у власти в Польше, подписал пакт с Берлином. Тем самым Польша выступила в качестве союзника Германии и на протяжении пяти лет, вплоть до нападения гитлеровских войск, не противодействовала агрессивной политике Берлина в Восточной и Центральной Европе.За год до нападения Германии на Польшу было подписано знаменитое Мюнхенское соглашение. Именно оно и открыло Гитлеру путь к агрессии против стран Восточной Европы. Пособниками Гитлера выступили представители западных держав, а польские власти очень благосклонно взирали на то, как Германия готовится поглотить соседнее славянское государство.Польша с удовольствием приняла участие в разделе Чехословакии. Еще 21 сентября 1938 года Варшава потребовала от Праги вернуть Тешинскую область, в которой, кстати, польское население составляло лишь 80 тысяч человек, а чехов проживало более 120 тысяч человек. Но это польские власти не останавливало и они приступили к провокациям против соседней Чехословакии. Именно польское руководство отказалось пропустить советские войска на помощь Чехословакии, хотя Москва была готова прийти на помощь Праге и не допустить уничтожения чехословацкой государственности.30 сентября 1938 года Польша выдвинула ультиматум Чехословакии, а когда гитлеровская армия вторглась в Судетскую область, Войско Польское вошло на территорию Тешинской области. После ее оккупации польские власти сразу же стали создавать невыносимые условия жизни для чешского населения, стремясь полностью «полонизировать» спорную территорию. Таким образом, Польша вместе с Германией участвовала в преступном разделе Чехословакии и также являлась одной из стран – агрессоров, готовивших почву для Второй мировой войны.В марте 1939 года Чехословакия прекратила свое существование как независимое государство, чему Польша, кстати, была неслыханно рада. Могли ли в Варшаве предположить, что спустя какие-то шесть месяцев гитлеровские армии войдут уже на территорию Польши? Скорее всего, могли. Но «местечковое» мышление польских лидеров, их амбиции, «синдром шакала» не оставляли Варшаве пространства для маневра и, в итоге, Польша буквально за месяц была оккупирована гитлеровской Германией.То есть никакой «невинной овечкой», на которую напали «злые волки» Германия и СССР, Польша не была. Она сама в сговоре с гитлеровской Германией уничтожила суверенитет соседней Чехословакии. Кстати, если Варшава обвиняет Советский Союз в оккупации польских земель, то ей стоило бы вспомнить и о том, что сейчас эти земли входят в состав Украины. Если они польские, то претензии можно предъявлять к Киеву, а не к Москве. И с него же получать репарации, поскольку земли были включены в состав Украинской ССР, а после распада Советского Союза остались уже в составе независимой Украины.У Советского Союза, в свою очередь, не было иного выхода, кроме как ввести свои войска в Западную Белоруссию и Западную Украину. В противном случае, там бы стояли гитлеровцы, а Великая Отечественная война началась бы с нападения на Киев и Минск. Именно ввод войск в Западную Белоруссию и Западную Украину позволил отодвинуть границу с Германией и укрепить ее за почти два года, которые отделяли нападение на Польшу от нападения на Советский Союз.Нежелание приглашать в Польшу президента Российской Федерации Владимира Путина вызвало закономерную реакцию со стороны российских политиков.Так, председатель Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин заявил, что польское руководство перечеркивает историческую память, но тем самым лишь показывает свою ущербность. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал Польшу рупором всех русофобских сил на Западе, а депутат Сергей Железняк напомнил, что в Польше возобладала нездоровая тенденция во всех своих бедах винить исключительно Россию.Лишь одно изумление могут вызвать слова польского министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Польша не получила достойных репараций по итогам Второй мировой войны якобы из-за России. Советский Союз в то время не желал обострения отношений между Польшей и ГДР, и поэтому оказал давление на Варшаву и ПНР не стала требовать денег с ФРГ и ГДР. Причем здесь современная Россия, не очень понятно. Но в Польше даже в вопросе о репарациях с германской стороны узрели российский след.Польские руководители объясняют, что в годы Холодной войны Польша якобы не была суверенным государством и поэтому ответственность за недополученные репарации лежит на Москве. Но в том-то и дело, что Польша была отдельным, независимым государством, а существовавшие хорошие взаимоотношения с СССР вряд ли можно назвать утратой суверенитета, иначе придется признать, что и сегодня Польша не суверенна, а зависима от своих партнеров по Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу.За тридцать лет, прошедших со времени «размежевания» с СССР/Россией и выхода из социалистического лагеря, Польша так и не стала преуспевающим государством. Да, живется в Польше лучше, чем на Украине или в Молдавии, но по меркам Евросоюза Польша – страна бедная. Время идет, а положение не улучшается. И польские власти, вместо того, чтобы искать причины экономического кризиса, обращаются к привычной схеме – обвиняют во всем Россию.Естественно, что в России подобная позиция Польши воспринимается как дикость. С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что действующие польские элиты стремятся услужить Соединенным Штатам и делают это столь нелепым образом, что, похоже, и сам Вашингтон уже несколько шокирован подобным поведением. Что поделать, «гиены Европы»…Но не только у России возникают претензии к Варшаве. Так, во время торжественных мероприятий, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, лишь вскользь обмолвились о геноциде евреев Восточной и Центральной Европы. В своих выступлениях присутствовавшие политики славили польский народ и принесенные им жертвы в борьбе с гитлеризмом, однако практически не упоминали о катастрофе европейского еврейства. И это обстоятельство не осталось без внимания израильской прессы.Так, в газете Haaretz вышла возмущенная статья, в которой подчеркивается, что президент Польши Анджей Дуда, говоря о Второй мировой войне, уделил Холокосту пару слов, упомянув о погибших жителях Польши еврейской национальности. Но при этом представители Польши не забыли сообщить о том, что их страну унижает нахождение на ее территории остатков нацистских концлагерей, в которых сегодня оборудованы музеи. То есть, Варшаве было бы выгодно стереть всю память о чудовищных преступлениях гитлеровцев в Восточной Европе? Так получается?Здесь стоит отметить, что польские националисты всегда стремились построить в Польше моноэтническое католическое государство. Но, несмотря на погромы, на дискриминацию еврейского населения, вплоть до начала Второй мировой войны евреи составляли значительную часть жителей Польши. Во многих польских городах евреи составляли до трети населения, играли заметную роль в экономике, науке, культуре довоенной Польши.Достаточно сказать, что из погибших в годы войны шести миллионов евреев около трех миллионов человек были гражданами Польши. Именно в результате геноцида, развязанного гитлеровской Германией на оккупированных территориях, Польша и превратилась в моноэтническое государство, коим она сейчас и является. Таким образом, Гитлер исполнил заветную мечту польских националистов. Не по этой ли причине польские руководители так не любят вспоминать о Холокосте?Впрочем, есть и еще одно объяснение такому замалчиванию. Дело в том, что количество поляков, верой и правдой служивших нацистскому режиму, едва ли не превышало количество поляков, боровшихся с нацизмом. Именно из польского населения вербовались полицейские, бойцы вспомогательных подразделений, в том числе и те жестокие палачи и надзиратели, которые служили в концлагерях, непосредственно мучили и убивали евреев, коммунистов, военнопленных. Естественно, что «подвиги» этих поляков не вписываются в «героическую» историю польского сопротивления гитлеровской Германии. Да и, чего таить, действующая польская власть недалеко ушла от тех полицаев.Впрочем, дальше возмущения на газетных полосах дело не идет. Ведь и Израиль, и Польша серьезно зависят от США, и израильское руководство не может позволить себе чересчур жесткие выпады в адрес Варшавы. Зато польские власти, понимая, что сейчас Польша весьма значима для реализации американского проекта в Восточной Европе, начинают позволять себе все больше и больше.Восьмидесятилетие начала Второй мировой войны прошло, но оставило очень неприятный осадок. Мероприятия в Польше вполне можно назвать торжеством фальсификации истории, поскольку одно демонстративное пренебрежение к России показало – для современной Варшавы 80-я годовщина начала войны стала лишь поводом для политического демарша. Правда, демарш этот получился так себе.Ведь не только Путин, но и Трамп не почтил своим присутствием Варшаву. И это – наглядный пример того, как в США относятся к своему «самому сателлитистому сателлиту». Вашингтон показал, что Польша и ее проблемы, праздники и даты не занимает приоритетного положения в американской внешней политике. И как раз после этого польским властям и стоит задуматься, вспомнив о том, как перед Второй мировой войной Запад точно также заигрывал с Польшей, а затем фактически отдал ее на съедение гитлеровской Германии.Конечно, есть у Польши и другая альтернатива – изменить свою политику, восстановить нормальные отношения с Россией, отказаться от чрезмерных амбиций. Но мы прекрасно понимаем, что в сложившейся системе координат такое развитие событий выглядит настоящей фантастикой. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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